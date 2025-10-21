México

Beca Benito Juárez 2025: qué beneficiarios no recibirán el pago de octubre

El programa comenzó a distribuir los pagos de este bimestre desde el lunes pasado

Por César Márquez

Guardar
La Beca Benito Juárez comenzó
La Beca Benito Juárez comenzó un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de octubre (X@apoyosbienestar)

La Beca Benito Juárez es una iniciativa social implementada por el gobierno de México que tiene como propósito ofrecer apoyo económico a estudiantes de nivel medio superior inscritos en instituciones públicas del país.

El programa otorga a cada beneficiario 1,900 pesos de forma bimestral mediante la Tarjeta Bienestar, cubriendo los 10 meses del ciclo escolar, con excepción de julio y agosto, ya que corresponden al periodo vacacional.

¿Qué beneficiarios de la Beca Benito Juárez serán los que no reciban su pago de octubre?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre septiembre-octubre para que los beneficiarios reciban su cuarto depósito en lo que va del año. La distribución se llevará a cabo del 20 al 27 de octubre de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

La dependencia también indicó que los depósitos de la Beca Benito Juárez solo aplican para los que ya tienen su tarjeta del Bienestar, por lo que los alumnos que aún no tengan el plástico no recibirán el pago de octubre.

El depósito de mil 900 pesos, se realiza de manera directa en las tarjetas del Banco del Bienestar. Crédito: X/@BecasBenito

Calendario de pagos de la Beca Benito Juárez

  • Letras A, B, C | lunes 20 de octubre de 2025.
  • Letras D, E, F, G | martes 21 de octubre de 2025.
  • Letras H, I, J, K, L | miércoles 22 de octubre de 2025.
  • Letras M, N, Ñ, O | jueves 23 de octubre de 2025.
  • Letras P, Q, R | viernes 24 de octubre de 2025.
  • Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z | lunes 27 de octubre de 2025.

En caso de tener alguna duda o aclaración, la dependencia pone a disposición el número de teléfono 55 1162 0300, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas (centro de México), así como todos sus canales oficiales en redes sociales.

¿Cuántos pagos de la Beca Benito Juárez faltan en lo que resta del año?

Después de la entrega de este pago, solamente quedará ese depósito para completar los previstos en el año, conforme al cronograma establecido para los depósitos. El último depósito pendiente se prevé para diciembre y se realizaría bajo el mismo esquema que los pagos anteriores.

Pagos de la Beca Benito Juárez de 2025

  • Enero-febrero (entregado)
  • Marzo-abril (entregado)
  • Mayo-junio (entregado)
  • Julio-agosto (no hay pagos)
  • Septiembre-octubre (en proceso)
  • Noviembre-diciembre (pendiente)

La finalidad de la beca es evitar la deserción escolar y ayudar a que todos los alumnos de educación básica que cursen en instituciones públicas continúen y concluyan sus estudios de forma satisfactoria.

Temas Relacionados

Beca Benito JuárezBecasBecas para el BienestarPagosOctubreSeptiembre-octubreProgramas socialesmexico-noticias

Más Noticias

Aseguran armas largas y más de 400 dosis de drogas en penal de Aguaruto, Sinaloa

Al sitio ingresaron efectivos de Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa; militares custodiaron la periferia del inmueble

Aseguran armas largas y más

Chapos vs Mayos: por qué hay tantos brotes de violencia en el Penal de Aguaruto, Sinaloa

De acuerdo a Ricardo Rocha Moya, los incidentes pueden ser por posibles confrontaciones entre integrantes de las células criminales

Chapos vs Mayos: por qué

Ambientalistas unen esfuerzos para rescatar a una leona marina con tira de plástico incrustada en el cuello

La rápida respuesta en el mar de los Salish permitió salvar al ejemplar que presentaba una herida profunda causada por desechos humanos

Ambientalistas unen esfuerzos para rescatar

Incendio de fábrica de colchones en Ecatepec se reavivó, se reportan cuatro bomberos intoxicados

La labor de extinción se ha visto dificultada por las rachas de viento y la presencia de tambos con productos químicos al interior del inmueble

Incendio de fábrica de colchones

Así fue visto Felipe Calderón en el primer informe de Margarita Zavala

El expresidente se dejó ver en un evento público apenas días después del “relanzamiento” del PAN

Así fue visto Felipe Calderón
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran armas largas y más

Aseguran armas largas y más de 400 dosis de drogas en penal de Aguaruto, Sinaloa

Chapos vs Mayos: por qué hay tantos brotes de violencia en el Penal de Aguaruto, Sinaloa

Bernardo Bravo, líder limonero de Michoacán, contaba con un escolta el día de su asesinato, informa SSPC

Extraditan a mexicano requerido por EEUU por presunto lavado de dinero al narco con empresas fantasma

Asesinan a subdirector de la Policía Municipal de Indaparapeo, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Niurka defiende a Juan Osorio

Niurka defiende a Juan Osorio del hate que recibe por querer ser padre a los 68 años

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 21 de octubre

Quién es la mujer que presuntamente denunciará a Eleazar Gómez por violencia tras su salida de La Granja VIP

Bárbara Mori reacciona a la participación de su hijo Sergio Mayer Mori en La Granja VIP

La Más Draga 7: ella será la invitada especial para el cuarto capítulo de este martes 21 de octubre

DEPORTES

¿Quién ganará el Querétaro vs

¿Quién ganará el Querétaro vs Chivas de acuerdo a la IA?

Liga MX: qué partidos de la jornada 14 del Apertura 2025 serán transmitidos por televisión abierta

¿Cómo quedará el Necaxa vs Cruz Azul de acuerdo a la IA?

Por qué Javier Aguirre estaría detrás de la salida de Mauricio Ymay de ESPN

América vs Puebla, IA revela al ganador del partido