Evacuan a más de 350 menores de edad de una fiesta clandestina en Cuajimalpa, CDMX

Foto: Captura de pantalla / Alcaldía Cuajimalpa

Más de 350 menores de edad fueron evacuados de una fiesta clandestina realizada en un inmueble de la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México.

Las autoridades locales informaron a través de sus redes sociales que la acción se llevó a cabo el viernes 24 de octubre como parte de los operativos de seguridad en la alcaldía.

Infobae México pudo conocer que los jóvenes se encontraban en un domicilio ubicado en la colonia La Papa, la cual está a un costado del Centro de Conservación de Especies “El Ocotal”.

Además, la información obtenida por este medio refiere que hubo personas detenidas durante las diligencias, sin embargo, hasta el cierre y publicación de esta nota no se ha detallado el número de aprehendidos.

La alcaldía compartió un video del hecho, en el que se observa a decenas de adolescentes salir del domicilio ante la presencia de las autoridades.

Como medida preventiva, el inmueble fue asegurado al ser utilizado como establecimiento mercantil clandestino que brindaba bebidas alcohólicas a menores de edad.

Foto: Captura de pantalla / Alcaldía Cuajimalpa

“Como parte de nuestros operativos para cuidar tu seguridad y la de tu familia, se aseguró un inmueble que estaba siendo usado como establecimiento mercantil clandestino, donde se encontraban más de 350 menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas”, escribió la alcaldía en sus redes sociales.

Desalojan fiesta clandestina con 500 personas en la alcaldía Cuauhtémoc

Este misma semana ocurrió la evacuación de una fiesta clandestina en la que se encontraban 500 personas -la mayoría menores de edad- en un inmueble ubicado en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

La acción tuvo lugar el jueves 23 de octubre derivado de una denuncia ciudadana que alertó sobre el ingreso masivo de jóvenes a un edificio ubicado en Sevilla 30 de la colonia antes referida.

Foto: Alcaldía Cuauhtémoc

La alcaldía informó que durante el operativo los responsables del evento intentaron cerrar las puertas con los menores dentro, sin embargo, lograron evacuar a los jóvenes sin incidentes mayores.

Las autoridades locales realizaron la evacuación de las personas al encontrarse en un domicilio sin permisos para operar ni con medidas básicas de seguridad.

Además, se detectó que no contaban con extintores, salidas de emergencia y que a pesar de ocupar tres pisos y terraza, no tenían control de aforo ni supervisión.

Como resultado de la acción, el inmueble fue asegurado y suspendido. Además, fueron detenidas tres personas.

"La alcaldesa Ale Rojo de la Vega informó que continuarán este tipo de operativos e hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar eventos clandestinos o inmuebles inseguros, para actuar de manera oportuna y evitar tragedias“, detallaron las autoridades locales.