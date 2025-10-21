México

‘La Mañanera’ de Sheinbaum hoy martes 21 de octubre: presentación de modelo de atención universal contra el cáncer de mama

La presidenta Claudia Sheinbaum informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responderá las preguntas de la prensa en su conferencia de este martes en Palacio Nacional

En pocas líneas:

14:33 hsHoy

Sobre el asesinato de líder limonero

Sheinbaum calificó como triste y lamentable el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo en Michoacán. Señaló que el caso requiere justicia y aseguró que todo el gabinete de seguridad del gobierno federal, en coordinación con la fiscalía y la administración estatal, trabaja para identificar y detener a los responsables de este crimen.

14:31 hsHoy

IMSS-Bienestar anuncia Hospital Oncológico para la Mujer con modelo integral

El director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, explicó que el Hospital Oncológico para la Mujer será la primera unidad oncológica bajo la conducción de la institución y operará con un modelo público integral que incluye promoción, prevención, detección, tratamiento y acompañamiento. Señaló que la continuidad en la atención salva más vidas que la tecnología aislada y destacó que la infraestructura y el equipamiento fueron diseñados con sentido clínico para maximizar el impacto sanitario de manera eficiente.

Svarch detalló que el hospital contará con 12 consultorios, 22 camas censables, 5 no censables, 2 quirófanos, 2 mastógrafos, un tomógrafo, un equipo de rayos X y una unidad robótica para análisis de patologías con micrótomos, procesador automático de tejidos y 10 equipos médicos especializados.

Dijo que los tres pilares del nuevo modelo oncológico son gratuidad, continuidad y confianza, y que la fecha de conclusión de la obra está programada para el 31 de diciembre, garantizando atención integral a las pacientes.

14:19 hsHoy

ISSSTE amplía infraestructura y reporta avances en cirugías robóticas

El director general del ISSSTE, Martí Batres, destacó que la Clínica Hospital “Chetumal” en Quintana Roo se convirtió en Hospital General, lo que amplía la capacidad de atención médica en la región. Señaló además que se iniciaron las construcciones de nuevas unidades de medicina familiar en Rosarito, Baja California, y en Tixkokob, Yucatán, con el objetivo de fortalecer la cobertura de servicios de primer nivel en todo el país.

Batres informó sobre los avances en cirugía robótica dentro de la institución, destacando que en el Hospital General de Saltillo se realizaron 16 cirugías oncológicas; en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, 16 cirugías ginecológicas y urológicas de casos complejos; y en el Hospital Regional de Torreón, 9 cirugías ginecológicas-oncológicas. En total, se reportaron 41 intervenciones robóticas, incluyendo 38 en adultos y 3 pediátricas, reflejando la modernización y especialización de los servicios quirúrgicos del ISSSTE.

14:10 hsHoy

IMSS reporta avance en cirugías y consultas con estrategia 2-30-100

El director general del IMSS, Zoé Robledo, explicó que la estrategia 2-30-100 ha permitido avanzar en cirugías, consultas y estudios médicos, alcanzando un millón 305 mil 431 cirugías de una meta de 2 millones. Señaló que se han realizado 22.6 millones de consultas de especialidad y 81.6 millones de estudios, con avances anuales de 65%, 73% y 81%, respectivamente, lo que refleja una consolidación de los servicios médicos del instituto.

Robledo destacó que, en la última década, la derechohabiencia del IMSS en Quintana Roo creció 40%, acompañado de la creación de 183 mil empleos formales y el registro de más de 520 mil personas trabajadoras. Explicó que diariamente se realizan 8 mil 520 consultas, 16 mil 500 estudios y se surten más de 7 mil recetas. Además, informó que desde mayo se ofrece consulta nocturna de medicina familiar para quienes laboran durante el día y requieren atención después de las 21 horas, ampliando la cobertura y accesibilidad de los servicios del instituto.

14:00 hsHoy

Costo del modelo universal contra el cáncer de mama

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el modelo universal para la atención del cáncer de mama tendrá un costo aproximado de ocho mil millones de pesos, financiado a partes iguales por el IMSS y por el Gobierno de México a través del ISSSTE y del IMSS Bienestar.

Señaló que, una vez en funcionamiento, el esquema será universal y permitirá ampliar la cobertura en todo el país. La mandataria dijo que la implementación tomará entre año y medio y dos años, con la expectativa de que para 2027 se logre una reducción significativa en la mortalidad por esta enfermedad. Subrayó que la iniciativa busca garantizar acceso integral a la prevención, detección y tratamiento especializado del cáncer de mama.

13:45 hsHoy

Modelos de atención universal de cáncer de mama

El secretario de Salud, David Kershenobich, anunció que México implementará un modelo universal para la atención del cáncer de mama y explicó que cada hora muere una mujer por esta enfermedad. Dijo que el esquema integral cubrirá todas las etapas, desde la promoción de hábitos saludables y la prevención de factores de riesgo hasta la detección temprana y el tratamiento especializado.

Señaló que se fomentará la autoexploración desde los 20 años y la mastografía bianual para mujeres mayores de 40. Explicó que también se realizarán campañas educativas para concientizar sobre la importancia de la detección oportuna. El funcionario destacó que el objetivo es reducir la mortalidad y mejorar la atención integral del cáncer de mama en todo el país.

Kershenobich precisó que actualmente hay 656 mastógrafos en 640 hospitales y dijo que se ampliará esta infraestructura con mil mastógrafos y mil ultrasonidos adicionales, así como con insumos y reactivos especializados. Señaló que se crearán 20 centros de diagnóstico con personal en imagenología y patología, además de 32 unidades hospitalarias de atención oncológica para la mujer, una por cada estado. Explicó que la estrategia busca garantizar cobertura nacional y acelerar el acceso a tratamientos como cirugía, quimioterapia y radioterapia. Dijo que con estas acciones se pretende mejorar significativamente la detección y atención del cáncer de mama en el país.

13:44 hsHoy

Atención de emergencia por lluvias

En atención de la emergencia nacional por lluvias, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, explicó que aún hay 112 localidades sin comunicación de 288 iniciales, considerando los cinco estados más afectados por la contingencia.

