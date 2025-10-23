¿Andrade podría regresar a WWE? El movimiento que podría sacudir AEW

El futuro de Andrade El Ídolo genera especulaciones en la industria de la lucha libre tras su salida de WWE.

El futuro de Andrade El Ídolo vuelve a generar especulaciones en la industria de la lucha libre. Según información publicada por PWInsider, la empresa propiedad de TKO Group Holdings habría iniciado acercamientos informales para reincorporar al luchador mexicano, quien recientemente concluyó su etapa en WWE tras un breve regreso en 2025.

El interés se habría intensificado luego de que Andrade hiciera una aparición puntual en All Elite Wrestling (AEW) el pasado 2 de octubre, durante el programa Dynamite, donde atacó a Kenny Omega junto a Don Callis.

Desde entonces, no ha vuelto a ser visto en televisión, lo que ha despertado dudas entre fanáticos y analistas sobre su situación contractual y creativa.

Su ausencia prolongada podría estar relacionada con una cláusula de no competencia que le impediría participar activamente en otras promociones durante un periodo determinado, que se había mencionado es de un año.

Esta condición habría sido utilizada como herramienta por TKO para evitar que el luchador se consolide nuevamente en AEW, y al mismo tiempo abrir la puerta a una posible negociación para su retorno.

La reciente aparición de Andrade en AEW y su ausencia en televisión despiertan dudas sobre su situación contractual. (Captura de pantalla)

Cabe recordar que Andrade fue despedido previamente por la empresa debido al incumplimiento de políticas internas de bienestar, específicamente relacionadas con el consumo de sustancias.

A pesar de ese antecedente, su regreso en 2025 habría sido bien recibido por ejecutivos y seguidores, lo que reforzaría el interés por reincorporarlo a la plantilla principal.

Su experiencia internacional, dominio técnico y conexión con el público latino lo posicionarían como un activo estratégico en la expansión de la marca en mercados hispanohablantes. En México han comenzado a circular versiones que apuntan a un posible acuerdo condicionado por factores contractuales y creativos.

El luchador, conocido por su exigencia profesional y visión a largo plazo, no habría tomado una decisión definitiva sobre su próximo paso, aunque se mantendría abierto a propuestas que respeten su estilo y proyección.

La situación actual también podría modificar los planes de AEW, que habría considerado su regreso como parte de futuras historias. Sin embargo, la cláusula vigente y el interés renovado de TKO modificarían el panorama, generando incertidumbre sobre los movimientos del luchador en los próximos meses.

Por ahora, no existe confirmación oficial sobre negociaciones concretas ni sobre la duración exacta de la cláusula. Lo que sí parece claro es que Andrade se encuentra en una posición clave dentro del mercado, y cualquier decisión que tome podría tener repercusiones importantes en la industria.