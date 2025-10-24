México

Caso Yusvely Marianny: este fue el mensaje que dejó en redes sociales la joven venezolana antes de suicidarse en Puebla

La joven de 20 años de edad dejó un mensaje en sus redes sociales antes de lanzarse de un puente peatonal en Puebla; dio a conocer que sufrió abuso sexual por parte de su hermano

Por Miguel Flores

Guardar
La joven perdió la vida
La joven perdió la vida tras lanzarse de un puente. (Instagram Yusvely Marianny Núñez)

La tarde del pasado miércoles 22 de octubre se dio a conocer la noticia de que una joven mujer se había quitado la vida, al lanzarse desde un puente peatonal sobre la Vía Atlixcáyotl, a la altura del Complejo Cultural y de Innovación (CIS), en la ciudad de Angelópolis, Puebla.

Luego de darse a conocer el caso, se supo que la joven llevaba por nombre Yusvely Marianny Núñez Rodríguez, que tenía 20 años de edad y que era originaria de Venezuela.

Además, por medio de redes sociales se difundió una publicación que la joven realizó en su cuenta de Instagram, en la que informaba sobre sus intenciones de quitarse la vida, y en la que pide discupas a su madre por ser una carga para ella.

También dio a conocer que su hermano había abusado sexualmente de ella.

La joven publicó algunas fotografías
La joven publicó algunas fotografías en su mensaje. (Instagram Yusvely Marianny Núñez)

La publicación la acompañó con siete fotografías que habría tomado antes de suicidarse.

Medios locales informaron que antes de lanzarse desde el puente peatonal, la joven se comunicó vía telefónica con su novio, y le avisó sobre lo que estaba a punto de hacer. El joven, inmediatamente, aviso a las autoridades, pero al llegar al lugar, la joven ya se había quitado la vida.

¿Qué dice la publicación con la que se despidió Yusvely Marianny?

El miércoles, alrededor de las 17:00 horas, Yusvely compartió una carta de despedida en su cuenta de Instagram.

El texto de la joven comienza avisando que era su última publicación, y le pide a sus lectores que le echen ganas a la vida. Señaló que ella pensó que tenía potencial para algunas cosas, sin embargo, se convenció de que no era así. Además, dijo que a ella le gustaba mucho vivir y sentur los rayos del sol en su piel y las gotas de lluvia en su cabello.

Las pertenencias de Yusvely fueron
Las pertenencias de Yusvely fueron encontradas en el puente desde el que se aventó. (Instagram Yusvely Marianny Núñez)

“¡Hola a todos! jeje. Esta es mi última publicación y les quería dejar un mensaje de que los quiero mucho, échenle muchas ganas a la vida. Yo muchas veces creí que tenía potencial para algunas cosas, pero me terminé convenciendo de que no. La vida es bonita, adoro vivir y sentir los rayitos de sol en mi piel y las gotas de lluvia en mi cabello”.

Además, señaló que su cuarto se había vuelto un desastre, y que su madre le decía que eso pasaba porque era floja, a lo que le dio la razón.

“Cada día que pasaba mi cuarto se volvía una habitación de putrefacción, acumulación, mal olor, vergüenza, miedo, lujuria, decepción, ansiedad y desesperación, entrar a mi habitación era como ver una mente desastrosa. Aunque mami, dice que es porque soy una floja (yo creo que también tiene razón) jaja”.

En la publicación destacó que no se sentía querida por su familia ni era cercana a ellos, y que no tenía muchos amigos, además de que sentía que era una carga para su mamá.

(Instagram Yusvely Marianny Núñez)
(Instagram Yusvely Marianny Núñez)

“Tampoco era cercana con mi propio hermano y siempre pensé que era una carga para mami. (Lo siento mami jeje). Espero puedas perdonarme por hacerte enojar muchas veces y tomar tus cosas sin permiso. Espero puedas ser feliz con tu nueva familia”.

Reveló en su mensaje que había sufrido abuso sexual por parte de su hermano, situación que compartió con su madre, quien nunca intentó hablar del tema con ella, y solamente le reclamaba que no le había dicho nada.

“(...) Aunque a veces te contaba cosas y sentía que no me prestabas mucha atención, como que hubo abuso sexual de parte de mi hermano y ni siquiera me preguntaste como me sentí o te sentaste hablar conmigo, solo me regañaste y me preguntabas: ¿Y tú por qué no me dijiste eso? Era solo una niña”.

El mensaje lo terminó diciendo que amaba mucho a los demás y que la vida era bella. “Al resto pues, lo amo mucho, gracias jejeje. La vida es bella, aprovéchala tontito. Párate de la cama de depresión y sal a ver la nubes. Te amo”.

El cuerpo de la joven fue resguardado por peatones a la espera del arribo de autoridades y servicios de emergencia, quienes solamente confirmaron que Yusvely Marianny ya no contaba con signos vitales.

Además, en el puente peatonal se encontraron sus pertenencias, mismas con las que aparecía en las fotos que publicó en Instagram.

Temas Relacionados

Yusvely MariannyvenezolanasuicidioPueblacartaInstagramredes socialesmexico-noticias

Más Noticias

Influencer causa furor en redes al presumir su iPhone 17 en el Metro CDMX: “No me quedó más dinero”

La creadora de contenido compartió fotos dentro del Metro, mostrando su nuevo dispositivo y generando miles de interacciones

Influencer causa furor en redes

Arman operativo para combatir huachicol de agua en Edomex: intervienen más de 190 pozos y tomas clandestinas l Video

Autoridades de los tres niveles de gobierno despliegan acciones simultáneas en 48 municipios mexiquenses

Arman operativo para combatir huachicol

Receta de pollo al albañil rápida y en tres sencillos pasos

Esta receta no solo conquista por su sabor sino también por sus beneficios ya que sus ingredientes fortalecen el sistema digestivo y son una fuente de vitaminas B y C

Receta de pollo al albañil

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana hoy 24 de octubre

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Cuál es el tiempo de

Critican a Julión Álvarez por cantar con Ángela Aguilar y Christian Nodal en Jalisco; él celebra su amor

El intérprete de ‘Adiós Amor’ ofreció un concierto en el palenque de las Fiestas de Octubre

Critican a Julión Álvarez por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Él es Iván García Sánchez,

Él es Iván García Sánchez, exfuncionario de Teapa, Tabasco, ligado a La Barredora y Bermúdez Requena

Zhi Dong Zhang y Zhenli Ye Gon: los dos brokers chinos que hicieron posible la era sintética del narco en México

Quién es el actor de ‘Rebelde’ que llegó a ser el yerno de “El Mayo” Zambada

Violencia en CDMX: ataques directos y ola de desapariciones pegan en la percepción de inseguridad

Golpe al huachicol: aseguran 50 mil litros de combustible robado en Coahuila

ENTRETENIMIENTO

Critican a Julión Álvarez por

Critican a Julión Álvarez por cantar con Ángela Aguilar y Christian Nodal en Jalisco; él celebra su amor

Muere la mamá de Iker, ‘El niño millonario’, que conquistó a Karol G

“Qué creatividad”: Hija de Rocío Dúrcal sobre el cambio de nombre que hizo Ángela Aguilar a ‘La Gata Bajo la lluvia’

Belinda sufre accidente en show en vivo tras tocar la batería: “Lo único que me faltaba”

María Victoria no quiere homenaje en Bellas Artes por herida del pasado: “La rechazaron”

DEPORTES

Fiscalía de Jalisco archiva carpetas

Fiscalía de Jalisco archiva carpetas de investigación en contra del exfutbolista Omar Bravo, procesado por abuso infantil

Este será el clima en la CDMX para el inicio del Gran Premio de México 2025 de la F1

Charles Leclerc confiesa su peor recuerdo en el GP de México: “No fue un buen sentimiento”

Checo Pérez apuesta por Verstappen y lo ve próximo pentacampeón de la F1: “Es el que más se lo merece”

SEP lanza concurso para ganar boletos del Gran Premio de México 2025 de la F1: conoce la dinámica para poder ganarlos