‘La Mañanera’ de hoy miércoles 22 de octubre | EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum informará sobre temas de relevancia nacional e internacional y responderá las preguntas de la prensa en su conferencia de este miércoles en Palacio Nacional

Por Carlos Salas

13:44 hsHoy

Avances de atención a la emergencia por lluvias torrenciales

Jesús Esteva anunció que:

  • 195 de 288 caminos ya están despejados
  • Se ha reestablecido el 99.38% de los servicios de energía eléctrica
  • 979 de mil 351 escuelas han sido despejadas
  • Se han censado 85 mil 221 viviendas en los estados afectados
  • Se han entregado 273 mil 448 despensas
  • Se han aplicado 168 mil 610 vacunas
  • Han sido desplegados 52 mil 805 agentes de atención ciudadana
13:40 hsHoy

El día de hoy la presidenta abordará los temas ferroviarios en México, que abarca México-Pachuca, México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo.

Por su parte Jesús Esteva hablará sobre los avances en atención a la emergencia por las lluvias torrenciales y Edna Vega, Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Agrario, hablará sobre el derecho de vías.

A La Mañanera también asistieron Néstor Núñez, titular de la Unidad de Vinculación Instituciona y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; el maestro Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario; Griselda Martínez, subsecretaria de Ordenamiento Agrario; y el comandante de ingenieros el AIFA, Ricardo Vallejo.

12:57 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará ‘La Mañanera del Pueblo’ este miércoles 22 de octubre desde Palacio Nacional. Sigue el minuto a minuto a través de Infobae México.

