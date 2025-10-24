México

Así fue cómo una mujer se robó un bebé del Hospital Materno Infantil de Durango|Video

La menor ya fue encontrada y actualmente evalúan su estado de salud

Por Guadalupe Fuentes

La mujer fue grabada en el momento en que se llevó al menor en brazos (Captura de pantalla)

La menor, nacida de forma prematura y con necesidades médicas especiales, fue sustraída del Hospital Materno Infantil de Durango el jueves 23 de octubre, lo que llevó a la activación inmediata de la Alerta Amber Durango 003/2025 por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Esta tarde el gobernador del estado, Esteban Villegas, dio a conocer que la menor ya fue localizada y permanecerá en observación.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del hospital resultaron determinantes para reconstruir los hechos. En ellas se observa a una mujer de tez blanca, cabello negro y cubrebocas, vestida con uniforme médico azul, que ingresa al hospital, se dirige al área de recepción y toma un documento para simular ser personal autorizado.

Aprovechando la ausencia temporal del personal médico y de vigilancia, la sospechosa sale del hospital con la bebé en brazos, envuelta en una manta, hasta perderse del alcance de las cámaras externas.

Los hechos ocurrieron en el Hospital Materno Infantil del estado Crédito: Redes sociales

De acuerdo a medios locales, la familia de la bebé Judith Alejandra manifestó su preocupación por el estado de salud de la menor, ya que la bebé nació a los ocho meses de gestación y permanecía internada desde su nacimiento debido a su delicado estado, pues requería medicamentos especializados para el desarrollo de sus órganos,

Por otra parte, los familiares explicaron que ese mismo día el hospital había informado a la familia que la bebé estaba por ser dada de alta. Horas después, se produjo el robo en el área de tococirugía, lo que provocó el cierre inmediato del acceso y la movilización del personal médico y de seguridad.

Tras los hechos, la Fiscalía General del Estado de Durango desplegó un operativo especial en las inmediaciones del hospital y en distintas zonas del municipio, con la colaboración de la Policía Estatal y Municipal. Además, solicitó la participación de la ciudadanía para proporcionar cualquier información que ayudara a ubicar a la bebé.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas, además, la fiscal estatal, Sonia Yadira de la Garza, acudió personalmente al hospital y aseguró que la institución trabaja en coordinación con corporaciones locales y federales.

La ficha de búsqueda emitida por la FGE detalla que Judith Alejandra Rivas Ruiz nació el 20 de septiembre de 2025, mide aproximadamente 55 centímetros, es de tez morena clara, complexión regular, tiene cabello lacio negro y abundante, ojos cafés rasgados y cara redonda.

En cuanto a la presunta responsable, el retrato hablado difundido por la Fiscalía indica que se trata de una mujer de entre 35 y 45 años, tez morena clara, complexión media, cabello lacio color negro, cara ovalada, ojos grandes, cejas delineadas, nariz recta, labios gruesos y dientes frontales manchados y torcidos, con marcas de acné en las mejillas como seña particular.

La Fiscalía del estado continua con las investigaciones (FGED)

