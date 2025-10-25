México

Guillermo del Toro revela que su próximo ‘monstruo’ podría ser “El Fantasma de la Ópera”

El cineasta mexicano desató emoción entre los fanáticos de dicha historia

Por Zurisaddai González

(Zurisaddai González/Infobae)
(Zurisaddai González/Infobae)

Guillermo del Toro se encuentra en plena promoción de su esperada nueva película Frankenstein, pero como era de esperarse, la conversación ya se dirige a lo que vendrá después en la filmografía del mexicano más monstruoso del cine.

Durante una entrevista con Inverse, el ganador del Óscar dejó claro que hay un personaje clásico que le encantaría reinventar en la pantalla grande.

Del Toro quiere un villano incomprendido: “The Phantom of the Opera”

El reportero lanzó la pregunta que todos los fans soñaban escuchar: “¿Qué otro villano incomprendido le gustaría abordar próximamente?" La respuesta de Del Toro fue contundente y emocionó a quienes aman los relatos góticos.

“El Fantasma de la Ópera, porque es un clásico, pero me gustaría hacerlo diferente. Tengo un par de ideas, pero, ¿sabes? Por ahora me introduciré en el género del crimen y el stop motion".

Guillermo del Toro attends a
Guillermo del Toro attends a premiere for the film 'Frankenstein', at the Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles, California, U.S., October 6, 2025. REUTERS/Daniel Cole

Con esta declaración, Del Toro vuelve a dejar claro que sus afectos cinematográficos se mantienen fieles a los mitos y figuras que han marcado su vida desde la infancia: los monstruos que esconden en su tragedia una profunda humanidad.

Aunque el director no confirmó que ya esté en desarrollo, su entusiasmo deja abierta una puerta que los fans ya esperan cruzar.

El Fantasma de la Ópera es una de las historias más queridas, adaptada innumerables veces en cine, teatro y televisión, pero Del Toro promete que, en sus manos, sería “diferente”.

El director está viviendo su gran sueño: Frankenstein

Mientras tanto, Frankenstein se perfila como la culminación de su carrera.

De acuerdo con AP, en el primer día de rodaje, Del Toro levantó un dibujo de la criatura que había hecho cuando era adolescente.

Oscar Isaac, protagonista de la cinta, recuerda que el cineasta dijo: “Esto es como Jesús para mí. Para él, Frankenstein es una historia profundamente personal, que conecta con su propio sentimiento de ser un incomprendido en un entorno religioso y rígido.

Guillermo del Toro attends a
Guillermo del Toro attends a premiere for the film 'Frankenstein', at the Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles, California, U.S., October 6, 2025. REUTERS/Daniel Cole

“Sentí que nacía en un mundo implacable, donde o tenías que ser un corderito blanco o estabas condenado”, expresó Del Toro en una reciente entrevista.

Netflix estrenará Frankenstein en cines el 17 de octubre, y llegará a su plataforma el 7 de noviembre.

Oscar Isaac interpreta a Victor Frankenstein y Jacob Elordi encarna a la criatura. El filme debutará en el Festival de Cine de Venecia y después en Toronto, donde se espera que arrase tanto en taquilla como en la temporada de premios.

