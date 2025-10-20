Revelan fecha para la inauguración de la Clínica 25 del IMSS, hospital reconstruido por daños del sismo 19s

La reconstrucción del Hospital General de Zona No. 25 “Zaragoza” tuvo una inversión de dos mil 414 millones de pesos Crédito: Google Maps

A ocho años del sismo del 19 de septiembre de 2017 que dejó más de 300 personas fallecidas y decenas de edificios damnificados por daños estructurales, el gobierno federal de Claudia Sheinbaum está por inaugurar el nuevo Hospital General Regional No. 25 “Zaragoza” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.

La Clínica 25 se vio gravemente afectada por el sismo del 19s por lo que fue demolida y reconstruida en su totalidad, los daños estructurales no permitían que el hospital siguiera dando servicio. Recientemente, Adolfo Cerqueda Rebollo, presidente municipal del municipio de Nezahualcóyotl, explicó que ya se tiene una fecha para la inauguración de la Clínica Zaragoza.

El titular del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que este 2025 10 hospitales reabrirán en diferentes entidades de México y que existen otras nueve instalaciones hospitalarias en proceso de construcción, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional.

¿Cuándo abre la Clínica 25 del IMSS?

El presidente municipal de Nezahualcóyotl confirmó que la Clínica 25 del IMSS Zaragoza ya dará servicio a los derechohabientes. Crédito:FB/ Adolfo Cerqueda Rebollo

Durante la conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional el martes 2 de septiembre, Zoé Robledo expuso que el IMSS refuerza la infraestructura sanitaria con la apertura y edificación de hospitales. Destacó que la Clínica 25 se integra en la estrategia nacional para fortalecer la infraestructura hospitalaria del instituto en coordinación con el gobierno de México y confirmó su apertura.

Luego de una serie de pruebas del equipo médico y del funcionamiento de las nuevas instalaciones, las autoridades aseguraron que antes de que concluya el 2025 el hospital volverá a operar. De acuerdo con el presidente municipal de Nezahualcóyotl, será en el mes de octubre cuando sea inaugurado.

“El hospital Número 25, allá en Zaragoza, en Iztapalapa aquí en la Ciudad de México, ya ha sido entregado por la SDENA en prácticamente todas sus áreas. Ya estamos en la etapa de pruebas para los equipos y será puesto ya en funcionamiento ahora en el mes de octubre”, precisó.

Clara Brugada y gobernadores de Nezahualcóyotl e Iztapalapa supervisan avances en clínica 25 Foto: imss.gob

Se espera que en las dos últimas semanas de octubre se lleve a cabo la inauguración, a más tardar estará en funciones el 31 de octubre. Infobae México pudo averiguar que a algunos derechohabientes ya los empezaron a canalizar a la Clínica 25 Zaragoza, pues a partir del lunes 3 de noviembre podrán agendar citas en alguna de las 35 especialidades que tendrá el Hospital Regional.

Las autoridades explicaron que las instalaciones contarán con 278 camas, 180 censables, 98 no censables, 40 consultorios y 35 especialidades. Además de áreas de cuidados intensivos y de urgencias. El hospital contará ocho quirófanos, Medicina Nuclear, Clínica de heridas, 42 máquinas de hemodiálisis y 12 sillones de quimioterapia, entre otros servicios.

El Gobierno de la CDMX reveló la fecha de reapertura del Hospital General Regional No. 25 Zaragoza Crédito: Google Maps

La reconstrucción del Hospital General de Zona No. 25 “Zaragoza” tuvo una inversión de dos mil 414 millones de pesos y más de dos años de trabajos a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En febrero de 2025 la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y el director general del IMSS, Zoé Robledo, realizaron un recorrido de supervisión para constatar los avances en la obra del Hospital General de Zona No. 25 “Zaragoza” del IMSS en la Ciudad de México.