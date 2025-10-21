‘La Mañanera’ de Sheinbaum hoy martes 21 de octubre: presentación de modelo de atención universal contra el cáncer de mama

Sheinbaum calificó como triste y lamentable el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo en Michoacán. Señaló que el caso requiere justicia y aseguró que todo el gabinete de seguridad del gobierno federal, en coordinación con la fiscalía y la administración estatal, trabaja para identificar y detener a los responsables de este crimen.

Dijo que los tres pilares del nuevo modelo oncológico son gratuidad, continuidad y confianza , y que la fecha de conclusión de la obra está programada para el 31 de diciembre, garantizando atención integral a las pacientes.

Svarch detalló que el hospital contará con 12 consultorios, 22 camas censables, 5 no censables, 2 quirófanos, 2 mastógrafos, un tomógrafo, un equipo de rayos X y una unidad robótica para análisis de patologías con micrótomos, procesador automático de tejidos y 10 equipos médicos especializados.

El director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch , explicó que el Hospital Oncológico para la Mujer será la primera unidad oncológica bajo la conducción de la institución y operará con un modelo público integral que incluye promoción, prevención, detección, tratamiento y acompañamiento . Señaló que la continuidad en la atención salva más vidas que la tecnología aislada y destacó que la infraestructura y el equipamiento fueron diseñados con sentido clínico para maximizar el impacto sanitario de manera eficiente.

Batres informó sobre los avances en cirugía robótica dentro de la institución, destacando que en el Hospital General de Saltillo se realizaron 16 cirugías oncológicas; en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, 16 cirugías ginecológicas y urológicas de casos complejos; y en el Hospital Regional de Torreón, 9 cirugías ginecológicas-oncológicas. En total, se reportaron 41 intervenciones robóticas, incluyendo 38 en adultos y 3 pediátricas , reflejando la modernización y especialización de los servicios quirúrgicos del ISSSTE.

El director general del ISSSTE, Martí Batres , destacó que la Clínica Hospital “Chetumal” en Quintana Roo se convirtió en Hospital General, lo que amplía la capacidad de atención médica en la región . Señaló además que se iniciaron las construcciones de nuevas unidades de medicina familiar en Rosarito, Baja California, y en Tixkokob, Yucatán, con el objetivo de fortalecer la cobertura de servicios de primer nivel en todo el país.

Robledo destacó que, en la última década, la derechohabiencia del IMSS en Quintana Roo creció 40%, acompañado de la creación de 183 mil empleos formales y el registro de más de 520 mil personas trabajadoras. Explicó que diariamente se realizan 8 mil 520 consultas, 16 mil 500 estudios y se surten más de 7 mil recetas. Además, informó que desde mayo se ofrece consulta nocturna de medicina familiar para quienes laboran durante el día y requieren atención después de las 21 horas, ampliando la cobertura y accesibilidad de los servicios del instituto.

El director general del IMSS, Zoé Robledo , explicó que la estrategia 2-30-100 ha permitido avanzar en cirugías , consultas y estudios médicos, alcanzando un millón 305 mil 431 cirugías de una meta de 2 millones. Señaló que se han realizado 22.6 millones de consultas de especialidad y 81.6 millones de estudios, con avances anuales de 65%, 73% y 81%, respectivamente, lo que refleja una consolidación de los servicios médicos del instituto.

Señaló que, una vez en funcionamiento, el esquema será universal y permitirá ampliar la cobertura en todo el país . La mandataria dijo que la implementación tomará entre año y medio y dos años , con la expectativa de que para 2027 se logre una reducción significativa en la mortalidad por esta enfermedad. Subrayó que la iniciativa busca garantizar acceso integral a la prevención, detección y tratamiento especializado del cáncer de mama.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el modelo universal para la atención del cáncer de mama tendrá un costo aproximado de ocho mil millones de pesos , financiado a partes iguales por el IMSS y por el Gobierno de México a través del ISSSTE y del IMSS Bienestar.

13:45 hs

Modelos de atención universal de cáncer de mama

El secretario de Salud, David Kershenobich, anunció que México implementará un modelo universal para la atención del cáncer de mama y explicó que cada hora muere una mujer por esta enfermedad. Dijo que el esquema integral cubrirá todas las etapas, desde la promoción de hábitos saludables y la prevención de factores de riesgo hasta la detección temprana y el tratamiento especializado.

Señaló que se fomentará la autoexploración desde los 20 años y la mastografía bianual para mujeres mayores de 40. Explicó que también se realizarán campañas educativas para concientizar sobre la importancia de la detección oportuna. El funcionario destacó que el objetivo es reducir la mortalidad y mejorar la atención integral del cáncer de mama en todo el país.