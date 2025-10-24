México

La Granja VIP: Quién ganó el reto de salvación en la segunda semana del reality

Lis Vega, Eleazar Gómez, Sandra Itzel y El Patrón se enfrentaron en una prueba de destreza y resistencia física

Por Cinthia Salvador

Lis Vega, Eleazar Gómez, Sandra
Lis Vega, Eleazar Gómez, Sandra Itzel y El Patrón se enfrentaron en una prueba de destreza y resistencia física. (TV Azteca)

En una jornada marcada por la tensión en La Granja VIP, Alberto del Río, consiguió la salvación automática de la eliminación tras imponerse en una compleja prueba frente a otros nominados. La competencia de este jueves, que puso a prueba la destreza y la resistencia física de los participantes, determinó un cambio significativo en la conformación de los nominados que enfrentarán el riesgo de abandonar el reality.

La dinámica semanal de La Salvación, que se desarrolla cada jueves, reúne a los cuatro concursantes en riesgo, quienes compiten por asegurar su estadía al menos una semana más en el programa. En la edición más reciente, El Patrón superó a Sandra Itzel, Lis Vega y Eleazar Gómez. La prueba consistía en localizar piezas de un rompecabezas ocultas entre montones de paja, avanzar por una rastrera plagada de cuerdas y nudos y ensamblar dichas piezas en su lugar correcto.

Este resultado deja la lista de nominados integrada por Sandra Itzel, Lis Vega y Eleazar Gómez, luego de la actuación de Alberto del Río, quien se aseguró la permanencia en el show. Además, como establece el reglamento, ganar la competencia de La Salvación otorga a quien lo logre el beneficio especial de La Traición, que habilita la posibilidad de intercambiar a uno de los nominados por otro participante durante la transmisión en vivo.

El Patrón logró obtener la
El Patrón logró obtener la salvación en el reality. (La Granja VIP)

La continuidad de los nominados en la lista obedece a diferentes factores de la mecánica interna del reality: Eleazar Gómez resultó nominado desde el lunes, debido al legado que dejó Carolina Ross, primera eliminada de la edición. La cantante pudo, al abandonar la competencia, señalar a un concursante para sumarse de manera automática a los candidatos a dejar la granja.

Lis Vega se posicionó entre los nominados el martes, cuando perdió el duelo directo frente a César Doroteo, en una selección que correspondió a la designación de Sergio Mayer Mori, actual capataz de la semana. Por su parte, Sandra Itzel llegó al grupo luego de que la mayoría de sus compañeros votara por ella en la asamblea del miércoles.

La decisión de Alberto del Río se mantiene en secreto hasta el momento de la transmisión, creando incertidumbre sobre el futuro de los concursantes en La Granja VIP.

Los nominados son: Lis Vega,
Los nominados son: Lis Vega, Sandra Itzel y Eleazar. (Captura: La Granja VIP)

Nominados de la segunda semana

  • Eleazar Gómez
  • Sandra Itzel
  • Lis Vega

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

  1. Alfredo Adame
  2. Jawy Méndez
  3. Kim Shantal
  4. Sandra Itzel
  5. Alberto del Río “El Patrón”
  6. César Doroteo “Teo”
  7. Manola Díez
  8. Kike Mayagoitia
  9. Lis Vega
  10. Omahi
  11. Eleazar Gómez
  12. La Bea
  13. Sergio Mayer Mori
  14. Fabiola Campomanes
  15. Lola Cortés

