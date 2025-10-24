Eduardo Capetillo Jr. reacciona a declaraciones de Carolina Ross sobre supuestos coqueteos con Fabiola Campomanes

(IG: @eduardocapetillog // lagranjavipmx)

Eduardo Capetillo Jr. reaccionó a las declaraciones que Carolina Ross hizo en La Granja VIP sobre que supuestamente estuvo coqueteando con ella y Fabiola Campomanes al mismo tiempo.

“Nunca estuve con Fabi, es mi amiga nada más”, dijo ante las cámaras y micrófonos de Venga la Alegría.

El cantante explicó que tiene una relación de amistad con Campomanes gracias a que tienen seres amigos en común. Y es que desde hace varios años es amigo del yerno de la actriz y, por lo tanto, de ella y su hija.

La cantante confesó que tenía un interés romántico con Eduardo Capetillo Jr. cuando él estaba en MasterChef Celebrity |IG: @lagranjavipmx

De esta manera, Eduardo Capetillo Jr. aclaró cuál es su relación con Fabiola Campomanes, pero no reveló cómo habría sido su acercamiento con Carolina Ross, por lo que se desconoce si en algún momento tuvo un interés romántico en ella.

¿Qué dijo Carolina Ross sobre Eduardo Capetillo Jr. y Fabiola Campomanes La Granja VIP?

La cantante participó en una dinámica dentro de La Granja VIP, donde algunos granjeros compartieron cuáles fueron sus primeras impresiones sobre sus compañeros antes de ingresar al programa.

(YT: MasterChef México)

Al referirse a Fabiola Campomanes, Ross confesó: “La neta me siento muy ignorante porque por lo único que había escuchado tu nombre era por un reality, MasterChef, porque andabas coqueteando con alguien”.

Aunque Ross evitó dar el nombre de la persona involucrada, admitió que le afectó porque en ese momento tenía un interés sentimental por él.

“Yo andaba ahí como que viendo qué pedo. Entonces, yo me quedé, bestia. Él y yo... nunca ha pasado nada, solo ha sido jijiji, jajaja. No (me dolió), cero. Solo fue como que no andes jugando conmigo si ya traes algo con alguien”, contó.

Su frustración llegó al punto de las lágrimas y de asegurar que ella no necesita pasar por situaciones negativas. (Captura de pantalla La Granja VIP)

La revelación tomó por sorpresa a Fabiola Campomanes, quien reiteró públicamente que nunca existió una relación amorosa con Eduardo Capetillo Jr. y atribuyó la confusión a su carácter y cercanía con él fuera del reality.

“Soy muy sonriente y coqueta. Sí, eso lo acepto, eso soy yo, soy toquetona y él es una persona que es amigo del novio de mi hija. Entonces, él llegaba, me abrazaba y me sonreía, yo volteaba y le sonreía, pero yo así como soy de... Y pues ya se acaban ahí. Y yo nada más me cagué de risa, pero me cae tan bien, yo lo quiero, me cae muy bien”, declaró la actriz.

Cabe mencionar que Eduardo Capetillo Jr. y Fabiola Campomanes han negado en varias ocasiones los rumores sobre su supuesto romance y han asegurado que solo son amigos.