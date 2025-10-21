Paseo Nocturno de Día de Muertos en CDMX 2025: fecha y recorrido

El evento ofrece un recorrido gratuito de 19 kilómetros por Paseo de la Reforma, con préstamo de bicicletas y cascos. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La Ciudad de México se prepara para celebrar el Día de Muertos con una de sus actividades más esperadas: el Paseo Nocturno en bicicleta, una propuesta impulsada por la Secretaría de Movilidad y el programa Muévete en Bici.

El Paseo Nocturno en bicicleta en la CDMX ofrecerá a los asistentes la oportunidad de recorrer vialidades emblemáticas en una noche llena de tradición y actividades gratuitas. Además de fomentar la movilidad sustentable, el evento busca generar espacios de convivencia y aprendizaje, integrando a personas de todas las edades.

La actividad principal se llevará a cabo el viernes 25 de octubre, cuando a partir de las 19:00 y hasta las 23:00 horas los participantes podrán disfrutar de un recorrido de 19 kilómetros por el Paseo de la Reforma, el inicio de la ruta, a la Glorieta de la Diana Cazadora, donde los organizadores han establecido la zona principal de actividades y el servicio de préstamo de bicicletas y cascos, ambos disponibles sin costo para el público durante esas horas, exclusivamente para quienes participen en la rodada.

El Paseo Nocturno en bicicleta regresa a la CDMX como parte de las celebraciones del Día de Muertos.. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

Como puntos de referencia están el metro Sevilla de la línea 1 y el metrobús La Diana de la línea 7. En esta área, además, se ofrecerán talleres y cursos enfocados en el aprendizaje y perfeccionamiento de habilidades ciclistas.

Los talleres disponibles en la Glorieta de la Diana incluyen clases de bici balance, pensadas para niños desde los tres años; sesiones para aprender a andar en bicicleta dirigidas a principiantes y módulos de habilidades y destreza en el manejo de dicho transporte.

También habrán cursos de ciclismo urbano para quienes desean moverse de forma responsable por la ciudad; y de mecánica básica para que los asistentes puedan mantener sus propias bicicletas en buen estado. Las actividades están programadas entre las 19:00 y las 22:00 horas.

Talleres y cursos gratuitos en la Glorieta de la Diana Cazadora buscan promover habilidades ciclistas para todas las edades. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

El recorrido del Paseo Nocturno está concebido para disfrutar de la riqueza visual y arquitectónica de Reforma durante una noche especial, iluminada y ambientada para la ocasión. Adicionalmente, la oferta de talleres y recorridos no solo promueve el uso de la bicicleta, sino que fortalece el sentido comunitario y el compartir espacios públicos en una festividad tradicional.

Además del paseo nocturno en bicicleta, la CDMX presenta otra de sus atracciones más concurridas: la Mega Ofrenda en el Zócalo capitalino. La instalación estará disponible para el público desde el sábado 25 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre.

Quienes visiten la Plaza de la Constitución con la Mega Ofrenda durante estos días podrán apreciar piezas monumentales elaboradas por cien artesanos, en una propuesta que reúne a miles de personas cada año para celebrar el Día de Muertos en el corazón de la capital.