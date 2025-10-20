México

Los mejores memes que dejó el PAN y su relanzamiento político

Las redes sociales criticaron duramente el rediseño del logo

Por Mariana L. Martínez

Partido Acción Nacional hizo su
Partido Acción Nacional hizo su relanzamiento y rebranding, pero generó burlas. CRÉDITO: Redes sociales.

El relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN), marcado por la presentación de su nuevo logotipo y un discurso de renovación, generó reacciones dispares y una oleada de memes en redes sociales, evidenciando una brecha entre la apuesta del partido por la modernización y el sentir de la ciudadanía.

Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del partido, definió este movimiento como “el inicio de una nueva era azul: un PAN más abierto, moderno y ciudadano”, subrayando la importancia de los valores de Patria, Familia y Libertad para la nueva etapa.

Sin embargo, entre memes hubo una fuerte crítica, argumentando que son rostros conocidos.

El símbolo tradicional —el histórico círculo azul con las siglas del partido, sobre un fondo blanco enmarcado por un cuadrado de esquinas redondeadas— desapareció.

En su lugar, el nuevo diseño presenta franjas ovaladas estilizadas, con la intención de refrescar la imagen institucional y alinearla con las demandas actuales, según la Secretaría de Planeación Estratégica del partido. “Un nuevo logo, con una identidad visual fresca y alineada con los desafíos actuales, reforzaría la percepción de cambio dentro y fuera del partido”, indica el documento interno difundido a medios.

Pese a estos anuncios, en plataformas digitales la respuesta fue dominada por la sátira. Circulan comentarios en tono irónico que comparan la renovación con una simple “lavada de cara”, y algunos usuarios aseguran que, pese al rebranding, “el partido sigue siendo la misma gata revolcada”.

Aparecieron también sugerencias de incorporar un zopilote al emblema “por su fama de aprovecharse de las tragedias”, y críticas al supuesto parecido de los colores con los de Movimiento Ciudadano, además de referencias al “Cártel Inmobiliario”. Así, el nuevo logo se convirtió rápidamente en material para memes y burlas.

Por qué el PAN tuvo un relanzamiento

El evento de relanzamiento, descrito como “histórico” por Romero Herrera, tuvo lugar en el Frontón México después de una marcha simbólica desde el Monumento a la Revolución hasta el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México.

Durante su discurso, el dirigente nacional reiteró que el PAN será “el partido más abierto de México”, apostando por elecciones primarias, encuestas ciudadanas y voto directo de la militancia para seleccionar candidatos, y descartando las tradicionales decisiones cúpulares.

“Vamos por los liderazgos que están en las calles, que conocen las causas y las demandas de la gente. Seremos un partido ciudadano, más cercano y juvenil”, declaró Romero Herrera al Partido Acción Nacional.

Entre los ejes del relanzamiento, los dirigentes incluyeron: redefinir las causas panistas con empatía ciudadana; reformar los estatutos para favorecer transparencia, participación y democracia interna; y actualizar la identidad visual con el nuevo logo. Romero insistió en su mensaje: “Esta es la era en la que las y los panistas le apostamos todo al PAN, para que la gente vuelva a confiar en Acción Nacional”.

No obstante, buena parte de la opinión pública en línea puso el acento en la continuidad de los cuadros históricos y la falta de autocrítica tras la última derrota electoral. Entre las críticas más compartidas, se destacaron frases como “nuevo logo como de detergente”, “los mismos que hundieron el partido”, y la acusación de parafrasear “el slogan de Mussolini”.

Además, ridiculizaron la supuesta apertura a la juventud con frases irónicas de invitación: “Únanse chavos, porque el PAN acaba de hacer un relanzamiento padrísimo”.

