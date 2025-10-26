México

Cuándo y dónde ver Selena y los Dinos: A Family’s Legacy, nuevo documental de la ‘Reina del Tex-Mex’

El documental de Isabel Castro pretende explorar un lado íntimo e inédito de la cantante, asesinada en 1995

Por Víctor Cisneros

El documental pretende explorar un
El documental pretende explorar un lado íntimo e inédito de la cantante, asesinada en 1995. (Netflix, Facebook)

Netflix abrirá una nueva ventana al universo de Selena Quintanilla con el estreno de Selena y los Dinos: A Family’s Legacy, un documental que promete mostrar a ‘La Reina del Tex-Mex’ desde una perspectiva nunca antes vista. Más allá de su brillante carrera musical, la cinta profundiza en la fuerza familiar que impulsó su éxito y en los lazos que hicieron de los Quintanilla un fenómeno musical y cultural.

Cuándo se estrena y dónde verlo

El documental se estrenará el 17 de noviembre de 2025, exclusivamente en Netflix, y se perfila como uno de los lanzamientos más esperados del año. Dirigido por Isabel Castro, reconocida por su trabajo en Mija y Darlin, el proyecto cuenta con la participación directa de la familia Quintanilla, quienes además fungen como productores ejecutivos. Suzette y A.B. Quintanilla, hermanos de la artista, trabajaron junto a Castro para ofrecer al público una mirada íntima a la vida familiar y artística de Selena.

Selena fue asesinada a tiros
Selena fue asesinada a tiros en marzo de 1995 por Yolanda Saldívar.

Un recorrido por el corazón de los Quintanilla

En Selena y los Dinos: A Family’s Legacy, la familia comparte videos caseros, grabaciones inéditas y recuerdos personales guardados durante décadas en lo que llaman “La Bóveda”: un archivo lleno de cintas VHS, Betacams y memorias digitales que documentan los primeros pasos de la banda familiar.

Durante la Billboard Latin Music Week 2025, Suzette Quintanilla e Isabel Castro presentaron avances exclusivos y explicaron cómo se dio este proyecto tan personal. “Le di la llave de lo que llamamos La Bóveda”, reveló Suzette. “Queríamos contar nuestra historia con autenticidad y mostrar a Selena no solo como artista, sino como hermana, hija y esposa”.

El documental promete capturar no solo los triunfos de la intérprete de “Como la Flor” y “Baila Esta Cumbia”, sino también los momentos de duda, sacrificio y fortaleza que marcaron su vida. La música, como elemento central, acompaña una narrativa emotiva que busca inspirar a nuevas generaciones de fans.

Familiares dieron su testimonio y
Familiares dieron su testimonio y compartieron videos caseros inéditos y recuerdos personales guardados durante décadas. (Netflix, YouTube)

El legado que sigue vivo

Para la directora Isabel Castro, el objetivo del proyecto es revelar la humanidad detrás del mito. “Quería hacerle honor a su ascenso extraordinario y a su legado duradero, pero también mostrar la comunidad, el corazón y la alegría que Selena representó”, señaló.

Este documental marca la segunda colaboración entre Netflix y la familia Quintanilla, después de la exitosa bioserie Selena: La serie protagonizada por Christian Serratos. Sin embargo, A Family’s Legacy se distingue por su enfoque más documental y su tono íntimo, combinando material de archivo con entrevistas profundas.

A casi tres décadas de su partida, Selena Quintanilla sigue siendo un símbolo de orgullo latino y una inspiración global. Con este estreno, Netflix busca reafirmar que su historia —y su voz— siguen resonando en cada generación.

