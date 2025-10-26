Asesinan a dos personas en deshuesadero de Culiacán, Sinaloa

Dos hombres fueron asesinados por grupo armado en deshuesadero de Culiacán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarde del pasado 25 de octubre de 2025, alrededor de las 15:00 horas dos hombres fueron asesinados en un deshuesadero, también conocido como yonque, ubicado en la colonia Industrial El Palmito, en Culiacán, Sinaloa.

Las víctimas fueron encontradas al interior del inmueble y fueron identificadas como Alejandro “N” de 53 años y Ramón Loreto “N” de 46 años, quien era dueño de dicho deshuesadero, el cual se encuentra en la calle Nahoas, entre Constituyente Carlos Gracidas y Constituyente J. Natividad Macías.

De acuerdo con información de medios locales, entre ellos Noroeste, ambos se encontraban dentro del domicilio cuando un grupo de civiles armados llegó al lugar y procedió a dispararles en repetidas ocasiones.

Detalles del doble homicidio en deshuesadero de Culiacán

Luego de perpetrar el ataque, los agresores huyeron de la escena del crimen sin que alguna persona pudiera identificarlos, razón por la que hasta ahora se desconocen características físicas de los responsables.

Después de escuchar los disparos, familiares de las víctimas acudieron a la zona y al reconocer a sus parientes, llamaron al 911 para que las autoridades competentes arribaran al lugar de los hechos.

Vecinos del lugar denunciaron los disparos a las autoridades y frente a este reporte acudieron policías de diferentes corporaciones, así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) quienes atendieron la emergencia ocurrida.

Posteriormente, elementos del Ejército Mexicano también llegaron a la escena del crimen para asegurar la zona, mientras que los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se encargaban de asistir a los afectados. Además, al lugar también llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa

A pesar de la atención médica proporcionada a las víctimas, se retiraron minutos después debido a que ambos masculinos ya habían perdido la vida por la gravedad de las lesiones sufridas en diferentes partes del cuerpo.

Según reportes preliminares de El Sol de Sinaloa, en la escena se aseguraron decenas de casquillos percutidos. Hasta el momento no se ha emitido nueva información al respecto y se espera que ne las próximas horas las autoridades confirmen datos y proporcionen más información al respecto.

Otro asesinato en un deshuesadero

El pasado mes de marzo de 2025, un hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza al interior del deshuesadero Gaxiola, ubicado en la calle 16 de Septiembre y la avenida Paseo de la Laguna, en la colonia Solidaridad Social, en Mexicali, Baja California.

Alrededor de las 5:21 horas, su pareja sentimental reportó a las autoridades que Jorge Ubaldo Talamantes, de 42 años, se encontraba dentro de un vehículo Nissan Frontier gris cuando fue atacado.

Según su testimonio, recogido por El Imparcial, ambos se encontraban dormidos en el auto cuando escucharon ladridos de perros. La víctima dijo que se trataba de una persona que conocía, por lo que salió a platicar con ella y pasados 10 minutos, regresó al vehículo.

Sin embargo, una vez a bordo, se escucharon detonaciones de arma de fuego y al revisar a su esposo, notó que sangraba de la cabeza, por lo que pidió ayuda al número de emergencias pero ya no contaba con signos vitales a la llegada de los paramédicos, por lo que sólo pudieron confirmar que había perdido la vida.