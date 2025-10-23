México

Tunden a Sergio Mayer Mori por decir que le “enjaretaron” a su hija a los 17 años

El hijo de Bárbara Mori ha abordado el tema de su ex relación con Nátalia Subtil en más de una ocasión, lo que le ha valido varias críticas

Por Jazmín González

Usuarios tacharon de "desafortunado" el comentario del actor sobre su hija. (Instagram / La Granja VIP)

En los últimos días, Sergio Mayer Mori ha dejado de tener la completa aprobación del público tras realizar algunos comentarios sobre su ex pareja, Nátalia Subtil, y su hija Mila.

Recientemente, se viralizó un clip en el que asegura que no quería tener hijos, haciendo referencia a su primogénita, lo que desencadenó una ola de comentarios negativos sobre su paternidad.

El joven actor habló sobre la paternidad en una plática junto a Omahi y El Patrón Crédito: La Granja VIP

Qué dijo Sergio Mayer Mori sobre su hija Mila, fruto de su relación con Nátalia Subtil

Sus comentarios se realizaron en medio del castigo a Jawy, quien fue sancionado por la producción por insultar al ‘Tío Pepe’, una de las figuras de mayor autoridad dentro de la granja.

En una conversación en la fogata junto a Omahi, El Patrón y Eleazar Gómez, el hijo de Bárbara Mori compartió que nunca busco ser padre, pero le “enjaretaron” a su hija a los 17 años.

“Yo no quería tener hijos”, expresó Mayer Mori, a lo que Omahi respondió: “¿Ahora sí?“, pero de inmediato el joven actor agregó: “Me lo enjaretaron a los 17 años”.

Sergio Mayer Mori no quería ser padre a los 17 años. Créditos: La Granja - Tiktok- natalia.subtil

Sus palabras se viralizaron rápidamente en redes sociales, principalmente en X, donde miles de usuarios externaron su descontento con su declaración, asegurando que siempre ha culpado a Natália Subtil de lo ocurrido.

“Y el falso diciendo al inicio que era lo mejor que le había pasado”, “Puede que sea cierto porque era menor de edad. Pero si ya eres adulto y dices esas cosas en cámara, a quien más afecta es a su hija” y “Siempre culpa a la mamá y él no sabía qué era un condón”, son algunos de los comentarios que realizaron los internautas.

Cabe mencionar que en la misma conversación, el actor de 27 años aseguró que actualmente sí quiere tener más hijos y formar una familia, pero considera que no ha dado la versión de papá que quiere.

“Quiero tener una mujer con la que estemos en la misma página, que nos amemos, que criemos a nuestros hijos desde el mismo lugar. Formar una familia, o sea, ya sí quiero eso ya. Antes no”, reveló.

El actor recordó el momento que vivió junto a su hija antes de entrar a La Granja VIP. (Crédito: La Granja VIP)

Sergio Mayer Mori quiere tener más hijos además de Mila

El clip que circula en redes sociales solo hace alusión a su reacción de convertirse en padre a los 17 años, pero también confesó que quiere tener más hijos.

Pero ya después de tener a (Mila) quiero seis hijos más”, reveló.

Pese a los dimes y diretes que han rodeado a Sergio Mayer Mori sobre su paternidad, el actor entró a La Granja VIP de la mano de su primogénita, a quien también le dedicó unas palabras desde el reality.

