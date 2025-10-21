México

Alcalde electo en Veracruz desata críticas por celebrar fastuosa boda igualitaria en medio de emergencia

Tras la filtración de fotografías del evento, Eduardo Pozos se defendió de críticas de la oposición

Por Víctor Cisneros

Guardar
Eduardo Pozos denunció ataques. (Lalo
Eduardo Pozos denunció ataques. (Lalo Pozos, Facebook)

Eduardo Pozos, alcalde electo del municipio de Xico, Veracruz, contrajo matrimonio el fin de semana con su pareja, el funcionario Alejandro Augusto Meza. El enlace, un hito para la comunidad LGBTI+, ha derivado en homofobia y críticas contra el morenista por darse en medio de un estado de emergencia por las recientes inundaciones que causaron la muerte de al menos 14 personas y severas afectaciones en más de 40 municipios.

Pozos se defiende de las críticas

El lunes, medios locales consignaron fotografías de la boda que circularon en redes sociales. El evento, llevado a cabo en Coatepec, municipio aledaño a Xico, generó un aluvión de críticas contra Eduardo Pozos.

El morenista fue señalado de mostrar nula empatía ante la situación extrema que viven decenas de miles de familias en el estado. Algunos usuarios incluso tomaron el caso para exhibir incongruencia en Morena.

“Sheinbaum hoy recriminaba al PAN por no haber suspendido su acto del fin de semana debido a las inundaciones en Veracruz y los llamo insensibles. ¿Cómo va a llamar al alcalde electo de Morena de Xico Veracruz, Eduardo Pozos quien el fin de semana contrajo nupcias valiéndole madres la tragedia?“, escribió un usuario en X, anteriormente Twitter.

La boda generó críticas en
La boda generó críticas en X. (Captura de pantalla)

Ante la ola de señalamientos, Eduardo Pozos se defendió de lo que denominó golpeteo político: “Compartiré algo de lo que viví la noche de ayer. Estoy consciente de que lo que publicaré será tomado para denigrar y hablar mal, pero cada quien ofrece lo que es”.

En un segundo mensaje, pide disociar su vida personal de su faceta en la política: “Yo, al igual que todos, estoy trabajando para construir mi felicidad y aportar a nuestro entorno y sociedad lo mejor de mí. Soy auténtico, honesto, respetuoso y responsable. Que se nos permita ser felices a todos y se respete la forma en que buscamos nuestra felicidad”, indicó.

Por su parte, Leonardo Ruiz, portavoz de la organización Orgullo Xalapa, destacó que la boda representaba una avance para la comunidad LGBTI+. “Celebramos el paso que representa para la comunidad LGBT+ el que cada vez más funcionarios y figuras públicas vivan con libertad y transparencia sus relaciones y su orientación sexual, como ocurrió este fin de semana con el alcalde electo de Xico”, dijo en entrevista para Diario de Xalapa.

Eduardo Pozos se defendió de
Eduardo Pozos se defendió de lo que denominó golpeteo político. (Lalo Pozos, FB)

En contraparte, una editorial del sitio de noticias En la mira política, pidió a organizaciones y a la comunidad de la diversidad sexual no asumir como ataques las críticas a las decisiones personales de Pozos.

“Eduardo Pozos, alcalde electo de Xico por Morena, decidió celebrar su boda en Coatepec. Un evento fastuoso, de alto presupuesto, con luces, músicos, invitados de abolengo político y una producción que muchos envidiarían. No hay nada que reprochar en su orientación sexual, ni en su decisión de casarse con quien desee. La libertad personal no está en juicio. Lo que sí debe señalarse, y con dureza, es el derroche. Porque cuando alguien decide convertirse en servidor público, su vida deja de ser solo suya”, subrayó el medio.

¿Quién es Eduardo Pozos?

Eduardo Pozos ha desarrollado una trayectoria política vinculada principalmente a Morena en Veracruz. Comenzó como fundador y activista del partido desde 2009, participando en la creación de estructuras internas y defendiendo el voto en procesos clave, incluidos los que respaldaron a Andrés Manuel López Obrador.

Fue convocado al primer Congreso Nacional de Morena y desempeñó funciones como delegado distrital, congresista estatal y consejero político entre 2012 y 2015, además de promover actividades e informar a la ciudadanía en procesos electorales locales.

Por otro lado, se desempeñó como regidor en el Ayuntamiento de Xico de 2018 a 2021. Posteriormente, asumió responsabilidades en la Sedesol estatal, primero como supervisor operativo de programas sociales en 2023 y después como coordinador en el distrito 09 de Coatepec en 2024. Su experiencia lo coloca como una figura reconocida dentro de su partido y la administración pública local.

Eduardo Pozos y Alejandro Augusto
Eduardo Pozos y Alejandro Augusto Meza. (Eduardo Pozos, FB)

Temas Relacionados

Eduardo PozosXicoVeracruzBoda igualitariamexico-noticias

Más Noticias

Aplazan por segunda vez audiencia del contralmirante de la Marina, Fernando Farías Laguna, por presunto huachicol fiscal

La nueva cita se da después de que no se han integrado los elementos necesarios a la carpeta de investigación y que el señalado se presente ante las autoridades de justicia

Aplazan por segunda vez audiencia

Gobierno de Sheinbaum da a conocer que vacuna Patria podría combatir otras enfermedades aparte del Covid, como la fiebre amarilla

La Secretaría de Salud analiza ampliar el uso de la tecnología desarrollada durante la pandemia

Gobierno de Sheinbaum da a

Monreal ‘regaña’ a diputados tras críticas contra Cuauhtémoc Blanco por jugar pádel durante sesión virtual: “Ya están grandecitos”

El morenista dijo confiar en el voto de los diputados, pero se analiza reglamentar que las sesiones sean presenciales

Monreal ‘regaña’ a diputados tras

Imelda Tuñón le estaría peleando la herencia a su propio hijo José Julián, asegura Maribel Guardia

Ambas involucradas fueron vistas recientemente en los juzgados

Imelda Tuñón le estaría peleando

Batido de linaza: receta fácil para bajar el colesterol rápido

Conoce todas las propiedades de esta semilla

Batido de linaza: receta fácil
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aplazan por segunda vez audiencia

Aplazan por segunda vez audiencia del contralmirante de la Marina, Fernando Farías Laguna, por presunto huachicol fiscal

Sheinbaum lamenta asesinato del limonero Bernardo Bravo en Michoacán; reitera apoyo del Gabinete de Seguridad

CJNG, Los Viagras y Los Blancos de Troya: la triple alianza detrás de extorsiones y asesinatos de limoneros en Michoacán

Reaprehenden a Tania Félix “N”, priista ligada a la Barredora del CJNG en Puebla: ahora enfrenta cargos por homicidio

Quién era Miguel Bahena, el alcalde de Pisaflores que fue asesinado a balazos

ENTRETENIMIENTO

Imelda Tuñón le estaría peleando

Imelda Tuñón le estaría peleando la herencia a su propio hijo José Julián, asegura Maribel Guardia

Fotos inéditas de Juan Gabriel serán exhibidas gratis en esta estación del metro y famosos puntos en CDMX

Quién es Omahi, el habitante más querido por los ‘musculosos’ de La Granja VIP

La Granja VIP en vivo hoy 21 de octubre: así se vive la tensión en el reality tras la nominación de Eleazar Gómez

¿Qué premio recibirá el ganador o ganadora de La Granja VIP?

DEPORTES

Sergio Ramos rompe el silencio

Sergio Ramos rompe el silencio sobre su futuro en los Rayados de Monterrey: ¿se va o se queda?

¿Max Verstappen se baja del GP de México? Esta es la verdad sobre el anuncio de Red Bull Racing

Dragón Lee conquista WWE: el luchador mexicano gana titulo mundial junto a AJ Styles

ASF investiga a Ana Guevara por presunto desvío millonario durante su gestión en la Conade

¿Fin al monopolio? Mikel Arriola pone fecha al fin de la multipropiedad en la Liga MX