Cómo utilizar la jamaica para lograr un cabello manejable y con brillo

Nutrientes y antioxidantes presentes en la flor se han convertido en tendencia dentro de rutinas de belleza

Por Jazmín González

La flor de jamaica se
La flor de jamaica se populariza como alternativa natural para fortalecer y embellecer el cabello. Crédito: By PEAK99 - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75323595

El uso de la flor de jamaica en el cuidado capilar ha ganado popularidad entre quienes buscan alternativas naturales para fortalecer y embellecer el cabello.

Aunque su presencia es habitual en la gastronomía mexicana, donde protagoniza bebidas y platillos tradicionales, la flor también se ha incorporado a rutinas de belleza por sus supuestas propiedades beneficiosas para el pelo.

De acuerdo con algunos expertos en el tema, sus vitaminas, minerales y antioxidantes contribuyen a prevenir la caída, aumentar el volumen y la densidad. Además, aportan brillo, aunque hasta el momento no existen estudios en humanos que respalden de manera concluyente los efectos antes mencionados.

Preparaciones con pétalos, hojas y
Preparaciones con pétalos, hojas y aceites vegetales se popularizan entre quienes buscan alternativas naturales para hidratar, suavizar y fortalecer el cabello. Perú - 11 de enero (Santo Remedio)

Recetas para incorporar la jamaica en el cuidado del cabello

  1. Aceite de coco

La mascarilla de jamaica con aceite de coco, recomendada para hidratar y suavizar el cabello. Para prepararla, se requieren 7 flores de jamaica, 7 hojas de la planta y 1 taza de aceite de coco.

Tras lavar y moler las flores y hojas hasta obtener una pasta fina, se calienta el aceite de coco a fuego lento y se incorpora la pasta, removiendo hasta lograr una mezcla homogénea. Una vez fría, se almacena en el refrigerador.

Se aconseja masajear el cuero cabelludo y el cabello con este aceite una o dos veces por semana, dejar actuar durante 30 minutos y enjuagar con un shampoo suave.

Mascarillas caseras con flor de
Mascarillas caseras con flor de jamaica y aceite de coco, yogur o aloe vera prometen hidratar y suavizar el pelo. (SADER)
  1. Yogurt

Otra opción es la mascarilla de jamaica y yogur, que promete suavizar y fortalecer el cabello, facilitando el peinado. La preparación requiere 3 flores de jamaica, 3 hojas y 4 cucharadas de yogur.

Tras moler las flores y hojas, se mezclan con el yogur hasta obtener una textura suave. La mezcla se aplica en el cuero cabelludo y el cabello, se deja actuar entre 30 minutos y una hora, y se retira con shampoo suave y agua tibia.

  1. Aloe vera

Para quienes buscan combatir el cabello seco y quebradizo, especialmente en casos de puntas abiertas, se recomienda una mascarilla que combina 2 cucharadas de pétalos de jamaica triturados, 2 cucharadas de leche de coco, 2 de miel, 2 de yogur y 4 de gel de aloe vera.

Todos los ingredientes se mezclan hasta formar una pasta espesa, que se aplica en el cuero cabelludo y el cabello durante 30 minutos antes de lavar con agua tibia y shampoo suave.

El uso de flor de
El uso de flor de jamaica puede alterar el color del cabello claro, añadiendo matices rojos o púrpuras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debido a que la flor de jamaica posee un tono intenso y oscuro, se recomienda usar estos remedios caseros en cabellos castaños o negros. En cabelleras rubias, platinadas o con técnicas de coloración en tonos muy claros, el uso de la flor de jamaica puede modificar el color.

