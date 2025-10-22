Leo Rizzi comparte detalles de su concierto en CDMX: “Habrá invitados sorpresa”

Leo Rizzi ofrecerá un concierto en la Ciudad de México para este mes de octubre. Foto: Jesús Avilés/Infobae México.

Leo Rizzi ofreció detalles de su próximo concierto en la Ciudad de México, el cual se llevará a cabo en este mes de octubre.

En una entrevista para Infobae México, el cantante explicó que habrá muchas sorpresas para su presentación musical, entre ellos invitados sorpresas.

El concierto de Leo Rizzi se realizará el próximo miércoles 22 de octubre en el salón de espectáculos La Maraka, ubicado en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

A un día de que se lleve a cabo el concierto, el cantante español reveló algunos aspectos importantes para el evento musical.

En entrevista para Infobae México, el cantante dio detalles de su concierto en la Ciudad de México para este mes de octubre. Foto: Captura de pantalla (Entrevista Zoom).

Señaló sentirse entusiasmado, ya que es la primera ocasión en que estará en un concierto único, debido a que anteriormente solo se presentaba en festivales.

Añadió que su último álbum, Pájaro Azul, lo había presentado en distintos lugares del mundo, menos en Ciudad de México, por lo que se encuentra animado por el concierto en La Maraka.

Sorpresas e invitados especiales para concierto en CDMX de Leo Rizzi

Luego de preguntarle si habrá invitados especiales para el concierto en la Ciudad de México o alguna novedad en el concierto del miércoles 22 de octubre, el cantante dijo:

“Va a ser una cosa muy especial porque es cierre y va a haber canciones del álbum del extendido que no se han presentado aún en otros conciertos”, mencionó el cantante español.

Confirmó que sí habrá invitados especiales para este concierto, los cuales recalcó que “le gustan al público mexicano”.

Leo Rizzi alcanzó fama internacional, principalmente en Latinoamérica por su álbum 'Amapolas'. Foto: Instagram/@leorizzi.

Al mencionar sus sentimientos y experiencias por un concierto único en la Ciudad de México, Leo mencionó:

“La verdad es bonito por eso, porque al final estás con tu público haciendo tus canciones, la gente se las sabe, no te enfrentas a un público desconocido. Eso es un poco hostil de los festivales”, dijo el artista europeo.

Leo siente amor por la cultura mexicana

Al preguntarle al cantante lo que le gusta de la cultura mexicana o de México, Leo mencionó tener amor por algunas cosas del país azteca.

“Yo creo que los cenotes es lo más bonito que hemos visto en Ciudad de México, pero aparte de eso, yo creo que toda la cultura mexicana es supermágica. Estuvimos también con mi chica, con Karla, estuvimos en Mixtli; me llevé una buena impresión de lo que es México más real”, dijo Leo Rizzi.

El evento musical tendrá lugar el miércoles 22 de octubre. (Instagram/@leorizzi)

Lo que uno ha construido, destaca Leo Rizzi

El cantante reveló en entrevista para Infobae México sentirse sorprendido, pero también agradecido por la trayectoria musical y fama que ha alcanzado, ya que desde el 2021 con el lanzamiento de ‘Amapolas’ fue mayormente reconocido en Latinoamérica.

Mencionó que es interesante voltear atrás y ver lo que “uno ha construido”.