Beca para Transporte 2025: así puedes registrarte y recibir mil 500 bimestrales

Este apoyo busca reducir la deserción escolar al cubrir los gastos de sus traslados

El desplazamiento hacia los centros de estudio es uno de los principales retos económicos para miles de estudiantes universitarios en la CDMX y ZMVM, quienes a menudo deben recorrer largas distancias para asistir a clases.

Para aliviar esta carga y fomentar la permanencia escolar, la Beca para Universitarias y Universitarios para Transporte 2025 ofrece un apoyo económico de mil 500 pesos bimestrales.

El programa está dirigido a estudiantes de licenciatura en modalidad escolarizada o mixta que estén inscritos en instituciones públicas de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México. Su objetivo principal es reducir la deserción escolar ayudando a cubrir los gastos relacionados con el transporte.

Requisitos para solicitar la beca

De acuerdo con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), los aspirantes deben cumplir con los siguientes criterios:

Estar inscrito en una licenciatura escolarizada o mixta en una institución pública de la CDMX o ZMVM.

Residir en una zona con bajo o muy bajo Índice de Desarrollo Social (IDS) .

No recibir otro apoyo económico similar .

Contar con CURP, identificación oficial, comprobante de domicilio y constancia de estudios vigente.

Estudiantes universitarios en la CDMX y ZMVM enfrentan altos costos de transporte; la Beca para Transporte 2025 otorga mil 500 pesos bimestrales para apoyar su permanencia escolar

Cumplir con estos requisitos garantiza que los estudiantes puedan ser considerados dentro del proceso de selección del programa.

Cómo registrarse paso a paso

El registro se realiza de manera en línea a través del portal oficial de SECTEI. Los pasos son los siguientes:

Ingresa al sitio oficial de la SECTEI CDMX. Llena el formulario de registro con tus datos personales y académicos. Adjunta los documentos solicitados en formato digital (PDF o JPG, máximo 2 MB por archivo). Espera la confirmación por correo electrónico o en el portal para saber si fuiste seleccionado.

Al finalizar el registro, el sistema genera un número de folio, el cual debes conservar como comprobante de tu solicitud.

Monto y forma de entrega del apoyo

Los estudiantes seleccionados recibirán mil 500 pesos bimestrales. El depósito se realiza a través de tarjeta bancaria proporcionada por el programa o mediante transferencia directa.

Este apoyo económico está diseñado para garantizar que los estudiantes puedan cubrir sus gastos de transporte y concentrarse en su formación académica sin obstáculos financieros.

Estudiantes universitarios en la CDMX y ZMVM enfrentan altos costos de transporte; la Beca para Transporte 2025 otorga mil 500 pesos bimestrales para apoyar su permanencia escolar

La Beca para Transporte 2025 representa una oportunidad importante para los universitarios de la CDMX y ZMVM, especialmente para quienes viven en zonas con menor desarrollo social.

Registrarse es un proceso sencillo, pero es crucial cumplir con todos los requisitos y entregar la documentación completa para aumentar las posibilidades de ser seleccionado.