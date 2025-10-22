México

Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2025: ¿Cuándo será la entrega de tarjetas si me registre en la convocatoria pasada?

Ambos programas abrieron un periodo de inscripciones durante septiembre y octubre

Las becas Rita Cetina y Benito Juárez son dos iniciativas sociales impulsadas por el Gobierno de México que buscan ayudar a alumnos que cursen en alguna escuela pública del país a través de un apoyo económico bimestral. Su finalidad es evitar la deserción escolar y contribuir con este recurso monetario para que estos estudiantes continúen y concluyan sus estudios de forma satisfactoria.

La Beca Rita Cetina va dirigida a estudiantes de nivel secundaria, aunque el próximo año ampliará su cobertura para niños de primaria y posteriormente de preescolar, mientras que la Beca Benito Juárez se enfoca en alumnos de nivel preparatoria que cursen en alguna escuela pública.

Ambos programas entregan a cada beneficiario un apoyo económico de 1,900 pesos de forma bimestral, sin embargo, la Beca Rita Cetina también otorga 700 pesos adicionales a cada padre de familia por cada alumno extra que tengan inscrito. Cabe indicar que el dinero se entrega de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta Bienestar.

¿Cuándo será la entrega de tarjetas para las becas Rita Cetina y Benito Juárez?

Se espera que durante la segunda quincena de noviembre comience la entrega de tarjetas Bienestar para las y los becarios que se inscribieron a las becas Rita Cetina y Benito Juárez en el periodo de registros pasados. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han informado las fechas exactas.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales, que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.

Cabe recordar que ambas iniciativas abrieron un periodo de registros durante septiembre y octubre para que más alumnos de escuelas públicas se pudieran inscribir.

¿Cuándo es el próximo pago de las becas?

De acuerdo en como se ha manejado el calendario de depósitos, se espera que el siguiente pago de las becas Benito Juárez y Rita Cetina se realice en el mes de diciembre; con esto, los beneficiarios recibirán su último recurso del año.

Mientras tanto, la Beca Benito Juárez continúa con la dispersión de sus pagos correspondientes al bimestre septiembre-octubre.

Además, en caso de tener alguna duda o aclaración, la dependencia pone a disposición el número de teléfono 55 1162 0300, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas (centro de México), así como todos sus canales oficiales en redes sociales.

