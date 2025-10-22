México

SAT niega que busquen “vigilar” a los usuarios a través de las redes sociales

El organismo fiscal mexicano aclara que la reciente modificación legal solo permite acceso a datos tributarios

Por Joshua Espinosa

Guardar
El SAT enfatiza que la
El SAT enfatiza que la reforma no otorga atribuciones de vigilancia fuera del ámbito tributario. Crédito: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO

La reciente reforma al Código Fiscal de la Federación fue respaldada por el SAT con la publicación de un boletín este 21 de octubre, buscando disipar las inquietudes respecto a posibles actividades de espionaje digital hacia los usuarios de plataformas en línea. De acuerdo con el comunicado, la autoridad fiscal subraya que la reforma únicamente faculta el acceso en tiempo real a la información fiscal que ya obra en los sistemas de las propias plataformas digitales.

Según el SAT, el acceso que solicitan en el ámbito digital se limita estrictamente a datos necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Esto implica que no pueden ni intentan incursionar en la vida privada de los usuarios, ni intervenir en el contenido de sus actividades cotidianas dentro de los servicios digitales. El enfoque de la nueva regulación descansa en fortalecer la eficiencia recaudatoria y combatir la evasión, sin romper los límites del respeto a la privacidad.

El organismo explica que la modificación en el marco legal no contempla el monitoreo de conversaciones, transacciones, preferencias ni rastreo de movimientos particulares fuera del entorno fiscal registrado. El SAT enfatiza que su única área de interés corresponde a verificar, en tiempo real, el cumplimiento de deberes fiscales por parte de las plataformas y sus responsabilidad tributaria correspondiente.

El acceso del SAT se
El acceso del SAT se limita a datos necesarios para verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias en tiempo real. Créditos: Cuartoscuro/PROFECO

En el boletín difundido, el SAT amplía que toda la información a la que se tiene acceso corresponde exclusivamente a lo relacionado a la información tributaria y que busca mantener los límites legales y constitucionales de la protección de datos y la privacidad.

A través de esta comunicación, el SAT asegura que la reforma nunca tuvo como intención ni como consecuencia brindar atribuciones de vigilancia o espionaje más allá del espectro estrictamente tributario.

Razones para auditorías fiscales

Las auditorías fiscales del SAT
Las auditorías fiscales del SAT se enfocan en contribuyentes con posibles irregularidades como operaciones con factureras o deducciones simuladas. (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO/ARCHIVO)

Desde otra perspectiva, el SAT divulgó que sus procesos de auditoría se dirigen principalmente hacia contribuyentes cuyas conductas indiquen posibles irregularidades fiscales. Entre las razones principales para una revisión figuran la realización de operaciones con factureras, simulación de deducciones, ingresos no declarados y abuso de estímulos fiscales, factores que sugieren posibles riesgos en el cumplimiento de obligaciones, según el boletín oficial publicado el pasado 20 de noviembre.

También se consideran sujetos a auditoría aquellos contribuyentes que presentan inconsistencias entre lo importado y lo vendido, importaciones por debajo del valor de mercado, omisiones en el pago de retenciones y operaciones con paraísos fiscales. Para 2026, el SAT anticipa revisar un porcentaje muy reducido (0.02%) de la totalidad de personas tributarias.

Temas Relacionados

SAT Plataformas digitales Reforma fiscal Privacidad ContribuyentesLey Espíamexico-noticias

Más Noticias

Juan Ramón de la Fuente se reúne con Gobernadora de Arizona, Katie Hobbs

La mandataria también se reunió con Marcelo Ebrard, Secretario de Economía

Juan Ramón de la Fuente

Aldo de Nigris revela que su abuela “le robó dinerillo” mientras estaba en La Casa de los Famosos

El regiomontano habló sobre el reencuentro con su familia en el podcast “Cara a cara” de Poncho de Nigris

Aldo de Nigris revela que

Luisa María Alcalde acusa falta de empatía sobre “relanzamiento” del PAN: “Están pensando en ellos”

La dirigente nacional de Morena criticó los cambios al logo del blanquiazul y la actitud de sus integrantes frente a la emergencia que han vivido habitantes de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí

Luisa María Alcalde acusa falta

David Benavidez confiesa por qué Canelo perdió ante Terence Crawford: “Es algo raro”

En una reciente entrevista, El “Bandera Roja” opinó acerca de la derrota del pugilista tapatío

David Benavidez confiesa por qué

¿Cómo tocar un instrumento puede ayudar al desarrollo de tu hijo, según la UNAM?

Estudios recientes destacan que la formación musical en la infancia potencia habilidades cognitivas, sociales y emocionales

¿Cómo tocar un instrumento puede
MÁS NOTICIAS

NARCO

Comisión de Derechos Humanos de

Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa denuncia autogobiernos dentro de los penales

Dictan prisión preventiva contra Donovan “N”, acusado del homicidio del abogado David Cohen

Aseguran armas largas y más de 400 dosis de drogas en penal de Aguaruto, Sinaloa

Chapos vs Mayos: por qué hay tantos brotes de violencia en el Penal de Aguaruto, Sinaloa

Bernardo Bravo, líder limonero de Michoacán, contaba con un escolta el día de su asesinato, informa SSPC

ENTRETENIMIENTO

Aldo de Nigris revela que

Aldo de Nigris revela que su abuela “le robó dinerillo” mientras estaba en La Casa de los Famosos

La Granja VIP en VIVO: Ricardo Peralta se queja del trato a César Doroteo por parte de este granjero

Mercurio celebra en redes sociales sus 30 años de carrera musical

Niurka defiende a Juan Osorio del hate que recibe por querer ser padre a los 68 años

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 21 de octubre

DEPORTES

David Benavidez confiesa por qué

David Benavidez confiesa por qué Canelo perdió ante Terence Crawford: “Es algo raro”

América vs Puebla EN VIVO: Partido correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2025

IA revela al ganador entre Pumas y Atlético San Luis de la jornada 14

¿Quién ganará el Querétaro vs Chivas de acuerdo a la IA?

Liga MX: qué partidos de la jornada 14 del Apertura 2025 serán transmitidos por televisión abierta