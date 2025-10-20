México

Japón enviará ayuda de emergencia a México por las inundaciones recientes

El gobierno japonés expresó, además, su pesar por las víctimas fatales en las inundaciones

Por Joshua Espinosa

Guardar
Material de ayuda humanitaria japonés
Material de ayuda humanitaria japonés llegará a México en respuesta a las inundaciones que azotaron el país. (REUTERS/Issei Kato|REUTERS/Christian Ruano)

La Embajada de Japón informó este 20 de octubre que su gobierno determinó entregar asistencia de emergencia, principalmente artículos de higiene, a comunidades mexicanas golpeadas por las recientes inundaciones.

Según el comunicado oficial, la decisión responde a una petición expresa del gobierno mexicano y será coordinada a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

La medida, destaca la Embajada japonesa, se basa en “la perspectiva humanitaria y las estrechas relaciones amistosas con los Estados Unidos Mexicanos” y está orientada a “apoyar a los afectados por el desastre”. El apoyo material fue definido tras evaluar la magnitud de los daños y está alineado con la urgencia en zonas donde las lluvias dejaron estragos.

El gobierno japonés canaliza ayuda
El gobierno japonés canaliza ayuda humanitaria a México a través de la JICA para atender a los afectados por las recientes lluvias. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

De acuerdo con la información oficial, la ayuda llega en momentos en que México contabiliza 76 personas fallecidas y otras 39 permanecen como no localizadas como consecuencia de las inundaciones recientes. El contexto de emergencia llevó a que tanto instituciones nacionales como actores internacionales activaran mecanismos de asistencia con las regiones más vulnerables.

En el texto oficial se precisa: “El Gobierno del Japón ha decidido proporcionar ayuda de emergencia (...) a través de la JICA en respuesta a los daños causados por las inundaciones en los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la solicitud que realizó su Gobierno”.

Además de los apoyos en insumos de emergencia, Japón ha manifestado su respaldo a nivel diplomático. El pasado 16 de octubre, Takeshi Iwaya, ministro de Asuntos Exteriores, dirigió un mensaje de solidaridad al secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Juan Ramón De La Fuente.

El ministro Takeshi Iwaya expresó
El ministro Takeshi Iwaya expresó pesar y esperanza por las víctimas mexicanas ante las lluvias. Foto: x.com/@armentapuebla_

Iwaya expresó su pesar por la situación tras las lluvias torrenciales, mencionando su “gran tristeza al escuchar la noticia de que se han perdido muchas vidas preciosas debido a las inundaciones”, según recogió el comunicado en la cuenta oficial de la Embajada.

El ministro japonés remarcó también la esperanza de que “la recuperación de las personas afectadas y la reconstrucción de las zonas impactadas con la mayor celeridad posible” se conviertan en una realidad para México, reflejando el aprecio y compromiso entre ambos países.

Cerró el mensaje de Takeshi Iwaya con un deseo dirigido a que quienes permanecen en calidad de desaparecidos “se rescate lo antes posible”.

La asistencia de Japón se materializa en dos niveles: la entrega de insumos esenciales y la solidaridad gubernamental formal con las autoridades mexicanas. Al canalizar la ayuda a través de la JICA, el país oriental busca aportar al proceso de recuperación con recursos que atienden necesidades urgentes de los damnificados.

Temas Relacionados

JapónInundacionesAyuda de emergenciaLluviasmexico-noticias

Más Noticias

Mole verde, prepara este platillo prehispánico, fácil y rápido

Elaboración paso a paso de una salsa vibrante y deliciosa, perfecta para deleitar a quienes buscan nuevas experiencias gastronómicas en casa

Mole verde, prepara este platillo prehispánico,

Kali Uchis anuncia gira por México: ciudades y preventa para ‘The Sincerely, Tour’

La cantante colombiana-estadounidense vuelve tras más de tres años de ausencia para presentar su quinto disco y una edición deluxe, prometiendo noches inolvidables en territorio mexicano

Kali Uchis anuncia gira por

Reportan explosión en ducto de Pemex entre Chiapas y Tabasco, personal fue evacuado

Fue confirmado el incendio de un ducto; no hay reportes de personas lesionadas

Reportan explosión en ducto de

Muere el Medio Metro “original”, localizaron su cuerpo en Puebla

El bailarín se popularizó junto a Sonido Pirata y usualmente se vestía como El Chavo del 8

Muere el Medio Metro “original”,

Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de octubre: servicio lento en la Línea 3

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Muere otro interno tras revisión

Muere otro interno tras revisión sorpresa en el Penal de Aguaruto, Sinaloa

Localizan cementerio clandestino con más de 20 restos humanos en Tamaulipas | VIDEO

Aseguran camión robado con cargamento de medio millón de pesos en Edomex

Asesinan a mujer en zona comercial de la alcaldía de Tlalpan, CDMX

Hallan cadáver con mensaje para vicefiscal de Sinaloa: “Limpias o limpiamos nosotros”

ENTRETENIMIENTO

Kali Uchis anuncia gira por

Kali Uchis anuncia gira por México: ciudades y preventa para ‘The Sincerely, Tour’

Muere el Medio Metro “original”, localizaron su cuerpo en Puebla

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 20 de agosto: tensión entre granjeros tras primera eliminación

Revelan rating de ‘La Granja VIP’ y ‘¿Quién es la Máscara?’ con “dominio total” para un reality

Aldo de Nigris arma fiesta con el Team Noche de La Casa de los Famosos México 3: así se desató sin los integrantes de Día

DEPORTES

La dura preparación física de

La dura preparación física de Karely Ruíz para subirse al ring y obtener la victoria

Bofo Bautista se burla de la Selección de Argentina tras perder la final del Mundial Sub-17: “Karma”

México femenil vs Países Bajos: a qué hora y dónde ver al Tri en su segundo partido del Mundial Sub-17

Yaneth Quiroz clasifica al Campeonato Mundial de Karate en Egipto 2025

Directivo de la Fiorentina explota contra Santiago Giménez tras penal: “Es escandaloso”