Caso Yusvely Marianny: este fue el mensaje que dejó en redes sociales la joven venezolana antes de suicidarse en Puebla

La joven perdió la vida tras lanzarse de un puente. (Instagram Yusvely Marianny Núñez)

La tarde del pasado miércoles 22 de octubre se dio a conocer la noticia de que una joven mujer se había quitado la vida, al lanzarse desde un puente peatonal sobre la Vía Atlixcáyotl, a la altura del Complejo Cultural y de Innovación (CIS), en la ciudad de Angelópolis, Puebla.

Luego de darse a conocer el caso, se supo que la joven llevaba por nombre Yusvely Marianny Núñez Rodríguez, que tenía 20 años de edad y que era originaria de Venezuela.

Además, por medio de redes sociales se difundió una publicación que la joven realizó en su cuenta de Instagram, en la que informaba sobre sus intenciones de quitarse la vida, y en la que pide discupas a su madre por ser una carga para ella.

También dio a conocer que su hermano había abusado sexualmente de ella.

La joven publicó algunas fotografías en su mensaje. (Instagram Yusvely Marianny Núñez)

La publicación la acompañó con siete fotografías que habría tomado antes de suicidarse.

Medios locales informaron que antes de lanzarse desde el puente peatonal, la joven se comunicó vía telefónica con su novio, y le avisó sobre lo que estaba a punto de hacer. El joven, inmediatamente, aviso a las autoridades, pero al llegar al lugar, la joven ya se había quitado la vida.

¿Qué dice la publicación con la que se despidió Yusvely Marianny?

El miércoles, alrededor de las 17:00 horas, Yusvely compartió una carta de despedida en su cuenta de Instagram.

El texto de la joven comienza avisando que era su última publicación, y le pide a sus lectores que le echen ganas a la vida. Señaló que ella pensó que tenía potencial para algunas cosas, sin embargo, se convenció de que no era así. Además, dijo que a ella le gustaba mucho vivir y sentur los rayos del sol en su piel y las gotas de lluvia en su cabello.

Las pertenencias de Yusvely fueron encontradas en el puente desde el que se aventó. (Instagram Yusvely Marianny Núñez)

“¡Hola a todos! jeje. Esta es mi última publicación y les quería dejar un mensaje de que los quiero mucho, échenle muchas ganas a la vida. Yo muchas veces creí que tenía potencial para algunas cosas, pero me terminé convenciendo de que no. La vida es bonita, adoro vivir y sentir los rayitos de sol en mi piel y las gotas de lluvia en mi cabello”.

Además, señaló que su cuarto se había vuelto un desastre, y que su madre le decía que eso pasaba porque era floja, a lo que le dio la razón.

“Cada día que pasaba mi cuarto se volvía una habitación de putrefacción, acumulación, mal olor, vergüenza, miedo, lujuria, decepción, ansiedad y desesperación, entrar a mi habitación era como ver una mente desastrosa. Aunque mami, dice que es porque soy una floja (yo creo que también tiene razón) jaja”.

En la publicación destacó que no se sentía querida por su familia ni era cercana a ellos, y que no tenía muchos amigos, además de que sentía que era una carga para su mamá.

(Instagram Yusvely Marianny Núñez)

“Tampoco era cercana con mi propio hermano y siempre pensé que era una carga para mami. (Lo siento mami jeje). Espero puedas perdonarme por hacerte enojar muchas veces y tomar tus cosas sin permiso. Espero puedas ser feliz con tu nueva familia”.

Reveló en su mensaje que había sufrido abuso sexual por parte de su hermano, situación que compartió con su madre, quien nunca intentó hablar del tema con ella, y solamente le reclamaba que no le había dicho nada.

“(...) Aunque a veces te contaba cosas y sentía que no me prestabas mucha atención, como que hubo abuso sexual de parte de mi hermano y ni siquiera me preguntaste como me sentí o te sentaste hablar conmigo, solo me regañaste y me preguntabas: ¿Y tú por qué no me dijiste eso? Era solo una niña”.

El mensaje lo terminó diciendo que amaba mucho a los demás y que la vida era bella. “Al resto pues, lo amo mucho, gracias jejeje. La vida es bella, aprovéchala tontito. Párate de la cama de depresión y sal a ver la nubes. Te amo”.

El cuerpo de la joven fue resguardado por peatones a la espera del arribo de autoridades y servicios de emergencia, quienes solamente confirmaron que Yusvely Marianny ya no contaba con signos vitales.

Además, en el puente peatonal se encontraron sus pertenencias, mismas con las que aparecía en las fotos que publicó en Instagram.