Beca para Transporte 2025: así puedes registrarte y recibir mil 500 bimestrales

El desplazamiento hacia los centros de estudio es uno de los principales retos económicos para miles de estudiantes universitarios en la CDMX y ZMVM, quienes a menudo deben recorrer largas distancias para asistir a clases.
Para aliviar esta carga y fomentar la permanencia escolar, la Beca para Universitarias y Universitarios para Transporte 2025 ofrece un apoyo económico de mil 500 pesos bimestrales.
El programa está dirigido a estudiantes de licenciatura en modalidad escolarizada o mixta que estén inscritos en instituciones públicas de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México. Su objetivo principal es reducir la deserción escolar ayudando a cubrir los gastos relacionados con el transporte.
Requisitos para solicitar la beca
De acuerdo con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), los aspirantes deben cumplir con los siguientes criterios:
- Estar inscrito en una licenciatura escolarizada o mixta en una institución pública de la CDMX o ZMVM.
- Residir en una zona con bajo o muy bajo Índice de Desarrollo Social (IDS).
- No recibir otro apoyo económico similar.
- Contar con CURP, identificación oficial, comprobante de domicilio y constancia de estudios vigente.
Cumplir con estos requisitos garantiza que los estudiantes puedan ser considerados dentro del proceso de selección del programa.
Cómo registrarse paso a paso
El registro se realiza de manera en línea a través del portal oficial de SECTEI. Los pasos son los siguientes:
- Ingresa al sitio oficial de la SECTEI CDMX.
- Llena el formulario de registro con tus datos personales y académicos.
- Adjunta los documentos solicitados en formato digital (PDF o JPG, máximo 2 MB por archivo).
- Espera la confirmación por correo electrónico o en el portal para saber si fuiste seleccionado.
Al finalizar el registro, el sistema genera un número de folio, el cual debes conservar como comprobante de tu solicitud.
Monto y forma de entrega del apoyo
Los estudiantes seleccionados recibirán mil 500 pesos bimestrales. El depósito se realiza a través de tarjeta bancaria proporcionada por el programa o mediante transferencia directa.
Este apoyo económico está diseñado para garantizar que los estudiantes puedan cubrir sus gastos de transporte y concentrarse en su formación académica sin obstáculos financieros.
La Beca para Transporte 2025 representa una oportunidad importante para los universitarios de la CDMX y ZMVM, especialmente para quienes viven en zonas con menor desarrollo social.
Registrarse es un proceso sencillo, pero es crucial cumplir con todos los requisitos y entregar la documentación completa para aumentar las posibilidades de ser seleccionado.