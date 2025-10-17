Día de Muertos 2025 en CDMX: cartelera oficial, fechas y actividades gratis en las 16 alcaldías

Chignahuapan, Malinalco, Tzintzuntzan y Tlayacapan destacan como alternativas para celebrar el Día de Muertos en México. ( GALO CAÑAS /CUARTOSCURO)

La Ciudad de México ya se prepara para vestirse de cempasúchil. Las autoridades capitalinas presentaron El Sendero de las Almas y la Cartelera Oficial del Día de Muertos 2025, un programa que promete unir tradición, arte y memoria con más de 414 actividades en las 16 alcaldías.

Desde hoy, 17 de octubre, la capital se transformará en un gran altar vivo: calles iluminadas, ofrendas monumentales, desfiles, concursos y bailes donde la vida y la muerte se abrazan.

Calaveritas de chocolate decoradas con colores brillantes y detalles artesanales, un dulce tradicional para el Día de Muertos en México. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este año, el homenaje a los que ya partieron se extenderá por toda la ciudad, con opciones gratuitas para todos los públicos durante los meses de octubre y noviembre.

El espíritu del Día de Muertos no solo se sentirá en el Zócalo o en Chapultepec: también llegará a los barrios, parques y plazas donde la comunidad se reúne para recordar a sus difuntos entre flores, papel picado y pan de muerto.

Actividades principales del Día de Muertos 2025 en CDMX

La cartelera arranca con el Festival de Esculturas Lumínicas, que iluminará distintos puntos de la ciudad a partir del 17 de octubre.

Además, la tradicional Feria del Cempasúchil estará abierta hasta el 30 de octubre, llenando de color las calles con flores, aromas y ofrendas artesanales.

Del 25 de octubre al 2 de noviembre, el Zócalo capitalino y el Deportivo Xochimilco albergarán impresionantes ofrendas monumentales, mientras que en lugares como el Parque Tezozómoc, Parque del Mestizaje, Plaza de las Tres Culturas y Mixquic habrá exhibiciones del 31 de octubre al 9 de noviembre.

El 26 de octubre las calles se llenarán de elegancia y tradición con la Mega Procesión de las Catrinas, uno de los desfiles más esperados.

Ese mismo espíritu festivo se sentirá en la mega clase de baile aeróbico de catrinas y catrines, programada a las 5:00 p.m. en el Zócalo.

Los amantes de la escritura podrán participar desde el 17 de octubre en el Concurso de Calaveritas Literarias, y quienes prefieran el arte escénico podrán disfrutar la Ópera Fílmica “Cuauhtemóctzin” los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, a las 8:00 p.m.

También destaca la exposición “Celebración de la Vida y la Muerte” en el Bosque de Chapultepec, donde el paseo se convierte en una ofrenda colectiva.

2 de noviembre: una jornada especial en los Territorios de Paz

El 2 de noviembre a las 14:00 horas, la ciudad vivirá una jornada especial en los Territorios de Paz, espacios donde se celebrará la memoria con festivales, desfiles, procesiones, cine, talleres, karaoke, tertulias literarias, concursos y casas del terror.

Algunos de los puntos donde se realizarán estas actividades son:

Parque Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc

Explanada de San Gregorio, Xochimilco

Parque Campamento 2 de Octubre y Parque El Lago, Iztacalco

Deportivo Carmen Serdán, Gustavo A. Madero

Bajo Puente Tlacopan y Pilares Pensil, Miguel Hidalgo

Deportivo Francisco J. Múgica, Coyoacán

Parque Madero, Venustiano Carranza

Parque Selene, Tláhuac

Foro Quetzalpilli, Iztapalapa

FARO Miacatlán y Tecómitl, Milpa Alta

Con música, luces y tradición, la CDMX reafirma que el Día de Muertos es más que una celebración: es un encuentro entre mundos, una memoria que sigue viva en cada flor, cada canto y cada historia que se cuenta al caer la noche.