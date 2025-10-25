México

Eduardo Videgaray apoya Sofía Rivera Torres en medio de las críticas que recibe por su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy

En medio de comentarios sobre su físico y su maternidad, la presentadora recibe un respaldo público de su pareja

Por Jazmín González

Guardar
Sofía Rivera Torres se consolida
Sofía Rivera Torres se consolida como una de las figuras más comentadas en Las Estrellas Bailan en Hoy tras su reciente desempeño. (IG: @sofiariveratorres)

El reciente desempeño de Sofía Rivera Torres en el concurso televisivo Las Estrellas Bailan en Hoy ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales, donde la conductora se ha consolidado como una de las figuras más comentadas.

En medio de un escenario repleto de críticas, su esposo, Eduardo Videgaray, decidió intervenir públicamente para manifestar su respaldo, gesto que no pasó desapercibido entre los seguidores del programa.

(IG: @programahoy)
(IG: @programahoy)

Sofía Rivera Torres recibe apoyo de su esposo en medio de las críticas

La participación de la ex habitante de La Casa de los Famosos México junto al modelo Rodrigo Romeh ha captado la atención de la audiencia, convirtiendo a la pareja en una de las favoritas de la temporada.

Durante la segunda semana, ambos sorprendieron a los jueces por su desempeño en la pista de baile, lo que motivó al esposo de la también actriz a expresar su apoyo a través de un mensaje en la cuenta de Instagram del matutino.

Videgaray compartió varios aplausos virtuales para reconocer la actuación de su esposa, reafirmando su respaldo en un momento lleno de críticas en plataformas digitales.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

En respuesta, Sofía Rivera Torres dedicó unas palabras, en las que reafirmó el vínculo que los une: “Te amo, todas quisieran uno como tú, ¿cómo me aguantas?”.

Cabe mencionar que pese a las críticas, muchas mujeres han empatizado con la actriz y conductora, señalando que muestra una parte real de la maternidad.

Por qué Sofía Rivera Torres recibe críticas por su fisico

El pasado 14 de abril, Rivera Torres y Eduardo Videgaray celebraron la llegada de su primer hijo en común, y desde entonces, la presentadora ha documentado aspectos de su maternidad, lo que la ha expuesto a cuestionamientos sobre su cambio físico.

Semanas atrás, a través de un video, la conductora de Imagen Televisión comentó que sus cambios físicos estaban relacionados con la lactancia, y aunque reconoció querer tener el cuerpo de antes, aseguró que prefiere seguir lactando.

“Mi asesoramiento médico me indicó que tres meses de lactancia eran suficientes para poder regresar a mi tratamiento y volver a estar flaca, buena y como nueva”, explicó en un principio.

Sofía Rivera Torres prefiere seguir alimentando a su hijo antes de someterse a un tratamiento hormonal para bajar de peso. (Instagram: @sofiariveratorres)

Y agregó: “Esta oferta me sonó tentadora; obviamente, quiero volver a estar flaca, que me vuelva a quedar toda mi ropa, sentirme ligera, que no me duela la espalda, los pies y el resto del cuerpo. Si la decisión es elegir estar como estaba antes o seguir alimentando a mi hijo, voy a elegir a mi hijo siempre”.

Temas Relacionados

Sofía Rivera TorresEduardo VidegarayLas Estrellas Bailan en HoyPrograma Hoymexico-entretenimiento

Más Noticias

Estas son las organizaciones delictivas detrás del huachicol de agua en Edomex que era vendida a sobreprecio

La operación de estos grupos fue identificada en 48 municipios de la entidad

Estas son las organizaciones delictivas

Escolta mata a presunto ladrón en la colonia Juárez

Un supuesto intento de asalto a un automovilista terminó con una persona sin vida en la zona céntrica de la capital

Escolta mata a presunto ladrón

La Granja VIP: todo lo qué pasó en el viernes de traición el 24 de octubre

‘El patrón’ tomó una decisión que modificó la tabla de nominados

La Granja VIP: todo lo

Noviembre 2025: estos pensionados del IMSS pueden incrementar entre un 10 y 15 por ciento su pago de pensión

Según el calendario del instituto, los jubilados reciben este dinero con una frecuencia mensual

Noviembre 2025: estos pensionados del

Sin potabilizarla y a sobreprecio: así vendían agua redes de huachicol ligadas a grupos delictivos en Edomex

Operativos simultáneos en 48 municipios lograron identificar cadenas de comercio ilegal del líquido

Sin potabilizarla y a sobreprecio:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas son las organizaciones delictivas

Estas son las organizaciones delictivas detrás del huachicol de agua en Edomex que era vendida a sobreprecio

Sin potabilizarla y a sobreprecio: así vendían agua redes de huachicol ligadas a grupos delictivos en Edomex

Más de 130 tomas clandestinas y 51 pozos asegurados, el saldo tras operativo contra huachicol de agua en Edomex

Más de 60 menores han sido detenidos desde el inicio de la guerra entre Chapos y Mayos en Sinaloa

Por qué Mazatlán se ha convertido en un foco rojo de violencia

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: todo lo

La Granja VIP: todo lo qué pasó en el viernes de traición el 24 de octubre

Actor de Televisa fue asaltado en el mismo lugar donde mataron a Fede Dorcaz: “La violencia de México”

El Monstruo de Florencia: la serie de un asesino real que arrasa en Netflix México esta semana

Lupillo Rivera niega que las fotos con Belinda hayan sido tomadas por él: “Nunca agarré mi celular”

De qué trata “Soy Frankelda”, la película en la que participó Guillermo del Toro

DEPORTES

Revelan a los dos posibles

Revelan a los dos posibles rivales de Jaime Munguía en su regreso a los cuadriláteros: “Se viene algo fuerte”

Esta es la millonaria cláusula de rescisión que tiene Mateusz Bogusz con Cruz Azul

Óscar de la Hoya reconoce las virtudes de Crawford y las debilidades de Canelo: “El rival perfecto para descarrilar ese tren”

Cruz Azul blinda a Rotondi: contrato renovado hasta 2028

Chucky Lozano rompe el silencio tras su indisciplina con el San Diego FC: “Soy una persona apasionada”