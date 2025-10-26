“Maldita suerte” y “Cometierra” encabezan los estrenos de streaming del 27 de octubre al 2 de noviembre

De los estrenos de streaming más esperados para la última semana de octubre. (Prime video/Netflix )

El último periodo de octubre llega con una sólida oferta de contenidos disponibles en las plataformas de streaming. Netflix, Prime Video, Disney+ y HBO Max despiden el mes con comedias, romances, thrillers, documentales y caricaturas.

Los espectadores podrán disfrutar de dramas juveniles, historias de fantasía, comedias románticas y relatos dramáticos. Entre los estrenos más esperados de la semana se encuentran series como “Plan de resurrección”, donde la desesperación y el dolor llevan a dilemas morales y “Cometierra”, una serie mexicana que explora el barrio popular desde la perspectiva de los superpoderes.

A continuación te compartimos el catálogo de estrenos programados para la semana del 27 de octubre al 02 de noviembre, para que puedas organizar tu agenda y no te pierdas ningún lanzamiento.

Qué se estrena en Netflix

Lunes 27 de octubre

La agente encubierta

La película llega a la plataforma de streaming Netflix el próximo 27 de octubre

La serie narra la historia de Tea, una agente del servicio de inteligencia que lleva tiempo siguiendo a un círculo criminal al que después se infiltra con una nueva identidad. Con el tiempo se hace amiga de la novia del líder para obtener más información.

Martes 28 de octubre

Babo: La historia de Haftbefehl

Un documental que muestra el retrato honesto sobre la vida de Haftbefehl, un icono del rap alemán. A través de entrevistas al rapero y a sus seres cercanos se puede conocer más de él.

Habilidad física: Asia (Temporada 3)

Dentro del reto de exigencia deja de existir la competencia individual para ser una competición nacional. A este formato se le unieron atletas de élite para aumentar la exigencia deportiva.

Naturaleza de pesadilla (Temporada 2)

Este documental explora la naturaleza desde una selva centroamericana. Los tres protagonistas son una zarigüeya, una iguana y una pequeña araña saltarina, que a después de investigar encuentran un laboratorio escondido a mitad de territorio.

Miércoles 29 de octubre

Sunset: La milla de oro (Temporada 9)

La novena temporada de Sunset: La milla de oro se estrena en Netflix el 29 de octubre de 2025.

Dentro del grupo de Oppenheim Group existe rivalidad y drama. Las circunstancias llevan a los personajes nuevos y conocidos a tener enfrentamientos por la presión laboral y personal. Haciendo que con los cambios tengan que adaptarse a una nueva realidad.

Maldita suerte

Colin Farrell interpreta a Lord Doyle un apostador arruinado que se encuentra viviendo en Macao, rodeado de casinos. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a una enigmática mujer llamada Dao Ming. La situación se torna más intensa cuando la detective Cynthia Blithe lo acecha para obligarlo a pagar sus deudas con la justicia.

Jueves 30 de octubre

Juan Gabriel - puedo, debo y quiero

La serie utiliza archivos personales del interprete como fotos, videos y audios que fueron grabados por él mismo a lo largo de su carrera.

La serie documental explora la vida del intérprete a través de videos inéditos que fueron grabados por él mismo. La historia se adentra en la vida personal de Juan Gabriel, desde los inicios de la carrera que lo consolidó como uno de los artistas más queridos de México por sus canciones que son consideradas himnos.

The witcher (Temporada 4)

Esta cuarta entrega es la continuación de la pelea trascendental que ocurrió durante la tercera temporada. Geralt, Yennefer y Ciri, se encuentran separados por la guerra por lo que deben de encontrar nuevos aliados que los apoyen en sus aventuras. Solo el tiempo y el actuar de ellos descifrara si se pueden volver a unir.

El imperio de Ámsterdam

La serie muestra la lucha de poder a la que se someten Betty, una ex diva del pop y Jack un célebre fundador de cafeterías. El imperio se encuentra en disputa tras la infidelidad de Jack a su esposa, por lo que tiene que lidiar con delincuentes, amenazas, la ley y la ira de su engañada esposa que no descansará hasta quitarle todo.

Aileen: La reina de las asesinas en serie

El documental explora la vida y crímenes de Aileen Wuorno, una mujer que fue considerada como una de las pocas asesinas en serie en Estados Unidos. Su ejecución fue en el año 2002 y la historia recorre todos los abusos que sufrió hasta el trágico fin de su compleja vida.

Son of a Donkey

La serie de comedia se centra en la vida de Theo, quien se marcha de casa en busca de su independencia. Un incidente en la carretera y situaciones de la vida adulta lo hacen descubrir que la vida es más sencilla si cuentas con el apoyo de la familia y amigos.

Viernes octubre 31

Rhythm + Flow: Francia (Temporada 4)

Se trata de una competencia musical que está iluminada por estrellas del hip hop, raperos franceses compiten en la creación de rimas para conseguir un jugoso premio.

Mala influencer

Una madre soltera tiene que mantener a su hijo con necesidades especiales. Para poder salir adelante crea una alianza con una reconocida influencer, y juntas comienzan a vender bolsos de lujo falsos por todo internet. Su negocio comienza a llamar la atención de criminales y agentes policiacos.

Respira (Temporada 2)

La temporada 2 de "Respira", cuenta con la participación del cantante español, Pablo Alborán

El hospital Joaquín Sorolla se convierte en un centro privado, con esto los cambios se hacen presentes y los médicos ponen en jaque sus convicciones y principios.

Cuáles son los próximos estrenos de Prime Video

Miércoles 29 de octubre

Hedda

La protagonista se debate entre el recuerdo de un intenso amor del pasado y lo abrumante de su vida actual. En una dramática noche los deseos y tensiones salen a la luz, creando una atmósfera de pasión y traición.

Hotel hazbin (Temporada 2)

Después de la victoria de Charlie contra el ejército del Cielo, el hotel está lleno de nuevos huéspedes. Sin embargo, para consternación de Charlie, muchos de estos buscan vengarse, no redimirse. Mientras tanto, los Vees tratan de aprovechar la inestabilidad del Infierno y usar las tensiones crecientes con el Cielo para sus propios fines.

Jueves 30 de octubre

Tremembé

La llegada de Suzane von Richthofen altera el orden de Tremembé, lo que desata una lucha de poder con Elize Matsunaga. Jatobá busca protección, mientras que Nardoni, los hermanos Cravinhos, Roger A. y otros lidian con enfrentamientos internos y desafían el sistema.

Viernes 31 de octubre

Cometierra

La actriz, Lilith Curiel es la encargada de dar vida al personaje principal de la serie

Aylín, una adolescente que vive en un barrio popular de la ciudad de México, descubre que tiene superpoder con el que puede comunicarse a través de la tierra. Este le sirve para tener visiones, bajo su contexto marcado por la violencia ella lo usa para encontrar a personas desaparecidas.

Dime tu nombre

La serie de terror está ambientada en el año 1997 en Río Blanco, España. Las tensiones sociales surgen en el pequeño pueblo a raíz de la llegada de los marroquíes a la aldea Fuensanta. Los cimientos de esta aldea, esconden los miedos más profundos e intensos, lo que hace que las peores pesadillas lleguen al pequeño pueblo.

Cuáles son los próximos estrenos de Disney+

Miércoles 29 de octubre

Star Wars: Visions. Volumen 3

La tercera entrega de la miniserie de cortometrajes de anime, muestra secuelas e historias nuevas. Los episodios fueron creados por los mejores estudios de anime de Japón.

Disney Twisted-Wonderland the Animation

La historia se centra en “Night Ravens College” una prestigiosa escuela de magia, el protagonista es Yu, quien tras una serie de acontecimientos se enfrentará a aprendices de magos, monstruos y sucesos misteriosos, todo esto sin contar con poderes mágicos.

Vampirina: Teenage Vampire

Una adolescente vampira oculta su identidad para entrar a un internado de artes escénicas dentro de la comunidad humana. Al vivir entre humanos sigue su pasión por la música mientras oculta su verdadera personalidad.

Cuáles son los próximos estrenos de HBO Max

I Love LA

Josh Hutcherson, Odessa A'zion y Rachel Sennott son parte del elenco que conforma I Love LA

Serie de comedia donde un grupo de amigos se reúnen después de varios años separados, durante el desarrollo navegan las complejidades de la ambición, las relaciones y tratan de entender cómo el tiempo los ha cambiado.