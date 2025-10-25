Hallan más de una tonelada de metanfetamina, fentanilo y opio oculta en cargamento de chiles en Sonora

El conductor del tractocamión fue detenido. Foto: Defensa

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN) localizaron más de una tonelada de metanfetamina, fentanilo y opio oculta en un cargamento de chiles que era transportado a bordo de un tractocamión en Sonora.

El vehículo era conducido por un joven de 27 años de edad, y partió desde El Espinal, en Sinaloa, con destino a Mexicali, Baja California.

La acción se llevó a cabo alrededor de las 14:30 horas del viernes 24 de octubre durante operativos de revisión en el Puesto Militar de Seguridad “Cucapah”, ubicado en San Luis Río Colorado.

El tractocamión, identificado como parte de la empresa “Transportes Refrigerados del Norte”, transportaba cajas con chile jalapeño y serrano. Durante la inspección, realizada con equipos tecnológicos, el cargamento presentó inconsistencias, por lo que se efectuó una revisión manual.

Foto: Defensa

Como resultado, los militares localizaron 235 paquetes con cinco kilogramos de metanfetamina cada uno, dos bolsas de fentanilo de dos kilos cada una, así como cinco paquetes de goma de opio de un kilogramo cada uno.

La suma total del aseguramiento fue de mil 175 kilogramos de metanfetamina, 4 kilos de fentanilo y 5 kilos de goma de opio.

Conductor fue detenido

Foto: Defensa

Ante el hallazgo, los militares detuvieron al conductor del tractocamión, identificado como un joven de 27 años de edad originario de Mexicali, Baja California, quien quedó a disposición del agente del Ministerio Público Federal junto con el tráiler y la droga asegurada.

Aunque se desconoce la organización criminal que intentó llevar desde Sinaloa este cargamento, en esa entidad se encuentra el bastión de las hoy facciones en disputa del Cártel de Sinaloa: Los Mayos y Los Chapitos.

Cabe mencionar que las facciones del Cártel de Sinaloa también tienen presencia en el estado de Baja California.

De manera reciente, en el estado de Sinaloa fueron decomisados más de 500 kilogramos y 130 litros de metanfetamina, así como más de 200 mil pastillas de fentanilo.

Esta acción fue anunciada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien detalló que el aseguramiento se efectuó en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

(FOTO: X: @OHarfuch)

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, en la acción fueron decomisadas:

550 kilogramos y 130 litros de metanfetamina.

23 kilogramos y 211 mil pastillas de fentanilo.

3 mil 400 litros y una tonelada de precursores químicos.

También se desmanteló un laboratorio clandestino en la zona.

Además, en Cosalá se reportó la destrucción de mil 550 litros de precursores químicos y 275 kilogramos de sustancias para producir droga sintética.

(FOTO: X: @OHarfuch)

Estas acciones ocurren en el marco del despliegue de elementos de seguridad federal y de las Fuerzas Armadas en el estado ante la ola de violencia causada por la guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa que inició desde el 9 de septiembre de 2024.