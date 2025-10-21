México

Este será el sueldo al que renunciará Fernández Noroña durante su licencia en el Senado

Noroña señaló que, pese a que pudo haber acumulado inasistencias sin solicitar licencia formal, decidió hacerlo “porque es lo correcto”

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

CIUDAD DE MÉXICO, 27AGOSTO2025.-
CIUDAD DE MÉXICO, 27AGOSTO2025.- Conato de bronca entre Alejandro Moreno Cárdenas, y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva, al finalizar la última sesión ordinaria de la Comisión Permanente, en la que se discutió la agenda política en referencia a los dichos de Lilly Téllez, senadora del PAN quien solicitó en una entrevista la intervención militar de los Estados Unidos para combatir al narcotráfico en México. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El día de hoy el legislador Gerardo Fernández Noroña solicitó una licencia de diez días a su cargo para viajar a Palestina; explicó que su salida está programada para este jueves y que regresará a México el 2 de noviembre.

Noroña señaló que, pese a que pudo haber acumulado inasistencias sin solicitar licencia formal, decidió hacerlo “porque es lo correcto”, dado que su actividad será incompatible con las sesiones ordinarias del Congreso.

Indicó también que el viaje fue respaldado por una invitación formal y con los gastos cubiertos por el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y tiene como contexto la escalada de tensiones y la crisis humanitaria en la región de Gaza.

Gerardo Fernández Noroña informó que su ausencia estará marcada por motivos políticos y humanitarios, desligados de algún conflicto al interior de Morena, partido al que actualmente pertenece.

Durante su ausencia, Fernández Noroña renunciará al sueldo que corresponde a su función como senador, que, de acuerdo con información reciente del Manual de Remuneraciones de las Personas Servidoras Públicas, la percepción mensual asciende a 126 mil 800 pesos para aquellos senadores que no forman parte de la Mesa Directiva. Hasta antes del cambio de mesas directivas, a principios del mes pasado, Noroña recibía un sueldo de 171 mil 443.7 pesos mensuales.

Al solicitar la licencia de diez días, el senador dejará de percibir el equivalente al sueldo diario, estimado en 4,226.67 pesos. En total, la cantidad a la que renuncia durante el periodo de licencia es de 42 mil 266.70 pesos. Durante ese lapso, la cantidad que percibiría equivale a 84 mil 533.33 pesos mensuales.

Ascenso de Fernández Noroña

La trayectoria política de Fernández Noroña incluye su paso como líder estudiantil en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la obtención del título de sociólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), donde se graduó en 1991.

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, antes de consolidarse como figura relevante participó en diversas organizaciones políticas, iniciando en el Partido Mexicano Socialista (PMS) y el extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La posición actual de Fernández Noroña refleja más de tres décadas en la política nacional, con paso por el Partido del Trabajo (PT) y, más recientemente, su alineación con los principios de Morena.

El viaje a Palestina se produce en medio de debates clave en la agenda legislativa y en un entorno de crisis internacional. El senador sostuvo que su equipo se mantendrá en comunicación con la coordinación parlamentaria para garantizar la continuidad del trabajo legislativo durante su ausencia, asimismo, contará con el apoyo de su suplente.

