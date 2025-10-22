‘La Mañanera’ de hoy miércoles 22 de octubre | EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará ‘ La Mañanera del Pueblo ’ este miércoles 22 de octubre desde Palacio Nacional. Sigue el minuto a minuto a través de Infobae México.

A La Mañanera también asistieron Néstor Núñez , titular de la Unidad de Vinculación Instituciona y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; el maestro Andrés Lajous , titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario; Griselda Martínez , subsecretaria de Ordenamiento Agrario; y el comandante de ingenieros el AIFA, Ricardo Vallejo .

Por su parte Jesús Esteva hablará sobre los avances en atención a la emergencia por las lluvias torrenciales y Edna Vega , Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Agrario, hablará sobre el derecho de vías .

El día de hoy la presidenta abordará los temas ferroviarios en México , que abarca México-Pachuca, México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo.

Se han censado 85 mil 221 viviendas en los estados afectados

Se ha reestablecido el 99.38% de los servicios de energía eléctrica

Avances de atención a la emergencia por lluvias torrenciales

Últimas noticias

Posponen primera audiencia en EEUU de “La Tuta”, exlíder de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, fue uno de los 26 reos expulsados de México hacia Estados Unidos

Gustavo Adolfo Infante pone en duda el éxito de Kunno fuera del círculo de Nodal: “¿Sino de qué lo entrevistaríamos?" El periodista de espectáculos arremetió contra el amigo de Ángela Aguilar

SCJN escucha testimonios sobre falta de consulta a personas con discapacidad en segunda jornada pública Las sesiones incluyen testimonios en zapoteco y reflexiones sobre los efectos de la exclusión en políticas públicas

Así marcha la clasificación de pilotos rumbo al Gran Premio de México 2025 Con cinco carreras restantes, el GP de México podría ser clave en la lucha por el título entre Piastri, Norris y Verstappen