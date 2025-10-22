Lolita Cortés deja sin desayuno a sus compañeros de La Granja VIP; Sandra Itzel enfurece: “Es una falta de respeto”

(La Granja VIP)

Lolita Cortés enfureció con sus compañeros de La Granja VIP la mañana de este 22 de octubre.

Y es que solo algunos granjeros (César Doroteo, Kim Shantal, Alfredo Adame y Manola Diez) se levantaron para desayunar con los peones antes de arrancar la jornada, pues se quedaron dormidos.

Así que la famosa crítica de La Academia tomó una decisión: retiró todos los platos que sirvió para los granjeros, regresó la comida a los sartenes y advirtió que no volverá a servir para gente que no respeta los horarios.

La actriz tomó esta decisión debido a la actitud de algunos granjeros. Credito: La Granja VIP

“Esto es un desperdicio y no les importa. Ya les grité que es hora de trabajo y no les importa, están allá. Ellos tendrían que haberse levantarse hace rato y estar aquí. Voy a quitar todo, que se coman un yogurt. Esto es una falta de respeto”, explicó.

Los peones respaldaron a Lolita Cortés en su decisión, mientras que algunos granjeros se molestaron con la actriz por quitar el desayuno.

Entre ellos destacó Sandra Itzel, quien se molestó porque no encontró desayuno cuando se levantó.

“Cuando llegue me dijeron ‘ya no hay comida, sírvete cereal o yogurt porque llegaste tarde’, pero Omahi y Eleazar llegaron después que yo y ellos sí tenían plato con comida”, comentó Sandra Itzel en conversación con La Bea.

La comediante le comentó que fue Lolita Cortés quien tomó la decisión de retirar la comida porque se levantaron tarde, pero todavía había comida en los sartenes.

Sin embargo, Sandra Itzel insistió en que no le dijeron que se sirviera, sino que ya no había comida.

Cabe mencionar que Lolita Cortés explicó que dejaría comida para Omahi y Sergio Mayer Mori porque se quedaron despiertos con Jawi durante toda la noche y lo ayudaron a cumplir con su castigo.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Existen dos alternativas para votar por tu granjero o granjera favorita y así contribuir a que no sea eliminado.

Página oficial: https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota . Una vez dentro, selecciona al participante de tu preferencia y distribuye hasta 10 votos diarios. Es posible repartir los sufragios entre varios nominados o destinarlos todos a un solo concursante.

App TV Azteca En Vivo: para acceder, es necesario descargar la app desde la App Store o Google Play, ingresar a la sección específica de La Granja VIP y elegir al candidato favorito. En esta modalidad, cada usuario tiene una asignación diaria máxima de 10 votos, que puede distribuir o concentrar en una sola persona.