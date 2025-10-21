Reportan despidos masivos en ESPN México: estos conductores saldrían de la cadena junto a directivos

Reportan sacudida en ESPN México. (Infobae México / Jovani Pérez)

A menos de un año del inicio de la Copa del Mundo 2026, ESPN México, filial para Latinoamérica de la cadena de televisión estadounidense Entertaiment and Sport Programming Network, comenzó una etapa de contracción con el despido de dos altos directivos: Armando Benítez y Yoyotzin Zúñiga.

Su desvinculación contractual, una decisión tomada desde Estados Unidos (según fuentes periodísticas), coincide con la salida de figuras clave en su talento.

Lunes negro en ESPN

En su columna del lunes para Récord México, El Francotirador reportó que un equipo jurídico de la empresa propiedad de Disney comunicó a Armando Benítez y Yoyotzin Zúñiga que su etapa al frente del canal concluyó tras más de dos décadas de relación laboral.

“Hay mucho por contar aún de estos cambios, pero que los ejecutivos argentinos de ESPN en Latinoamérica tomarán ahora el control en México”, indicó el filtrador.

Alejandro Benítez, exdirectivo de ESPN. (Captura de pantalla)

Pepe Hanan, titular del programa En Línea Deportiva, subrayó que la decisión fue unilateral: “En relación a @ESPNmx. Resulta que el jefe de Rodolfo Martínez, un gringo/puertorriqueño de nombre Fredy Rolón, los corrió sin darles mayor razón, incluso tenían listos los cheques de finiquito de parte de recursos humanos. Todo muy raro! Es cuanto”.

Paralelamente, otras fuentes periodísticas difundieron en X —antes Twitter— el cese de Alan Navarrete, también parte de la cúpula del canal.

Juan Pablo Fernández, hijo del periodista José Ramón Fernández, indicó que Manuel Cerdeira, otra pieza clave del canal a nivel directivos, se salvó de la limpia.

Las versiones sobre la sacudida interna en el canal escalaron en redes sociales y fueron consignadas por medios tradicionales.

Armando Benítez confirmó los rumores la tarde del martes. “Tras 21 años en ESPN, cierro una etapa que marcó mi vida profesional y personal. Agradezco la oportunidad y el privilegio de haber compartido este camino con tanta gente talentosa. Me voy con gratitud y recuerdos imborrables. Gracias, ESPN”, escribió en X.

José Ramón Fernández, Ciro Procuna, Jorge Pietrasanta, Roberto Gómez Junto y otras figuras del canal dedicaron palabras de agradecimiento a Benítez, coincidiendo en llamarlo un gran jefe y amigo.

Mauricio Ymay también dejaría ESPN.

Qué conductores dejan la cadena

La contracción en ESPN México derivará en cambios inmediatos en su programación y talento. Entre los conductores que dejarán la cadena en los meses próximos figuran Vanessa Huppenkothen, quien volvería a TUDN; Álvaro Morales, cuyo contrato concluye en diciembre y no es del agrado de directivos en EEUU —según El Francotirador—, así como Mauricio Ymay.

Pepe Hanan indicó que Ymay anunció su renuncia antes de la sacudida. “Primer movimiento en @ESPNmx. Sale Mauricio Imay de la televisora para incorporarse a @TUDNMEX a partir del 1ro de Noviembre y cubrir a @miseleccionmx realizando la función que hacía @GibranAraige ante solicitud del mismo Javier Aguirre”.

Un años antes el panorama era diferente. En enero, ESPN México renovó su parrilla de programación y sumó sus filas a periodistas como Javier Alarcón —exdirector de Televisa Deportes—, quien gradualmente desplazó de los programas más importantes a José Ramón Fernández, lo que fue interpretado como una renovación de liderazgos dentro del canal.

Asimismo, la cadena se desprendió de conductores que fueron clave para establecer su dominio en la televisión de paga, como David Faitelson, quien renunció para firmar con Televisa, decisión originó un conflicto mediático con José Ramón Fernández, Álvaro Morales y Odín Ciani.

La salida de Faitelson de ESPN para arribar a TUDN fracturó la relación y derivó en ataques personales en redes sociales. (Infobae México / Jovani Pérez)