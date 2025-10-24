Golpe a la Unión de Tepito: detienen a dos presuntas integrantes durante cateos

La "Conny" y la "Cybet", ambas presuntamente ligadas con la Unión de Tepito Crédito: SSC CDMX

Autoridades de la Ciudad de México llevaron a cabo tres cateos en la capital, lo cual resultó en la detención de dos mujeres identificadas con los alias de “Conny” y “Cybet”, presuntamente relacionadas con miembros de la unión de Tepito y colaboradoras de esa organización.

Más de 400 dosis de drogas fueron incautadas durante la operación conjunta entre efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), llevada acabo en las delegaciones Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

Cómo fue la detención de la “Conny” y la “Cybet”

De acuerdo con las autoridades, al recopilar pruebas suficientes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) entregó la información al Ministerio Público, el cual solicitó y obtuvo órdenes de cateo autorizadas por un juez de control.

Domicilio cateado por autoridades capitalinas Crédito: SSC CDMX

En coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y otras instancias federales, se desplegaron operativos en tres inmuebles.

La primera intervención tuvo lugar en una vivienda de la calzada Vallejo, en la colonia Santa Rosa, alcaldía Gustavo A. Madero.

Posteriormente, el segundo cateo se ejecutó en un inmueble ubicado en Callejón de Estanquillo, colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc,

Autoridades resguardando el domicilio asegurado. Crédito: SSC CDMX

Por último, el tercer aseguramiento se realizó en una propiedad sobre la calle Estado de Sonora, colonia Providencia, Gustavo A. Madero.

En estas acciones se logró la detención de las mujeres antes mocionadas, las cuales tienen 31 y 36 años de edad.

Quiénes son las detenidas

Crédito: SSC CDMX

Según fuentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana consultadas por Infobae México, las detenidas son ligadas al grupo delictivo “La Unión Tepito” y sus nombres reales son Concepción y Jessica.

Concepción N, alias “Conny” de 36 años, es identificada como presunta colaboradora de la célula delictiva, dedicada a la compra, venta y distribución de droga, extorsión y homicidio; además, se le vincula como pareja sentimental de “El Armadillo” detenido en abril del presente año y quien se encuentra actualmente preso en el Reclusorio Norte.

Por su parte, la otra detenida, identificada como “Jessica N”, alias “Cybet”, presuntamente sería la encargada de entregar drogas en distintas zonas de las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero para su distribución, además, se presume que es pareja sentimental de un sujeto conocido como el “Malilla”.

Presuntamente el “Malilla” sería gente de confianza de “El Armadillo”.

Qué se aseguró en el operativo

En el primer cateo de la colonia Santa Rosa:

-85 dosis de posible cocaína

-42 de un vegetal similar a la marihuana

-Documentación diversa

Drogas decomisadas Crédito: SSC CDMX

En los cateos de la colonia Morelos y la Providencia:

-171 dosis de aparente cocaína

-50 gramos de la misma sustancia en piedra

-Más de un kilo de una hierba similar a la marihuana, a granel

-104 dosis del mismo vegetal

Foto publicada por las autoridades mostrando la droga decomisada. Crédito: SSC CDMX

Una vez aseguradas, las detenidas fueron informadas sobre sus derechos y quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal bajo la continuidad de las investigaciones.

Sobre estos hechos, las autoridades informaron que estas estrategias contemplan la coordinación estrecha entre dependencias, permitiendo así identificar, ubicar y capturar a presuntos responsables de crímenes relacionados con la venta y distribución de drogas.