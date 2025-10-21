Gobierno presenta Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama: así es la estrategia para detectar a tiempo la enfermedad

Secretario de Salud indicó que la estrategia consistirá en cinco acciones para detectar a tiempo el cáncer de mama | Presidencia

David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud, presentó el Modelo de Atención Universal del Cáncer de Mama, con el cual se buscará concientizar a la población sobre la enfermedad y la importancia de detectarla a tiempo.

“Se ha diseñado un modelo de atención universal del cáncer de mama que contempla cinco estrategias muy importantes: una son las campañas educativas de promoción hacia la población en general fundamentalmente a las mujeres para que puedan tener en cuenta la necesidad de prevenir los factores de riesgo, el cáncer de mama no se puede prevenir, pero sí lo factores de riesgo”, dijo en Palacio Nacional.

Información en desarrollo...