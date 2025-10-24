Programa Hoy No Circula Sabatino: 25 de octubre en la CDMX y Edomex

Que un carro circule o no en sábado en la zona metropolitana depende de su holograma y de la terminación de su placa. (Infobae/Jovani Pérez)

Para este 25 de octubre de 2025, te compartimos la aplicación del programa de restricción vehicular Hoy No Circula Sabatino en la zona metropolitana del Valle de México, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente capitalina. Tómalo en cuenta y evita una multa.

El Hoy No Circula se aplica en el centro de México desde 1989, mientras que la versión sabatina de este programa de restricción vehicular se implementó en 2008.

El programa tiene como meta disminuir los niveles de contaminación ambiental en el Valle de México a través de un programa integral basado en la restricción de la circulación de coches entre de lunes a viernes, así como los sábados.

Hoy no circula sabatino

La aplicación de este programa sabatino en la Ciudad de México y el Estado de México es un poco distinta al que se emplea de lunes a viernes.

Que un coche pueda circular o no en sábado en la zona metropolitana depende de su holograma y de la terminación de su placa, si es par (0, 2, 4, 6, 8 y 0) o impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Para este sábado 25 de octubre los autos que no circulan son aquellos con Holograma 1 y cuyo último número de su placa sea par.

Cabe mencionar que no pueden circular los vehículos con Holograma 2 y los foráneos, sin importar el último dígito de su placa.

Al igual que de lunes a viernes, los carros con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos no participan en el programa de Hoy No Circula.

¿Dónde se aplica el Hoy No Circula Sabatino?

El Hoy No Circula Sabatino aplica con las mismas restricciones que el regular, comienza a las 5:00 horas y termina hasta las 22:00 horas.

En la Ciudad de México se aplica en las 16 alcaldías:AzcapotzalcoÁlvaro ObregónBenito JuárezCoyoacánCuajimalpaCuauhtémocGustavo A. MaderoIztacalcoIztapalapaMagdalena ContrerasMiguel HidalgoMilpa AltaTlalpanTláhuacVenustiano CarranzaXochimilco.

Mientras que en el Estado de México se aplica en 18 municipios conurbados:Atizapán de ZaragozaCoacalco de BerriozábalCuautitlánCuautitlán IzcalliChalcoChicoloapanChimalhuacánEcatepec de MorelosHuixquilucanIxtapalucaLa PazNaucalpan de JuárezNezahualcóyotlNicolás RomeroTecámacTlalnepantla de BazTultitlán Valle de Chalco.

La aplicación del programa Hoy No Circula es diferente los sábados (Cuartoscuro)

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

Como se dijo anteriormente, el Hoy No Circula Sabatino no se emplea igual que entre semana y su aplicación depende de su holograma y de la terminación de su placa, así como el número de sábado que sea en el mes.

Por ejemplo, los vehículos con holograma 1 y cuyo último digito de la placa sea impar, no podrán circular el primer y tercer sábado de cada mes.

Mientras que los carros con holograma 1 y cuyo último dígito de la placa sea par no podrán circular el segundo y cuarto sábado de cada mes.

Si un mes llegara a tener cinco sábados, ese día la restricción alcanzará solo a los automóviles con holograma 2, foráneos y con permisos. En el mismo sentido, el resto de los carros, incluidos aquellos que poseen holograma 1, quedan exentos del Hoy No Circula Sabatino.

El único día en el que no vale el Hoy No Circula para ningún coche es el domingo, ese día queda excluido de todo tipo de restricción.

Algunas veces, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspende el programa de Hoy No Circula principalmente en días festivos, inhábiles, de descanso obligatorio o en temporadas vacacionales.

En contraste, la CAMe también puede llegar a aplicar un doble Hoy No Circula, donde se amplían las restricciones vehiculares, esto provocado principalmente por la mala calidad del aire en zona metropolitana.

El Hoy No Circula Sabatino se define según el holograma y el último número de la placa de los autos (Cuartoscuro)

Calendario de Verificación 2024

Tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México se tiene que verificar el automóvil dos veces al año y la fecha para hacerlo depende de la terminación de las placas y el engomado.

Este es el calendario de verificación para los dos semestres del 2023:

Primer semestre:

Enero y febrero: placas con terminación 5 y 6 (engomado amarillo). Febrero y marzo: placas con terminación 7 y 8 (engomado rosa). Marzo y abril: placas con terminación 3 y 4 (engomado rojo). Abril y mayo: placas con terminación 1 y 2 (engomado rojo).Mayo y Junio: placas con terminación 9 y 0 (engomado azul).

Segundo semestre:

Julio y agosto: placas con terminación 5 y 6 (engomado amarillo). Agosto y septiembre: placas con terminación 7 y 8 (engomado rosa). Septiembre y octubre: placas con terminación 3 y 4 (engomado rojo). Octubre y noviembre: placas con terminación 1 y 2 (engomado verde). Noviembre y diciembre: placas con terminación 9 y 0 (engomado azul).

