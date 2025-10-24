México

Esto respondió Sheinbaum a Paco Ignacio Taibo II sobre polémica de cuota de género en publicaciones del FCE

La mandataria ha sido criticada por su reacción ante el comentario del funcionario

Por Jaqueline Viedma

Paco Ignacio Taibo II realizó
Paco Ignacio Taibo II realizó un comentario en la conferencia mañanera que ha sido tachado de machista. (EFE/Mario Guzmán)

“Vamos a hacer una colección de mujeres”, contestó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la mañana de este jueves 23 de octubre de 2025, luego de que el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, realizara un comentario machista y sesgado sobre la literatura escrita por mujeres.

Durante la conferencia Paco Taibo II fue cuestionado sobre la inclusión de libros escritos por mujeres en bibliotecas comunitarias, al respecto dijo que desde su perspectiva no se incluye de la misma forma a mujeres que a hombres:

“Mayor literatura de mujeres, sí, hay una presión enorme. Viene de abajo, no lo inventé yo, viene de que en estos momentos el 40 o el 50 por ciento de los clubes y salas de lectura están dirigidos por mujeres... Quieren leer literatura de mujeres”.

Afirmó que también buscan leer otras cosas, “afortunadamente no hay un sesgo, el sesgo sectario, hay amplitud, pero hay una presión enorme para que lleguen libros”.

Ya entrado en el tema, el director dijo que a veces “tienes que inventar un poco qué es lo que hay por ahí, que tenga calidad. Porque si partimos de la cuota”, de tal forma que justificó su actuar desde el lugar que dirige:

“Bueno, si sé de un poemario escrito por una mujer, horriblemente asqueroso de malo, ¿por el hecho de ser escrito por una mujer?, no merece que se lo mandemos a una sala comunitaria a mitad de Guanajuato, mano".

Remató su respuesta, diciendo: “¿por qué hay que castigarlos con ese libro de poesía?

Durante la mañanera de Claudia
Durante la mañanera de Claudia Sheinbaum, Paco Taibo II anunció la colección "25 para el 25". (EFE)

Ante la línea de pensamiento que sigue, el director del FCE mencionó que existe destrucción de libros por parte de algunas empresas, comentó que el riesgo de aceptar una donación es que les darán literatura chatarra y ejemplificó los titulares:

“Libros de falsa información médica, por ejemplo, ‘¿cómo curar el cáncer masticando piedritas tres veces por semana?’, etcétera, etcétera; o ‘¿cómo ligarse a la secretaria de tu jefe sin tener problemas fundamentales en la vida?’. Ese tipo de material que está en las bodegas de las editoriales, si te lo donan, ¿para qué lo quieres?”.

El momento ha sido duramente criticado, además de que se ha señalado el hecho de que el proyecto presentado por el presidente del FCE el cual va a entregar 2.5 millones de libros en 14 países solo incluye a siete mujeres de 27 autores elegidos.

Cabe destacar que la mandataria solo se rió cuando Taibo II finalizó su comentario sobre el poemario de mujeres y le adelantó la decisión de realizar una colección de mujeres.

