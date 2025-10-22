‘La Mañanera’ de hoy miércoles 22 de octubre | EN VIVO

Jesús Esteva anunció que:
El día de hoy la presidenta abordará los temas ferroviarios en México, que abarca México-Pachuca, México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo.
Por su parte Jesús Esteva hablará sobre los avances en atención a la emergencia por las lluvias torrenciales y Edna Vega, Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Agrario, hablará sobre el derecho de vías.
A La Mañanera también asistieron Néstor Núñez, titular de la Unidad de Vinculación Instituciona y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; el maestro Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario; Griselda Martínez, subsecretaria de Ordenamiento Agrario; y el comandante de ingenieros el AIFA, Ricardo Vallejo.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará ‘La Mañanera del Pueblo’ este miércoles 22 de octubre desde Palacio Nacional. Sigue el minuto a minuto a través de Infobae México.