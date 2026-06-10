Diego Luna y José Ramón Fernández son ‘víctimas’ del Hooligan al promocionar la película México 86

Diego Luna protagoniza la cinta "México 86" en Netflix. (Diego Luna, Netflix / Instagram)

Para promocionar la película “México 86”, que tuvo su lanzamiento el viernes 5 de junio a través de la plataforma Netflix, con vistas a la celebración del Mundial 2026, el actor mexicano, Diego Luna, y el histórico periodista nacional deportivo, José Ramón Fernández, participan en un sketch protagonizado por el comediante, Andrés Bustamante, tras revivir su persona mundialista “El Hooligan”.

Netflix sorprendió a los fans publicar un video con duración menor a 5 minutos en la que aparece José Ramón Fernández en el set de la película, retomando el ambiente de las coberturas deportivas de los años 80, cuando empezaba a ser uno de los icónicos personajes de la cadena Imevisión, hoy en día TV Azteca.

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El segmento recrea el foro original del programa “DeporTV”, con José Ramón Fernández entrevistando a Diego Luna sobre la importancia histórica de la cinta “México 86″. Mientras la plática fluye de forma divertida, en un momento sorpresivo “El Hooligan” irrumpe la charla, causando alboroto y destrozos afuera del foro y en la respectiva escenografía.

Durante la escena, “El Hooligan” reclama no haber sido considerado en los créditos del filme, por lo que amarró Diego Luna y José Ramón Fernández con una cinta, ocasionando las risas de los presentes y los puntos aprobatorios de la gente que vio el clip en las redes sociales de Netflix.

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¿Quién es el ‘Hooligan’?

Realizan sketch especial para promocionar México 86 (X / Juan Pablo Fernández)

“El Hooligan” es un personaje humorístico creado e interpretado por Andrés Bustamante, comediante mexicano de 67 años. Apareció por primera vez en la televisión mexicana durante la década de los 80, en programas de deportes para darle un toque cómico, especialmente en coberturas de Mundiales y Juegos Olímpicos.

El personaje parodia a los fanáticos radicales del futbol inglés, conocidos como hooligans y se caracteriza por su corpulenta apariencia física e intento de acento británico, una vestimenta estrafalaria y comportamiento caótico. Suele aparecer por sorpresa en los sets de televisión para causar desorden y realizar bromas físicas sobre conductores y reporteros, manteniendo siempre un tono satírico y absurdo.

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“El Hooligan” se convirtió en uno de los personajes más emblemáticos de Andrés Bustamante en virtud de sus apariciones en coberturas deportivas en compañía de José Ramón Fernández. Su estilo irreverente y disruptivo se asocia con la crítica y el humor en la televisión mexicana deportiva..

Hooligan y Joserra, una dupla histórica en los programas de deportes

El Hooligan destruyó el set con José Ramón Fernández (Foto: Twitter/ @futpicante)

La mancuerna entre “El Hooligan” y José Ramón Fernández será una de las más recordadas en la televisión deportiva en México. El personaje actuado por Andrés Bustamante interrumpía de forma inesperada en los programas conducidos por Joserra, especialmente en las coberturas de Copas del Mundo y Juegos Olímpicos en la década de los 80 y 90.

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José Ramón Fernández se convirtió en la principal “víctima” de “El Hooligan”, por sus bromas físicas y los comentarios satíricos del personaje, lo que generaba momentos memorables y cómicos para la audiencia nacional.

La interacción entre ambos alcanzó estatus de culto entre los televidentes, porque lograba combinar información deportiva con humor, crítica y parodia en vivo. Esta dinámica consolidó a Andrés Bustamante y José Ramón Fernández, quienes trabajarían juntos por última vez en el Mundial 2026, ya que el periodista ha dicho que su retiro en el medio deportivo está cerca de suceder.

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¿Quién interpreta a José Ramón Fernández en México 86?

En la producción de “México 86″, destaca la participación de José Ramón Fernández y su hijo, Juan Pablo Fernández, asume el papel de su padre por ser una de las figuras centrales del periodismo deportivo en México durante la época del Mundial de 1986.

¿De qué trata México 86?

Promocional de la película México 86 (Netflix)

La película “México 86” es una historia que gira en torno a la organización de la Copa Mundial de Futbol de 1986, desde el punto de vista de Martín de la Torre (interpretado por Diego Luna), un funcionario ficticio de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut).

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El personaje centraliza las gestiones, presiones y maniobras necesarias para que México lograra organizar el campeonato del mundo, luego de la renuncia de Colombia por problemas internos. La trama aborda los desafíos políticos, logísticos y personales que enfrenta el protagonista, así como las tensiones y controversias que rodearon la elección de México como anfitrión del magno evento.