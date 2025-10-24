Guadalupe Pineda, tía de Ángela Aguilar, la defiende de las críticas: “Es una niña chiquita con un gran talento”

La tía de Ángela Aguilar, Guadalupe Pineda, pide parar el odio contra Ángela Aguilar. (Instagram/Cuartoscuro)

En medio de una ola de críticas que ha colocado a Ángela Aguilar en el centro de la conversación pública desde hace meses, con presentaciones canceladas en Estados Unidos y una presión constante en redes sociales derivada de su relación con Christian Nodal, Guadalupe Pineda, su tía ha salido a defenderla y pide frenar los ataques en su contra.

En entrevista con varios medios de comunicación, la cantante lamentó el nivel de agresividad presente en internet contra su sobrina, derivado principalmente de la polémica de su relación y posterior matrimonio con Christian Nodal.

“Pues mira, es normal que pasen cosas cuando eres figura pública. Lo que no creo que sea muy normal, que digamos, es la agresividad que de pronto ustedes también lo han notado: las redes”, mencionó.

Ángela Aguilar celebró su cumpleaños núemro 22 en compañía de y Christian Nodal. (Captura de pantalla @gordoelpugaguilar)

A pesar del escenario adverso, la jalisciense hizo énfasis en que la familia se ha mantenido enfocada en su legado artístico, el trabajo musical y el compromiso con la tradición mexicana.

Ángela Aguilar, que cumplió 22 años recientemente, ha enfrentado duros señalamientos por la atención mediática generada luego de la ruptura de su esposo con la cantante argentina Cazzu, despertando rumores de infidelidad que tanto la hija de Pepe Aguilar como el sonorense han negado, pero que internautas han puesto en duda una y otra vez. En este contexto, la joven ha recibido mensajes negativos y hasta abucheos en eventos públicos.

Guadalupe Pineda insistió que el “hate” le resulta injusto: “Ángela, como yo ya lo he dicho, es una niña muy chiquita, muy jovencita, con un gran talento, una gran voz, y la verdad es que es injusto lo que está viviendo. Ojalá que eso pare pronto”.

Su tía dijo esperar que Ángela siga adelante con su carrera, pues señaló que "ella sabe muy bien que tiene que seguir adelante, porque cuando se para en el escenario alguien con talento, no se discute nada".

(Captura de pantalla @billboardlatin)

En julio de 2024, después de la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal, Guadalupe Pineda felicitó públicamente a la pareja en redes sociales y les deseó felicidad en su nueva etapa. “Felicidades a mi niña hermosa Angelita. Que se cumplan todos tus sueños, mereces ser muy feliz. Tu felicidad es la nuestra”, escribió.

La repercusión mediática ha tenido efectos sobre el trabajo de Ángela Aguilar. Recientemente la artista canceló varias presentaciones recientes de su gira “Libre Corazón” en Estados Unidos, atribuyéndose esta decisión a una posible baja venta de boletos, aunque la cantante no ha emitido un comunicado oficial al respecto.

También respalda a Emiliano Aguilar

Emiliano Aguilar también envió una indirecta a su familia. (Instagram: Emiliano Aguilar)

Además de su respaldo a Ángela, Guadalupe Pineda respondió a cuestionamientos sobre Emiliano Aguilar, quien en los últimos meses ha sido mencionado por su comportamiento y comentarios en redes respecto a sus hermanos y a Christian Nodal.

El mayor de los hijos de Pepe Aguilar ha asegurado que su familia lo ha intentado bloquear en su camino en la industria musical, ante ello, su tía comentó:

“Yo creo que él tiene que vivir su camino como yo lo viví, como lo vivió mi primo, como lo hemos vivido todos. Te digo, el sol sale para todos”.