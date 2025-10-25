Mamá de Medio Metro Original de Puebla afirma que el bailarín ya presentía su muerte: “Se sentía un ambiente pesado”

De qué murió Medio Metro Original, el bailarín que fue encontrado en una barranca en Puebla (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El hallazgo del cuerpo sin vida de Francisco Pineda Pérez, conocido artísticamente como El Medio Metro de Puebla, en la junta auxiliar de San Sebastián de Aparicio, ha generado una profunda conmoción entre familiares, amigos y seguidores.

La noticia, que rápidamente se posicionó como tendencia principal en redes sociales el lunes 20 de octubre, ha estado marcada por el dolor y la incertidumbre en torno a las circunstancias de su muerte, mientras las autoridades del estado de Puebla continúan investigando el caso.

El velorio de Francisco Pineada Pérez se realizó en la Funeraria Latinoamericana Recinto Funeral, situada en la calle Plan de Guadalupe 428, en la capital poblana. Allí, familiares, allegados y admiradores se congregaron para despedir al bailarín, cuyo cuerpo fue encontrado entre matorrales tras varios días de búsqueda.

El bailarín se popularizó junto a Sonido Pirata hacia 2023. (pancho.mesafuentes/FB)

En los restos se identificaron rastros de disparos con arma de fuego, un dato que ha alimentado las especulaciones sobre lo ocurrido y ha motivado la intervención de las autoridades ministeriales para esclarecer los hechos.

La madre de Francisco, Claudia Pérez, compartió detalles sobre las últimas horas de vida de su hijo en una entrevista publicada en el perfil de Facebook de Cinco Radio Comunicación Efectiva.

Según relató, la última conversación que mantuvo con él estuvo cargada de presagios inquietantes. “Lo último que me dijo fue: ‘mamita, ¿sabes qué?, prepárate porque te voy a llevar unos caos’, ya no llegó, ya no”, recordó. La madre también describió que el ambiente en casa ese día resultaba inusualmente denso y que ambos experimentaban una sensación de inquietud difícil de explicar.

“Tuvo un evento el sábado, llegó como a las 8 de la noche a la casa, y le digo: ‘¿Por qué llegaste temprano a la casa?’, me dice: ‘es que acabó temprano, mami’, pero como que presentía yo algo, sentía el ambiente muy pesado ese día y le daba de desayunar, me veía y agachaba su cabecita”, relató.

El cuerpo de Francisco Pérez, 'El Medio Metro de Puebla', fue hallado sin vida en San Sebastián de Aparicio (Captura de pantalla/richardtvoficial)

La percepción de que algo malo podía suceder fue compartida tanto por la madre como por el propio Medio Metro. “Me veía, yo creo que ya presentía su… y yo le decía: ‘¿qué sientes hijito de mi vida?’ (él respondió) ‘mamita, no te puedo decir, tengo un dolor profundo’, no sé por qué nunca me lo dijo”, confesó la madre en la misma entrevista.

En una intervención posterior para el noticiario Buenos Días, Claudia Pérez expresó su deseo de justicia, aunque también manifestó un mensaje de perdón hacia quienes le arrebataron la vida a su hijo.

“Pido justicia para mi bebé… yo quiero justicia. Las personas que le quitaron la vida, las perdono, las perdono como madre. Les mando bendiciones”, declaró, visiblemente afectada.

Además, la madre de Francisco Pineda Pérez hizo un llamado público para que se respete la memoria de su hijo y se evite lucrar con su nombre artístico.

“Que los otros chaparritos no se valgan de la publicidad de mi hijo. Ellos le robaron el nombre, Armando Juárez fue quien lo bautizó con ese nombre a los 15 años. Que respeten el dolor, que no hablen tonterías”, enfatizó.

El caso de El Medio Metro de Puebla permanece bajo investigación por parte de las autoridades ministeriales, luego de que su cuerpo fuera encontrado con impactos de bala en San Sebastián de Aparicio.