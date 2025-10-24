Cómo utilizar la jamaica para lograr un cabello manejable y con brillo

La flor de jamaica se populariza como alternativa natural para fortalecer y embellecer el cabello. Crédito: By PEAK99 - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75323595

El uso de la flor de jamaica en el cuidado capilar ha ganado popularidad entre quienes buscan alternativas naturales para fortalecer y embellecer el cabello.

Aunque su presencia es habitual en la gastronomía mexicana, donde protagoniza bebidas y platillos tradicionales, la flor también se ha incorporado a rutinas de belleza por sus supuestas propiedades beneficiosas para el pelo.

De acuerdo con algunos expertos en el tema, sus vitaminas, minerales y antioxidantes contribuyen a prevenir la caída, aumentar el volumen y la densidad. Además, aportan brillo, aunque hasta el momento no existen estudios en humanos que respalden de manera concluyente los efectos antes mencionados.

Preparaciones con pétalos, hojas y aceites vegetales se popularizan entre quienes buscan alternativas naturales para hidratar, suavizar y fortalecer el cabello. Perú - 11 de enero (Santo Remedio)

Recetas para incorporar la jamaica en el cuidado del cabello

Aceite de coco

La mascarilla de jamaica con aceite de coco, recomendada para hidratar y suavizar el cabello. Para prepararla, se requieren 7 flores de jamaica, 7 hojas de la planta y 1 taza de aceite de coco.

Tras lavar y moler las flores y hojas hasta obtener una pasta fina, se calienta el aceite de coco a fuego lento y se incorpora la pasta, removiendo hasta lograr una mezcla homogénea. Una vez fría, se almacena en el refrigerador.

Se aconseja masajear el cuero cabelludo y el cabello con este aceite una o dos veces por semana, dejar actuar durante 30 minutos y enjuagar con un shampoo suave.

Mascarillas caseras con flor de jamaica y aceite de coco, yogur o aloe vera prometen hidratar y suavizar el pelo. (SADER)

Yogurt

Otra opción es la mascarilla de jamaica y yogur, que promete suavizar y fortalecer el cabello, facilitando el peinado. La preparación requiere 3 flores de jamaica, 3 hojas y 4 cucharadas de yogur.

Tras moler las flores y hojas, se mezclan con el yogur hasta obtener una textura suave. La mezcla se aplica en el cuero cabelludo y el cabello, se deja actuar entre 30 minutos y una hora, y se retira con shampoo suave y agua tibia.

Aloe vera

Para quienes buscan combatir el cabello seco y quebradizo, especialmente en casos de puntas abiertas, se recomienda una mascarilla que combina 2 cucharadas de pétalos de jamaica triturados, 2 cucharadas de leche de coco, 2 de miel, 2 de yogur y 4 de gel de aloe vera.

Todos los ingredientes se mezclan hasta formar una pasta espesa, que se aplica en el cuero cabelludo y el cabello durante 30 minutos antes de lavar con agua tibia y shampoo suave.

El uso de flor de jamaica puede alterar el color del cabello claro, añadiendo matices rojos o púrpuras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debido a que la flor de jamaica posee un tono intenso y oscuro, se recomienda usar estos remedios caseros en cabellos castaños o negros. En cabelleras rubias, platinadas o con técnicas de coloración en tonos muy claros, el uso de la flor de jamaica puede modificar el color.