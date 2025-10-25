México

Indignación en redes por video de médicas del IMSS burlándose de paciente en Irapuato

Internautas cuestionaron la ética y el profesionalismo de dos médicas que se burlan de lo que podría ser el dolor de una paciente

Por Jesús Tovar Sosa

Usuarios en redes condenaron los hechos. Foto: (Captura de pantalla)

La difusión de un video en el que se observa a dos presuntas médicas internas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Irapuato, Guanajuato, utilizando un filtro de payaso mientras se ríen, ha desatado una ola de indignación en redes sociales y ha puesto en el centro del debate la ética profesional en la atención médica. En el fondo de las imágenes, se escuchan los gritos de una paciente que aparentemente recibía atención, lo que ha intensificado la reacción pública.

La viralización del clip en plataformas como X y Facebook generó una respuesta inmediata de usuarios, quienes calificaron la conducta como una falta grave de ética y profesionalismo. Diversos colectivos ciudadanos y asociaciones defensoras de los derechos de los pacientes se sumaron a las críticas y denunciaron la ausencia de empatía y sensibilidad por parte del personal médico.

La percepción generalizada es que este comportamiento no solo resulta inapropiado, sino que también representa un desprecio hacia la dignidad de quienes requieren atención sanitaria.

Médicas del IMSS Irapuato aparecen burlándose de una paciente. Foto: (Captura de pantalla)

En este contexto, el IMSS anunció la apertura de una investigación interna para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. La institución enfatizó que no tolerará conductas contrarias a la ética y al profesionalismo médico, comprometiéndose a aplicar las sanciones necesarias.

En su comunicado, el IMSS subrayó la importancia de garantizar el respeto absoluto hacia los pacientes y aseguró que el caso será revisado bajo una perspectiva de derechos humanos y responsabilidad profesional.

Algunos otros médicos y personal de salud han recordado que el respeto y la empatía constituyen principios fundamentales en la atención sanitaria. Este tipo de actos, advierten, representa una violación grave de la normativa profesional y puede tener consecuencias emocionales significativas para los pacientes.

El IMSS condenó los hechos. Foto: (Redes sociales)

Mientras el video continúa circulando y acumulando comentarios de indignación y solidaridad con la paciente, usuarios de redes sociales han solicitado la implementación de medidas más estrictas de supervisión y capacitación en ética médica para todo el personal, con especial énfasis en quienes se encuentran en formación. La demanda social apunta a reforzar los mecanismos de control y a garantizar que situaciones similares no se repitan.

El IMSS reiteró su compromiso con la atención de calidad y el respeto a los derechos de los pacientes, asegurando que este caso será tratado con la seriedad que exige y que se aplicarán las medidas disciplinarias necesarias. Además, la institución invitó a la ciudadanía a reportar cualquier conducta similar, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la responsabilidad en los servicios de salud.

Este episodio en Irapuato evidencia la urgencia de reforzar la formación ética y humana en el ámbito médico, recordando que la atención a la salud trasciende los procedimientos clínicos y exige respeto, empatía y sensibilidad hacia quienes depositan su confianza en el sistema sanitario.

