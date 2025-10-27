Toluca mantiene liderato, Tigres y Cruz Azul lo siguen de cerca y Chivas ya sueña con liguilla directa

Toluca mantiene súper liderato pero lo siguen de cerca (Kiyoshi Mio-Imagn Images)

La Liga Mx no deja de sorprendernos. La Jornada 15 del Apertura 2025 nos trajo grandes encuentros, remontadas épicas, resultados sorpresas e importantes goleadas.

Todo esto provocó modificaciones importantes en la tabla de posiciones, la cual tiene más relevancia cuando faltan dos fechas más para que comience la fiesta grande.

Por cuarta jornada consecutiva, el Toluca es el súper líder de la competencia con 33 puntos. Los Diablos empataron 2-2 en un gran partido ante Pachuca.

El bajón de ritmo del actual campeón del futbol mexicano ha provocado que los primeros cinco puestos de la tabla se lleven una diferencia de apenas tres puntos.

El América se mantiene en los primeros puestos pese a baja de ritmo (Jesús Aviles)

Empatados con 32 puntos están Tigres y Cruz Azul. Los de San Nicolás de los Garza vencieron 2-0 a los Xolos, mientras que Cruz Azul hizo lo propio con Rayados.

En la lista sigue el América con 31 unidades. Los de Coapa apenas empataron en casa 2-2 ante el Mazatlán.

La derrota de Monterrey lo mandó al quinto puesto de la tabla general con 30 unidades.

Ya muy lejos de los primeros lugares, pero peleando por el último puesto de liguilla directa están las Chivas, con 23 puntos. El Guadalajara venció 4-1 al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío.

Aquí la tabla general de posiciones completa:

1. Toluca

Puntos: 33.

Partidos ganados: 10.

Partidos empatados: 3.

Partidos perdidos: 2.

2. Tigres

Puntos: 32.

Partidos ganados: 9.

Partidos empatados: 5.

Partidos perdidos: 1.

3. Cruz Azul

Puntos: 32.

Partidos ganados: 9.

Partidos empatados: 5.

Partidos perdidos: 1.

4. América

Puntos: 31.

Partidos ganados: 9.

Partidos empatados: 4.

Partidos perdidos: 2.

5. Monterrey

Puntos: 30.

Partidos ganados: 9.

Partidos empatados: 3.

Partidos perdidos: 3.

6. Guadalajara

Puntos: 23.

Partidos ganados: 7.

Partidos empatados: 2.

Partidos perdidos: 6.

7. Pachuca

Puntos: 22.

Partidos ganados: 6.

Partidos empatados: 4.

Partidos perdidos: 5.

8. Tijuana

Puntos: 21.

Partidos ganados: 5.

Partidos empatados: 6.

Partidos perdidos: 4.

Tras un mal inicio de torneo, Chivas busca meterse a liguilla directa (Imagen cuenta de X @Chivas)

9. FC Juárez

Puntos: 20.

Partidos ganados: 5.

Partidos empatados: 5.

Partidos perdidos: 5.

10. Santos Laguna

Puntos: 17.

Partidos ganados: 5.

Partidos empatados: 2.

Partidos perdidos: 8.

11. Atlético de San Luis

Puntos: 16.

Partidos ganados: 5.

Partidos empatados: 1.

Partidos perdidos: 9.

12. Atlas

Puntos: 16.

Partidos ganados: 4.

Partidos empatados: 4.

Partidos perdidos: 7.

13. Pumas

Puntos: 15.

Partidos ganados: 3.

Partidos empatados: 6.

Partidos perdidos: 6.

14. Gallos Blancos de Querétaro

Puntos: 14.

Partidos ganados: 4.

Partidos empatados: 2.

Partidos perdidos: 9.

15. Mazatlán FC

Puntos: 13.

Partidos ganados: 2.

Partidos empatados: 7.

Partidos perdidos: 6.

16. Necaxa

Puntos: 13.

Partidos ganados: 3.

Partidos empatados: 4.

Partidos perdidos: 8.

17. León

Puntos: 13.

Partidos ganados: 3.

Partidos empatados: 4.

Partidos perdidos: 8.

18. Puebla

Puntos: 9.

Partidos ganados: 2.

Partidos empatados: 3.

Partidos perdidos: 10.

Liguilla y Play In al momento

La Liga Mx es la máxima competición de futbol en México. (Cuartoscuro)

Como avanza el Apertura 2025, los equipos comienzan a acomodarse en la tabla general de posiciones, apuntando a hacerse de un lugar en la Liguilla.

Considerando que los primeros seis lugares de la competición clasificarán de forma directa a la Liguilla, mientras que los cuatro restantes pelearán en el Play In, así serían los partidos de la fiesta grande al corte de la Jornada 15:

Cuartos de Final:

Toluca vs Ganador del Play In

Tigres vs Ganador del Play In

Cruz Azul vs Guadalajara

América vs Monterrey

Play In:

Pachuca vs Tijuana

FC Juárez vs Santos Laguna

Como está la competición en este momento, el equipo que gane el primer partido del Play In se enfrentaría a Tigres en los cuartos de final.

Mientras que el vencedor del segundo encuentro del Play In peleará contra el perdedor del primer juego y quien resulte victorioso conseguirá colarse a la liguilla jugando contra el líder del torneo, quien actualmente es Toluca.