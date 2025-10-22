¿Jawy no cumplió el castigo? Fans de La Granja VIP piden una nueva sanción contra el influencer

(Captura YT: La Granja VIP)

La producción de La Granja VIP castigó a Jawy Méndez por incumplir con las reglas del manual del granjero. Y es que el influencer no solo entró a la habitación principal de la casa, también al cuarto exclusivo del capataz e insultó al mayoral: Tío Pepe.

“No tenías permitido hacerlo. Tienes que comprender que toda acción tiene una consecuencia, ahora es tiempo de que enfrentes las repercusiones de tus actos, aprovecha la noche en vela para reflexionar”, le informó Adal Ramones.

Las indicaciones fueron claras: Jawy debía pasar toda la noche despierto cuidando la fogata de La Granja y cuidar que el fuego se mantuviera prendido.

(Captura: La Granja VIP)

Para ello, el creador de contenido con la ayuda de algunos de sus amigos: Sergio Mayer Mori, Omahi, El Patrón y Kike Mayagoitia.

Algunos solo estuvieron un rato con Jawi, mientras que otros se quedaron con él hasta el amanecer ayudándolo a mantener prendido el fuego de la fogata.

El influencer cumplió con su castigo, pues en ningún momento se apagó el fuego de la fogata. No obstante, algunos fanáticos del reality show cuestionaron si realmente fue una sanción o un premio.

El influencer abandonó la fogata y entró a la casa YT: La Granja VIP México

Y es que según los usuarios de redes sociales, el objetivo del castigo era que Jawy reflexionara sobre sus acciones y en su lugar habría disfrutado de una noche con sus amigos similar a un campamento.

Eso no fue todo, también abandonó la fogata durante un momento de la noche, entró a la casa para echarse agua en la cara, después regresó a la fogata y le puso más leña para mantener el fuego.

Esto desconcertó a los fanáticos del reality show, quienes exigieron un nuevo castigo.

Mayer y Omahi acompañaron a Jawy toda la noche. (YouTube)

“Mi cara cuando veo que la producción castiga a Jawi como papá millenial.”

“Ya, que se vaya a nominación directa, desde que no acató las reglas desde un principio, esto también implica al capataz porque no hace cumplir las reglas.”

“Acabo de ver el clip donde le indican el castigo y pues... No indican que debería ser solo.”

“Deberían de nominarlo en automático, está desafiando nuevamente otra vez a la autoridad.”

(X: @AztecaUNO)

¿La Granja VIP emprenderá nuevas represalias contras Jawy?

Tras el escándalo que se desató en redes sociales, la producción del reality show publicó un nuevo mensaje en X alrededor de las 2:30 de la mañana que desconcertó a los fanáticos del reality show.

“¡Atención granjeros! Jawy rompió las reglas y ahora ¡tiene que rendir cuentas! Castigo para Jawy hoy 9:00PM“, se lee.

Hasta el momento, se desconoce si la producción tomará alguna acción en contra del creador de contenido por estar acompañado durante su castigo o si lo dejará pasar, pues en ningún momento se mencionó que debía estar solo.