Gloria Trevi confronta a Pati Chapoy luego de declaraciones sobre su perdón: “Nos veremos en unos meses en una corte”

La cantante arremetió contra la conductora por medio de sus rede sociales. (Archivo)

Durante la presentación de su nueva docuserie, Gloria Trevi sorprendió al público al declarar que ya ha perdonado a las personas que le causaron daño en el pasado. Entre los nombres que surgieron se encuentran Sergio Andrade, María Raquenel Portillo Jiménez, conocida como ‘Mary Boquitas’, y la periodista Pati Chapoy.

La cantante mexicana expresó que el perdón no implica permitir actos incorrectos, sino una forma de avanzar personalmente. “He perdonado a todos por mí, porque el perdón es para uno, para seguir bien”, afirmó ante los reporteros. Añadió: “Eso no quiere decir que yo vaya a permitir que se hagan cosas incorrectas o que si me entero no lo denuncie”.

La referencia a Pati Chapoy desencadenó una inmediata reacción. La presentadora de televisión, reconocida por su papel en el programa ‘Ventaneando’, fue consultada sobre las palabras de Trevi durante un encuentro con la prensa. Chapoy respondió: “¿Y por qué me iba a perdonar? Yo creo que el daño se lo hizo ella a sí misma. Yo documenté una situación donde salieron, si mal no recuerdo, porque esto fue hace veinticinco años, cinco delitos. Cinco delitos de violación, trata de niñas, rapto, corrupción de menores, trabajo forzado. Eso fue lo que yo documenté”, aseguró.

(Captura de pantalla @gloriatrevi)

Las declaraciones de Chapoy se viralizaron en redes sociales pocas horas después. Ante la difusión de estos comentarios, Gloria Trevi recurrió a sus perfiles digitales para ofrecer una respuesta directa. La cantante escribió: “A mis casi 60 años, hace muchísimos años reconocí el daño que me hice a mí misma, pero eso es punto y aparte del daño que usted me causó, y a mi familia y a mucha más gente. Yo ya no voy a cargar con las cosas que otras personas se hicieron o causaron. Cada quien que se responsabilice, como usted lo tiene que hacer. Y ya no alarguen las cosas y den la cara. ¡15 años evadiendo a la corte!”.

A este mensaje agregó un reproche sobre la actitud de Pati Chapoy en el tratamiento de temas como el físico y la edad, enfatizando: “Si usted tiene un problema de edadismo, lo siento por todos los días que se tiene que ver al espejo, siempre metiéndose con el peso y el físico de otras personas, incitando el odio y desinformando, engañando a la gente... pero ya no es tan fácil”. En la misma publicación, Trevi incluyó una fotografía suya esposada, evocando el momento en que enfrentó cargos legales hace varios años.

Cuestionan a Pati Chapoy sobre demanda interpuesta por Gloria Trevi; así reaccionó la conductora de Ventaneando (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La artista concluyó su mensaje con una advertencia sobre futuras acciones legales: “Nos veremos en unos meses, un año o dos, en una corte, y ahí les explica a todos por qué dice lo que dice de mí con pruebas. Y otra vez te perdono... pero los actos tienen consecuencias”.

Cabe recordar que el conflicto entre Gloria Trevi y Pati Chapoy tiene raíces en la cobertura mediática que la periodista realizó durante el proceso legal que enfrentó la cantante en el pasado. Chapoy documentó públicamente los delitos que se imputaron a Trevi, algo que la artista percibió como un daño personal y familiar.