Amiga de Valeria Márquez, Vivian de la Torre, habla de la influencer a cinco meses de su asesinato

Vivian de la Torre asegura que extraña a su amiga Valeria Márquez. (Instagram/Captura de pantalla)

A poco más de cinco meses del asesinato de Valeria Márquez, la joven modelo e influencer originaria de Jalisco, su caso continúa sin esclarecerse, mientras figuras cercanas, como su amiga Vivian de la Torre, siguen envueltas en el centro de la discusión.

Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025 en su propio salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge, ubicado en la colonia Real del Carmen, en el municipio de Zapopan. El ataque fue perpetrado por un hombre armado que ingresó al local cuando la víctima realizaba una transmisión en vivo por TikTok, en un hecho que conmocionó no sólo en México sino en el mundo.

El video se viralizó en cuestión de minutos y, pese a su retiro de las plataformas digitales por contenido sensible, marcó un precedente en la cobertura de crímenes en redes sociales. La propia Fiscalía General del Estado de Jalisco destacó el carácter “prioritario” de la investigación, aunque hasta la fecha no se ha logrado identificar ni detener a los responsables.

Vivian De la Torre, influencer señalada de ‘poner’ a Valeria Márquez para ser asesinada en transmisión en vivo (Foto: TikTok/@barbivvvv_)

Vivian de la Torre habla de Valeria

Desde los primeros días tras el crimen, la presión se centró en el círculo más próximo de la víctima, particularmente en Vivian de la Torre, influenciadora y amiga de Márquez. Tras la viralización del ataque, usuarios de redes sociales la acusaron sin pruebas de estar relacionada con el homicidio, señalando supuestas contradicciones y difundiendo rumores sobre su presunta insistencia para que Márquez permaneciera en el salón aquella tarde.

A pesar del tiempo, las acusaciones en su contra no han cesado e incluso la han señalado de quererse parecer a la modelo mexicana por “copiarle” su estilo, forma de hablar y look; al tiempo que han aparecido notas y rumores falsos, como el que aseguró que ella era la nueva dueña del salón que manejaba la influencer.

En medio de la persistente crítica y ante las preguntas de la audiencia, Vivian de la Torre utilizó sus redes sociales este martes para referirse directamente a Valeria Márquez.

(Captura de pantalla)

El 21 de octubre, al responder una pregunta en sus historias de Instagram sobre si extrañaba a su “machukis” —apodo con el que se refería a Márquez—, escribió: “Sí, amiga. Que no lo suba o no hable del tema al público no significa que no me importe o no sienta el dolor presente”. Su mensaje buscó dejar claro que, aunque su duelo es privado, la ausencia y el sufrimiento por Valeria son reales.

¿Qué ha dicho Vivian de la muerte de Valeria Márquez?

En una entrevista con Mafian TV, De la Torre desmintió cualquier implicación en el crimen. Explicó que ese día intentó enviarle regalos a Márquez —un ramo de flores, un peluche y una bebida— y que su única intención era demostrar cariño.

En esa tarde, se vivieron momentos inusuales: repartidores acudieron al negocio en varias ocasiones para hacer entregas, lo que generó sospechas y comentarios entre los seguidores de Márquez, quien expresó dudas sobre los obsequios y comentó sentirse incómoda durante la transmisión.

“Lo único que hice fue darle amor y apoyarla en todo momento”, relató durante la entrevista, donde también aclaró que nunca tuvieron disputas personales y que no existía conflicto entre ambas.

(IG: @valeria__marquez)

El impacto emocional para De la Torre fue inmediato, dado que vio la transmisión en directo. “No entendí qué había pasado hasta que vi que literalmente se empezó a caer”, narró al recordar el momento del ataque. Tras recibir la noticia, se comunicó con familiares de su amiga y acudió al salón, donde solo permitieron el ingreso de familiares directos.

“Solo dejaron pasar a su familia. La primera que llegó fue una de sus tías. Estaba devastada, yo la abracé”, afirmó. La transmisión en TikTok fue interrumpida por una mujer presente en el lugar, identificada como trabajadora cercana a Márquez. Este hecho también causó dudas, pues los internautas aseguraron que no se le veía perturbada y la señalaron de también estar coludida.

Otro rumor incluso apuntó a que Vivian estaba en una supuesta relación sentimental con la expareja de Valeria Márquez.

De la Torre denunció la proliferación de perfiles falsos y teorías sin fundamento, señalando que parte del contenido viral solo busca morbo y desvía la atención del reclamo de justicia. Molesta ante la manera en que se ha manejado parte del caso dijo: “Ya ni siquiera piden justicia como tanto aclaman o promueven el caso”.

Investigación sin avances

La joven de 23 años fue atacada a balazos en su propio salón de belleza mientras hacía un en vivo en TikTok. (IG: Valeria Márquez/Captura de pantalla)

La presión no ha llegado solo desde el ámbito digital. Las indagatorias de la Fiscalía de Jalisco incluyeron entrevistas a personas cercanas a Márquez, entre ellas De la Torre, aunque la dependencia estatal sostiene que no existe línea de investigación formal hacia su entorno más íntimo.

“Se ha obtenido mucha información, lamentablemente hemos encontrado cierta resistencia por algunas personas por declararnos algunas cuestiones que a lo mejor pudieran ayudarnos a resolver mejor este tema”, reconoció el fiscal Salvador González de los Santos.

En la semana de su asesinato, la presencia de un ramo de rosas rojas acompañado de un mensaje que decía “Perdón” afuera del local amplificó la controversia, generando nuevas líneas especulativas sobre el posible móvil del asesinato, pero la Fiscalía ya no dio detalles. El salón de belleza ha permanecido clausurado.

La investigación continúa sin personas detenidas ni avances significativos confirmados públicamente. Cabe apuntar que incluso el caso alcanzó eco entre las autoridades de Estados Unidos, quienes incluso señalaron que Ricardo Ruiz Velasco, alias Doble R e integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estaría detrás del caso, aunque las autoridades de Jalisco desconocen dicha versión.