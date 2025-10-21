Reaprehenden a Tania Félix “N”, priista ligada a la Barredora del CJNG en Puebla: ahora enfrenta cargos por homicidio

Tania Félix "N", excandidata del PRI, está relacionada con la Operativa Barredora, célula del CJNG. (Infobae)

Al salir del Centro de Justicia Penal de Puebla, rodeada por familiares y sus abogados, Tania Félix “N”, ex candidata suplente del PRI a una diputación local y señalada por las autoridades como presunta integrante de La Barredora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue reaprehendida este lunes tras obtener libertad provisional minutos antes.

La nueva detención, ocurrida frente a cámaras, es por el delito de homicidio, desencadenando nuevas acusaciones de fabricación de delitos y ausencia de legalidad en el procedimiento.

El momento de la reaprehensión

La escena de la detención fue grabada y difundida por la familia en redes sociales, donde quedó registrado el intercambio entre agentes ministeriales, Tania Félix “N” y sus allegados.

Tania "N" fue detenida al interior de un inmueble en el fraccionamiento Tres Cruces de Puebla. (Redes sociales)

En el clip se escucha a una de sus familiares decir: “En este momento viene saliendo Tania Félix Gómez Trejo, donde le dictaron libertad por falta de pruebas del Ministerio Público. Sin embargo, tememos que la misma autoridad le esté fabricando otro delito para volverla a detener”.

Mientras los agentes llegan y presentaban una copia de la orden de aprehensión, la imputada y sus familiares cuestionan los nombres de los agentes y la validez de la orden, asegurando que no contenía ni firma ni sello judicial.

La propia Tania Félix “N” reclamó ante las cámaras: “Desde el sábado, me informaron que iban a volver a detenerme otra vez y que esta vez iban a girar una orden de aprehensión mediante un juez corrupto”. Poco después, los agentes le notificaron formalmente los cargos de homicidio y procedieron con la detención, pese a las protestas por supuestas violaciones a sus garantías.

La ficha oficial del Registro Nacional de Detenciones documenta que la aprehensión de Tania Félix Gómez Trejo ocurrió el lunes 20 de octubre de 2025 a las 14:21 horas, justo frente al Centro de Justicia Penal de Puebla.

La autoridad responsable fue la Policía Ministerial de Investigación, bajo disposición de la Fiscalía/Ministerio Público del Centro de Justicia Penal, mediante la Coordinación General Especializada en Homicidios Dolosos.

Ficha del RDN (Captura de pantalla)

El documento reporta su traslado inmediato de dichas instalaciones a la coordinación específica de homicidios dolosos, consignando que el acto se realizó en Heroica Puebla de Zaragoza, municipio de Puebla, sin referencia a uso de fuerza o resistencia al arresto. La acusación formal se fijó como “homicidio calificado”.

Durante la aprehensión y ya bajo resguardo de los agentes, familiares y defensores legales reclamaron que “no se leyó el contenido completo ni los derechos correspondientes” a la acusada. El documento, según el relato en el video, solo hacía referencia a “las circunstancias de los hechos de caso” y no se exhibió ninguna firma válida de un juez.

Operativa Barredora

La primera detención de Tania Félix “N” ocurrió en mayo de 2024, durante un operativo de la Secretaría de Marina (Semar) en la colonia Tres Cruces de Puebla. La policía aseguró en el lugar armas de fuego, estupefacientes y dinero en efectivo, además de arrestar a otros seis sujetos, uno de ellos menor de edad.

A todos se les imputó inicialmente homicidio, narcomenudeo y posesión de armas, pero el juez descartó el cargo de homicidio y solo vinculó a proceso a la ahora reaprehendida por delitos contra la salud y portación de armas.

(IG/Tania Trejo)

Las investigaciones apuntaron que la detenida era pareja sentimental de Juan N., alias “El Apá” o “El Moreno”, presunto líder del grupo criminal ligado al CJNG con presencia en varios estados y responsable de secuestros, tráfico de drogas y homicidios dolosos.

El mismo expediente judicial hace referencia a la presunta relación de Tania Félix “N” con el hallazgo de siete cadáveres desmembrados en el Periférico Ecológico, el 5 de abril de 2024.

¿Quién es Tania Félix “N”?

Originaria de Santa Rita Tlahuapan, Puebla, la ahora imputada desarrolló su carrera política dentro de la estructura juvenil y de mujeres del PRI, bajo el cobijo de figuras como Eduardo Rivera Pérez, ex edil capitalino y candidato a gobernador.

Su entorno familiar también ha sido vinculado a hechos de violencia: en mayo de 2025, su hermana Maribel Gómez Trejo fue asesinada a tiros en la colonia Alseseca, mientras que otro familiar, Alfredo Gómez Trejo, permanece en prisión desde 2021 acusado de portar armas y narcóticos.

Desde su detención inicial, la dirigencia estatal del PRI expresó en un comunicado preocupación por la actuación de las autoridades y llamó a respetar la presunción de inocencia. La defensa de Tania Félix “N” sostiene que los procesos en su contra son producto de una persecución política y señalamientos fabricados.