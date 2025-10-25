Eduardo Videgaray apoya Sofía Rivera Torres en medio de las críticas que recibe por su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy

Sofía Rivera Torres se consolida como una de las figuras más comentadas en Las Estrellas Bailan en Hoy tras su reciente desempeño. (IG: @sofiariveratorres)

El reciente desempeño de Sofía Rivera Torres en el concurso televisivo Las Estrellas Bailan en Hoy ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales, donde la conductora se ha consolidado como una de las figuras más comentadas.

En medio de un escenario repleto de críticas, su esposo, Eduardo Videgaray, decidió intervenir públicamente para manifestar su respaldo, gesto que no pasó desapercibido entre los seguidores del programa.

(IG: @programahoy)

Sofía Rivera Torres recibe apoyo de su esposo en medio de las críticas

La participación de la ex habitante de La Casa de los Famosos México junto al modelo Rodrigo Romeh ha captado la atención de la audiencia, convirtiendo a la pareja en una de las favoritas de la temporada.

Durante la segunda semana, ambos sorprendieron a los jueces por su desempeño en la pista de baile, lo que motivó al esposo de la también actriz a expresar su apoyo a través de un mensaje en la cuenta de Instagram del matutino.

Videgaray compartió varios aplausos virtuales para reconocer la actuación de su esposa, reafirmando su respaldo en un momento lleno de críticas en plataformas digitales.

(Captura de pantalla)

En respuesta, Sofía Rivera Torres dedicó unas palabras, en las que reafirmó el vínculo que los une: “Te amo, todas quisieran uno como tú, ¿cómo me aguantas?”.

Cabe mencionar que pese a las críticas, muchas mujeres han empatizado con la actriz y conductora, señalando que muestra una parte real de la maternidad.

Por qué Sofía Rivera Torres recibe críticas por su fisico

El pasado 14 de abril, Rivera Torres y Eduardo Videgaray celebraron la llegada de su primer hijo en común, y desde entonces, la presentadora ha documentado aspectos de su maternidad, lo que la ha expuesto a cuestionamientos sobre su cambio físico.

Semanas atrás, a través de un video, la conductora de Imagen Televisión comentó que sus cambios físicos estaban relacionados con la lactancia, y aunque reconoció querer tener el cuerpo de antes, aseguró que prefiere seguir lactando.

“Mi asesoramiento médico me indicó que tres meses de lactancia eran suficientes para poder regresar a mi tratamiento y volver a estar flaca, buena y como nueva”, explicó en un principio.

Sofía Rivera Torres prefiere seguir alimentando a su hijo antes de someterse a un tratamiento hormonal para bajar de peso. (Instagram: @sofiariveratorres)

Y agregó: “Esta oferta me sonó tentadora; obviamente, quiero volver a estar flaca, que me vuelva a quedar toda mi ropa, sentirme ligera, que no me duela la espalda, los pies y el resto del cuerpo. Si la decisión es elegir estar como estaba antes o seguir alimentando a mi hijo, voy a elegir a mi hijo siempre”.