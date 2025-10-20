México

Resultados Progol y Revancha 20 de octubre: todos los resultados ganadores del sorteo 2303

Aquí los resultados de la última quiniela de Progol. Averigüe si ha sido uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Resultados del Progol (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae)

La Lotería Nacional publicó los números ganadores de su más reciente sorteo de Progol y Progol Revancha dado a conocer este lunes 20 de octubre de 2025.

Se trata de uno de los sorteos más populares que utiliza los resultados de los partidos de futbol del fin de semana para entregar cientos de miles de pesos en premios. Averigua si fuiste uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Progol

Fecha: lunes 20 de octubre de 2025.

Sorteo: 2303.

Resultados:

  • Santos Laguna vs León: 2-0 (local)
  • Juárez vs Pachuca: 2-2 (empate)
  • Crus Azul vs América: 2-1 (local)
  • Levante vs Rayo Vallecano: 0-3 (visitante)
  • Brighton vs Newcastle: 2-1 (local)
  • Burnley vs Leeds: 2-0 (local)
  • Friburgo vs Frankfurt: 2-2 (empate)
  • Pisa vs Verona: 0-0 (empate)
  • Roma vs Inter Milan: 0-1 (visitante)
  • Cagliari vs Bolonia: 0-2 (visitante)
  • Lorient vs Brest: 3-3 (empate)
  • Telstar vs Heerenveen: 2-3 (visitante)
  • Ceara vs Botafogo: 0-2 (visitante)
  • Lokomotiv vs CSKA: 3-0 (local)

Resultados del Progol Revancha

Fecha: lunes 20 de octubre de 2025.

Sorteo: 2303.

Resultados:

  • Atlético San Luis vs Atlas: 2-0 (local)
  • Monterrey vs Pumas: 1-1 (empate)
  • Guadalajara vs Mazatlán: 2-0 (local)
  • Pachuca Femenil vs Guadalajara Femenil: 2-1 (local)
  • Villarreal vs Betis: 2-2 (empate)
  • Nijmegen vs Twente: 3-3 (empate)
  • Flamengo vs Palmeiras: 3-2 (local)
la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Cuánto tiempo tienes para cobrar tu premio de Progol

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para cobrar tu dinero. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y cuida que no se maltrate.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Progol (Infobae)

Cómo puedes aumentar tus oportunidades de ganar el Progol, según la IA

Para aumentar tus chances en los pronósticos del Progol, la inteligencia artificial (IA) recomienda considerar estas estrategias basadas en análisis y uso de combinaciones múltiples:

  • Analiza el rendimiento reciente de los equipos: Revisa las estadísticas de los últimos cinco partidos, factores de localía (los equipos suelen rendir mejor en casa), lesiones, sanciones y el estado de jugadores clave.
  • No te limites a elegir solo ganadores locales o visitantes: Considera que el empate es una opción real en varios partidos, por lo que incluirlo en tus pronósticos mejora la cobertura.
  • Utiliza apuestas múltiples (dobles o triples): Puedes seleccionar más de un resultado posible en partidos inciertos para aumentar tus posibilidades, aunque incrementa el costo de la apuesta.
  • Forma combinaciones equilibradas: Alterna resultados y considera distintos escenarios para evitar concentrar tus apuestas en solo resultados favoritos o predecibles.
  • Aprovecha herramientas y plataformas digitales: Apps como TuLotero ofrecen análisis, resultados históricos y opciones para facilitar la elaboración de tus quinielas.
  • Juega con constancia y establece un presupuesto: La paciencia y regularidad pueden ayudarte a mejorar a largo plazo al ajustar tus pronósticos con base en análisis y experiencia.
  • Participa en grupos o coperachas: Jugar en conjunto con amigos o familiares permite cubrir más combinaciones y reducir costos, aumentando las chances generales.

Estas recomendaciones buscan mejorar tus probabilidades dentro de un juego que sigue siendo principalmente de azar, donde las probabilidades de acertar los 14 resultados son muy bajas (alrededor de 1 entre 14 millones).

