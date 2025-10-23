México

Vecinos del municipio de Ixtapaluca crean guardias vecinales ante aumento de inseguridad: “Si te cachamos, te linchamos”

Los vecinos de las colonias Ampliación Morelos y Villas, de ese municipio, se organizan para dar rondines y vigilar las calles por las madrugadas

Por Miguel Flores

Ixtapaluca es uno de los municipios más inseguros del Edomex.

Vecinos de las colonias Villas y Ampliación Morelos, en el municipio de Ixtapaluca, al oriente del Estado de México, se han organizado para crea guardias vecinales, debido al alto índice de inseguridad que se vive en la entidad.

En un reportaje presentado por el medio Latinus, los vecinos advierten que en caso de agarrar a algún delincuente en la zona, pueden llegar hasta a lincharlo.

Esto, por el aumento de asaltos en casas y en la vía pública. Los habitantes se armaron con machetes, palos y tubos, y aseguraron que no se tentarán el corazón si detienen a algún ladrón.

Vecinos declararon que los delincuentes van a la zona a robar diversos objetos, como tanques de gas, tinacos de agua, materiales de construcción, entre otras cosas, por lo que dijeron estar “hartos”, razón por la que decidieron salir a las calles a vigilar, y en caso de agarrar a algún ratero “darle una paliza”.

Vecinos de la colonia Villas, misma que carece de servicios básicos, se organizaron para realizar rondines desde las 12 de la noche hasta las seis de la mañana. En caso de querer alertar a las demás personas, tocan un silbato y revisan lo que les parezca extraño.

Los vecinos se organizaron ante el aumento de robos y asaltos. (Freepik)

Las guardias vecinales se formaron desde principios del pasado mes de septiembre, porque, aseguraron, en esa zona de Ixtapaluca, que se encuentra en los límites con el municipio de Chalco, los asaltantes roban desde herramientas y material de construcción, hasta tinacos y tanques de gas, e incluso se han registrado robos de vehículos a mano armada.

En otra colonia llamada Ampliación Morelos, en el mismo municipio, los vecinos instalaron una alarma y colocaron lonas con dedicatoria para los asaltantes, en las que se lee: “Ante el aumento de robos y asaltos a nuestros familiares y vecinos, los vecinos de esta calle y colonia nos unimos para vigilar esta área de toda persona extraña. ¡Advertencia! Ratero: día y noche te estamos vigilando, si te agarramos te vamos a partir tu madre”.

Otra de las lonas colocadas por los vecinos dice: “Vecinos vigilando la colonia Ampliación Morelos. Estamos hartos del robo y asalto. Vecinos vigilando. Si te cachamos, te linchamos”.

Los vecinos aseguraron no tener miedo, pues están cansados de que la autoridad no actúe. Denunciaron que han entregado oficios al director de Seguridad Ciudadana del municipio, Juan Antonio Soberanes, exponiendo la violencia que se vive, sin embargo, no han tenido respuesta.

A partir de las 3 de la madrugada, los vecinos intensifican su presencia y rondines, hora en la que salen quienes trabajan en la Ciudad de México, para evitar el intenso tránsito.

Más de la mitad de la población de este municipio vive en pobreza, y se ubica entre los seis municipios mexiquenses más peligrosos.

