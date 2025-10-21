Alcalde electo en Veracruz desata críticas por celebrar fastuosa boda igualitaria en medio de emergencia

Eduardo Pozos denunció ataques. (Lalo Pozos, Facebook)

Eduardo Pozos, alcalde electo del municipio de Xico, Veracruz, contrajo matrimonio el fin de semana con su pareja, el funcionario Alejandro Augusto Meza. El enlace, un hito para la comunidad LGBTI+, ha derivado en homofobia y críticas contra el morenista por darse en medio de un estado de emergencia por las recientes inundaciones que causaron la muerte de al menos 14 personas y severas afectaciones en más de 40 municipios.

Pozos se defiende de las críticas

El lunes, medios locales consignaron fotografías de la boda que circularon en redes sociales. El evento, llevado a cabo en Coatepec, municipio aledaño a Xico, generó un aluvión de críticas contra Eduardo Pozos.

El morenista fue señalado de mostrar nula empatía ante la situación extrema que viven decenas de miles de familias en el estado. Algunos usuarios incluso tomaron el caso para exhibir incongruencia en Morena.

“Sheinbaum hoy recriminaba al PAN por no haber suspendido su acto del fin de semana debido a las inundaciones en Veracruz y los llamo insensibles. ¿Cómo va a llamar al alcalde electo de Morena de Xico Veracruz, Eduardo Pozos quien el fin de semana contrajo nupcias valiéndole madres la tragedia?“, escribió un usuario en X, anteriormente Twitter.

La boda generó críticas en X. (Captura de pantalla)

Ante la ola de señalamientos, Eduardo Pozos se defendió de lo que denominó golpeteo político: “Compartiré algo de lo que viví la noche de ayer. Estoy consciente de que lo que publicaré será tomado para denigrar y hablar mal, pero cada quien ofrece lo que es”.

En un segundo mensaje, pide disociar su vida personal de su faceta en la política: “Yo, al igual que todos, estoy trabajando para construir mi felicidad y aportar a nuestro entorno y sociedad lo mejor de mí. Soy auténtico, honesto, respetuoso y responsable. Que se nos permita ser felices a todos y se respete la forma en que buscamos nuestra felicidad”, indicó.

Por su parte, Leonardo Ruiz, portavoz de la organización Orgullo Xalapa, destacó que la boda representaba una avance para la comunidad LGBTI+. “Celebramos el paso que representa para la comunidad LGBT+ el que cada vez más funcionarios y figuras públicas vivan con libertad y transparencia sus relaciones y su orientación sexual, como ocurrió este fin de semana con el alcalde electo de Xico”, dijo en entrevista para Diario de Xalapa.

Eduardo Pozos se defendió de lo que denominó golpeteo político. (Lalo Pozos, FB)

En contraparte, una editorial del sitio de noticias En la mira política, pidió a organizaciones y a la comunidad de la diversidad sexual no asumir como ataques las críticas a las decisiones personales de Pozos.

“Eduardo Pozos, alcalde electo de Xico por Morena, decidió celebrar su boda en Coatepec. Un evento fastuoso, de alto presupuesto, con luces, músicos, invitados de abolengo político y una producción que muchos envidiarían. No hay nada que reprochar en su orientación sexual, ni en su decisión de casarse con quien desee. La libertad personal no está en juicio. Lo que sí debe señalarse, y con dureza, es el derroche. Porque cuando alguien decide convertirse en servidor público, su vida deja de ser solo suya”, subrayó el medio.

¿Quién es Eduardo Pozos?

Eduardo Pozos ha desarrollado una trayectoria política vinculada principalmente a Morena en Veracruz. Comenzó como fundador y activista del partido desde 2009, participando en la creación de estructuras internas y defendiendo el voto en procesos clave, incluidos los que respaldaron a Andrés Manuel López Obrador.

Fue convocado al primer Congreso Nacional de Morena y desempeñó funciones como delegado distrital, congresista estatal y consejero político entre 2012 y 2015, además de promover actividades e informar a la ciudadanía en procesos electorales locales.

Por otro lado, se desempeñó como regidor en el Ayuntamiento de Xico de 2018 a 2021. Posteriormente, asumió responsabilidades en la Sedesol estatal, primero como supervisor operativo de programas sociales en 2023 y después como coordinador en el distrito 09 de Coatepec en 2024. Su experiencia lo coloca como una figura reconocida dentro de su partido y la administración pública local.

Eduardo Pozos y Alejandro Augusto Meza. (Eduardo Pozos, FB)