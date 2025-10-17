México

Día de Muertos 2025 en CDMX: cartelera oficial, fechas y actividades gratis en las 16 alcaldías

Te decimos todo lo que debes saber para que vivas este tradicional festejo al máximo

Por Zurisaddai González

Guardar
Chignahuapan, Malinalco, Tzintzuntzan y Tlayacapan
Chignahuapan, Malinalco, Tzintzuntzan y Tlayacapan destacan como alternativas para celebrar el Día de Muertos en México. ( GALO CAÑAS /CUARTOSCURO)

La Ciudad de México ya se prepara para vestirse de cempasúchil. Las autoridades capitalinas presentaron El Sendero de las Almas y la Cartelera Oficial del Día de Muertos 2025, un programa que promete unir tradición, arte y memoria con más de 414 actividades en las 16 alcaldías.

Desde hoy, 17 de octubre, la capital se transformará en un gran altar vivo: calles iluminadas, ofrendas monumentales, desfiles, concursos y bailes donde la vida y la muerte se abrazan.

Calaveritas de chocolate decoradas con
Calaveritas de chocolate decoradas con colores brillantes y detalles artesanales, un dulce tradicional para el Día de Muertos en México. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este año, el homenaje a los que ya partieron se extenderá por toda la ciudad, con opciones gratuitas para todos los públicos durante los meses de octubre y noviembre.

El espíritu del Día de Muertos no solo se sentirá en el Zócalo o en Chapultepec: también llegará a los barrios, parques y plazas donde la comunidad se reúne para recordar a sus difuntos entre flores, papel picado y pan de muerto.

Actividades principales del Día de Muertos 2025 en CDMX

La cartelera arranca con el Festival de Esculturas Lumínicas, que iluminará distintos puntos de la ciudad a partir del 17 de octubre.

Además, la tradicional Feria del Cempasúchil estará abierta hasta el 30 de octubre, llenando de color las calles con flores, aromas y ofrendas artesanales.

Del 25 de octubre al 2 de noviembre, el Zócalo capitalino y el Deportivo Xochimilco albergarán impresionantes ofrendas monumentales, mientras que en lugares como el Parque Tezozómoc, Parque del Mestizaje, Plaza de las Tres Culturas y Mixquic habrá exhibiciones del 31 de octubre al 9 de noviembre.

El 26 de octubre las calles se llenarán de elegancia y tradición con la Mega Procesión de las Catrinas, uno de los desfiles más esperados.

Ese mismo espíritu festivo se sentirá en la mega clase de baile aeróbico de catrinas y catrines, programada a las 5:00 p.m. en el Zócalo.

Los amantes de la escritura podrán participar desde el 17 de octubre en el Concurso de Calaveritas Literarias, y quienes prefieran el arte escénico podrán disfrutar la Ópera Fílmica “Cuauhtemóctzin” los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, a las 8:00 p.m.

(FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM)
(FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM)

También destaca la exposición “Celebración de la Vida y la Muerte” en el Bosque de Chapultepec, donde el paseo se convierte en una ofrenda colectiva.

2 de noviembre: una jornada especial en los Territorios de Paz

El 2 de noviembre a las 14:00 horas, la ciudad vivirá una jornada especial en los Territorios de Paz, espacios donde se celebrará la memoria con festivales, desfiles, procesiones, cine, talleres, karaoke, tertulias literarias, concursos y casas del terror.

Algunos de los puntos donde se realizarán estas actividades son:

  • Parque Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc
  • Explanada de San Gregorio, Xochimilco
  • Parque Campamento 2 de Octubre y Parque El Lago, Iztacalco
  • Deportivo Carmen Serdán, Gustavo A. Madero
  • Bajo Puente Tlacopan y Pilares Pensil, Miguel Hidalgo
  • Deportivo Francisco J. Múgica, Coyoacán
  • Parque Madero, Venustiano Carranza
  • Parque Selene, Tláhuac
  • Foro Quetzalpilli, Iztapalapa
  • FARO Miacatlán y Tecómitl, Milpa Alta

Con música, luces y tradición, la CDMX reafirma que el Día de Muertos es más que una celebración: es un encuentro entre mundos, una memoria que sigue viva en cada flor, cada canto y cada historia que se cuenta al caer la noche.

Temas Relacionados

Día de MuertosCDMXactividades gratis

Más Noticias

Caen dos del Cártel de Tláhuac en predio de Iztapalapa donde se empacaban cantidades millonarias de droga

A los detenidos también se les decomisó 10 kilos de presunta cocaína, la cual tiene un precio en el mercado de cerca de 2 millones 300 mil pesos

Caen dos del Cártel de

Aumento de la Pensión IMSS 2025: ¿Quiénes reciben hasta 45% extra según Ley 73?

Te decimos quiénes califican, los requisitos y cómo realizar el trámite para acceder a este beneficio

Aumento de la Pensión IMSS

Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de octubre: estación del metro Zócalo-Tenochititlán

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Bloqueos en Michoacán tras ataque a militares por integrantes del CMNG

Grupo armado incendia vehículos para impedir avance de autoridades en la Pátzcuaro-Uruapan

Bloqueos en Michoacán tras ataque

Alejandro Moreno arremete contra Máynez tras declinar alianza de MC con partidos de oposición: “Son empleados de Morena”

El líder nacional del PRI reprochó que Movimiento Ciudadano no formó una alianza con su partido para las elecciones del 2021

Alejandro Moreno arremete contra Máynez
MÁS NOTICIAS

NARCO

Bloqueos en Michoacán tras ataque

Bloqueos en Michoacán tras ataque a militares por integrantes del CMNG

“La Mafias” irá a prisión en CDMX; ordenan recluirla en Santa Martha Acatitla por presunto robo

Hallan fosa clandestina en zona limítrofe con Jilotzingo e Isidro Fabela en el Edomex

Esta fue la suma de dinero que pagó el Cártel de Cali para tener al elenco de ‘El Chavo del 8′ en una fiesta infantil

Quién fue ‘El Chato’ del Cártel de los Arellano Félix y qué relación tenía con Vanessa Gurrola

ENTRETENIMIENTO

Paty Sirvent presenta al nuevo

Paty Sirvent presenta al nuevo elenco de Jeans tras conflicto con JNS

Maribel Guardia se muda y llevará las cenizas de su hijo Julián Figueroa: “Adoraba mi casa”

Quién es el primer eliminado de La Granja VIP, según encuesta

“Aún estaba con Cazzu”: Aseguran que Nodal habría visitado a Ángela Aguilar en EEUU antes de lo que se sabía

Cuál fue la primera pareja eliminada de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025

DEPORTES

Thekla quiere que el ‘Triangle

Thekla quiere que el ‘Triangle of Madness’ tenga sabor mexicano tras el Grand Prix de Amazonas 2025 del CMLL

Este podría ser el once con el que América enfrente a Cruz Azul en el Clásico Joven

Kanji, luchadora de RevPro cumple sueño de participar en el Grand Prix de Amazonas del CMLL: “Mi primera impresión de la Arena México fue perfección”

Erik Lira extiende contrato con Cruz Azul hasta 2029 y refuerza la plantilla

¿En qué lugar se encuentra México en el ranking FIFA tras sus últimos encuentros?