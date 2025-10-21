Beca Benito Juárez 2025: qué beneficiarios no recibirán el pago de octubre

La Beca Benito Juárez comenzó un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de octubre (X@apoyosbienestar)

La Beca Benito Juárez es una iniciativa social implementada por el gobierno de México que tiene como propósito ofrecer apoyo económico a estudiantes de nivel medio superior inscritos en instituciones públicas del país.

El programa otorga a cada beneficiario 1,900 pesos de forma bimestral mediante la Tarjeta Bienestar, cubriendo los 10 meses del ciclo escolar, con excepción de julio y agosto, ya que corresponden al periodo vacacional.

¿Qué beneficiarios de la Beca Benito Juárez serán los que no reciban su pago de octubre?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar dio a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre septiembre-octubre para que los beneficiarios reciban su cuarto depósito en lo que va del año. La distribución se llevará a cabo del 20 al 27 de octubre de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

La dependencia también indicó que los depósitos de la Beca Benito Juárez solo aplican para los que ya tienen su tarjeta del Bienestar, por lo que los alumnos que aún no tengan el plástico no recibirán el pago de octubre.

El depósito de mil 900 pesos, se realiza de manera directa en las tarjetas del Banco del Bienestar. Crédito: X/@BecasBenito

Calendario de pagos de la Beca Benito Juárez

Letras A, B, C | lunes 20 de octubre de 2025.

Letras D, E, F, G | martes 21 de octubre de 2025.

Letras H, I, J, K, L | miércoles 22 de octubre de 2025.

Letras M, N, Ñ, O | jueves 23 de octubre de 2025.

Letras P, Q, R | viernes 24 de octubre de 2025.

Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z | lunes 27 de octubre de 2025.

En caso de tener alguna duda o aclaración, la dependencia pone a disposición el número de teléfono 55 1162 0300, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas (centro de México), así como todos sus canales oficiales en redes sociales.

¿Cuántos pagos de la Beca Benito Juárez faltan en lo que resta del año?

Después de la entrega de este pago, solamente quedará ese depósito para completar los previstos en el año, conforme al cronograma establecido para los depósitos. El último depósito pendiente se prevé para diciembre y se realizaría bajo el mismo esquema que los pagos anteriores.

Pagos de la Beca Benito Juárez de 2025

Enero-febrero (entregado)

Marzo-abril (entregado)

Mayo-junio (entregado)

Julio-agosto (no hay pagos)

Septiembre-octubre (en proceso)

Noviembre-diciembre (pendiente)

La finalidad de la beca es evitar la deserción escolar y ayudar a que todos los alumnos de educación básica que cursen en instituciones públicas continúen y concluyan sus estudios de forma satisfactoria.