SEP anuncia medidas en secundaria de Tláhuac donde alumna fue agredida por familiares de otra estudiante

La SEP implementa medidas urgentes en secundaria de Tláhuac tras agresión a estudiante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El boletín difundido la tarde de este 20 de octubre por la Secretaría de Educación Pública (SEP) enfatizó la aplicación de medidas urgentes en la Escuela Secundaria No. 324 “Alfonso Caso”, ubicada en la alcaldía Tláhuac de la CDMX, para salvaguardar a la estudiante afectada y a su familia.

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México detalló la intervención de la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil (UAMASI), enfocada en reparar la convivencia escolar tras la agresión, según lo informado.

El propósito de la intervención psicopedagógica que realizará la UAMASI será restablecer el tejido comunitario de la escuela. Esta medida pretende atender de modo integral los factores que propiciaron el conflicto, de acuerdo con la SEP. Las actividades estarán orientadas bajo los enfoques de derechos de la infancia, igualdad de género, visión humanista y análisis interseccional, promoviendo así un entorno escolar más saludable e incluyente.

Familiares de alumnas participaron en la agresión a la estudiante, la cual fue presuntamente provocada por ropa nueva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las labores de los especialistas de la UAMASI consistirán en dinámicas grupales con estudiantes y docentes. Estas actividades estarán centradas en la escucha activa y la reflexión para que todas las personas del plantel se sientan seguras y respetadas dentro de la comunidad escolar. Por medio de estos recursos, la SEP señala que busca fortalecer las capacidades socioemocionales y prevenir la repetición de hechos similares.

Además, la AEFCM reforzará el apoyo directo a la alumna involucrada con la supervisión de personal especializado, mientras aplican estrictamente los protocolos de atención y prevención vigentes.

Sobre los hechos que originaron la intervención, Nicole, estudiante de 12 años, permanece hospitalizada luego de resultar gravemente herida tras ser agredida dentro de la secundaria “Alfonso Caso Andrade”. El ataque habría involucrado a varias compañeras de la escuela y a familiares de estas alumnas.

Especialistas aplican dinámicas grupales para fortalecer la seguridad y el respeto en la comunidad escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera agresión ocurrió alrededor de las 17:20 horas el pasado 13 de octubre, sin que autoridades escolares intervinieran. Posteriormente, cerca de las 19:50 horas, ocurrió un segundo ataque dentro del plantel con las puertas cerradas. En esta ocasión, participaron la madre y la tía de una de las menores responsables de la agresión. En ambos casos, Nicole fue despojada de su teléfono, dinero y credencial, relata la fuente.

El motivo aparente del hostigamiento habría estado relacionado con el uso de uniforme y tenis nuevos, adquiridos en Tepito, que provocaron reacciones negativas por parte de otras alumnas. A raíz de estos incidentes, Nicole tuvo que ser trasladada de inmediato al Hospital General de Tláhuac para recibir la atención médica correspondiente.

La madre de Nicole denunció a Multimedios la falta de apoyo por parte de las autoridades escolares, quienes negaron lo ocurrido y no cedieron los videos de vigilancia necesarias a las autoridades judiciales. Asimismo, la adolescente habría advertido en reiteradas ocasiones al personal educativo sobre el hostigamiento que sufría, pero sus peticiones no fueron atendidas.

Como resultado, la familia de Nicole presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México. No obstante, Infobae México, consultó a la institución, la cual no confirmó que existiera dicho acto.