Sheinbaum critica ‘relanzamiento’ del PAN en medio de inundaciones por lluvias: “Es una falta de empatía”

La mandataria acusó al partido adversario por crear un nuevo movimiento en medio de una emergencia natural

Por Carlos Salas

Claudia Sheinbaum expresó que los
Claudia Sheinbaum expresó que los militantes del PAN tienen muy poca empatía por relanzar su partido con nueva imagen en medio de una crisis social. (Crédito: Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que el Partido de Acción Nacional (PAN) tiene poca empatía con la sociedad al lanzar una nueva imagen del partido político en medio de una emergencia natural que afectó a miles de personas.

Asimismo, en conferencia de prensa la mandataria arremetió contra el nuevo movimiento mencionando que una nueva imagen no significa que las cosas cambien, pues sigue siendo el mismo partido con los mismos políticos e incluso los mismos ideales.

“Yo diría que tienen muy poca sensibilidad el día que lo hicieron, hay decenas de miles de familias damnificadas con problemas y en medio de eso, se hace un relanzamiento de un partido político, pudieron haberse esperado 15 días hasta que la emergencia se hubiera levantado.

“Yo creo que eso habla de su visión y de su falta de sensibilidad y amor al pueblo. Habla mucho de sus acciones del día que lo lanzan. Es el mismo lugar y con la misma gente”, declaró la mandataria desde Palacio Nacional.

Más de 70 muertos por lluvias torrenciales

Según el último registro que presentó el Gobierno de México, hasta el momento se tiene conocimiento de 76 personas fallecidas y otras 39 personas permanecen como no localizadas tras las inundaciones y fuertes lluvias en los estados de Puebla, Veracruz, Querétaro e Hidalgo.

Veracruz se registró como uno
Veracruz se registró como uno de los estados más afectados por las lluvias. Crédito: REUTERS/Tonatiuh Navarro

De acuerdo con la información proporcionada, Veracruz se posicionó como el estado más afectado, registrando 40 municipios afectados, 34 personas fallecidas y 14 pobladores no localizados; seguido por Hidalgo con 27 municipios afectados, 22 personas fallecidas y 20 pobladores no localizados.

En cuanto a los estados que registraron menores afecciones pero se continúa con las labores de recuperación se detalló que Puebla tiene seguimiento al registrar 23 municipios afectados, 19 personas fallecidas y 5 pobladores no localizados; San Luis Potosí registró 12 municipios afectados y no se registraron personas fallecidas ni desaparecidas; finalmente Querétaro con 8 municipios afectados, una persona fallecida y no se reportan desaparecidos.

Sheinbaum pide a damnificados de Hidalgo pensar su voto tras quejas contra edil estatal

El pasado 19 de octubre se dio a conocer que durante la gira de Sheinbaum por los estados más afectados del país por las fuertes lluvias, los habitantes de Tianguistengo le pidieron a la mandataria tomar acciones contra el alcalde Febronio Rodríguez, quien no les ha brindado ayuda tras las inundaciones.

Claudia Sheinbaum recorren Hidalgo tras
Claudia Sheinbaum recorren Hidalgo tras afectaciones por las lluvias. (FB/Claudia Sheinbaum)

En una grabación que comenzó a circular en redes sociales, habitantes del municipio increparon a la mandataria mexicana cuando se encontraba vigilando las calles en compañía del Ejército Mexicano.

“Sí, ya me dijeron. Pero ustedes también, para la próxima cuando voten”, le respondió la mandataria a los damnificados.

A pesar de que Sheinbaum recorrió las zonas afectadas en compañía del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, y supervisaron la entrega de ayuda de los municipios afectados, en redes sociales se desató una serie de comentarios negativos por la respuesta de la presidenta.

Siguen 119 caminos y puentes afectados por lluvias

Asimismo, en conferencia de prensa, Sheinbaum informó que algunas comunidades afectadas por las lluvias torrenciales siguen sin estar comunicadas pero que se continúa trabajando en ello.

Por su parte, Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes de México, mencionó que en los primeros tres días de la emergencia se restablecieron mil 61 kilómetros de carreteras y se seguirá trabajando para mejorar la movilidad.

Además, agregó que del 14 al 20 de octubre, de las 288 comunidades incomunicadas, al día de hoy ya se avanzó con 169.

