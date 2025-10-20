Japón enviará ayuda de emergencia a México por las inundaciones recientes

Material de ayuda humanitaria japonés llegará a México en respuesta a las inundaciones que azotaron el país. (REUTERS/Issei Kato|REUTERS/Christian Ruano)

La Embajada de Japón informó este 20 de octubre que su gobierno determinó entregar asistencia de emergencia, principalmente artículos de higiene, a comunidades mexicanas golpeadas por las recientes inundaciones.

Según el comunicado oficial, la decisión responde a una petición expresa del gobierno mexicano y será coordinada a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

La medida, destaca la Embajada japonesa, se basa en “la perspectiva humanitaria y las estrechas relaciones amistosas con los Estados Unidos Mexicanos” y está orientada a “apoyar a los afectados por el desastre”. El apoyo material fue definido tras evaluar la magnitud de los daños y está alineado con la urgencia en zonas donde las lluvias dejaron estragos.

El gobierno japonés canaliza ayuda humanitaria a México a través de la JICA para atender a los afectados por las recientes lluvias. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

De acuerdo con la información oficial, la ayuda llega en momentos en que México contabiliza 76 personas fallecidas y otras 39 permanecen como no localizadas como consecuencia de las inundaciones recientes. El contexto de emergencia llevó a que tanto instituciones nacionales como actores internacionales activaran mecanismos de asistencia con las regiones más vulnerables.

En el texto oficial se precisa: “El Gobierno del Japón ha decidido proporcionar ayuda de emergencia (...) a través de la JICA en respuesta a los daños causados por las inundaciones en los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la solicitud que realizó su Gobierno”.

Además de los apoyos en insumos de emergencia, Japón ha manifestado su respaldo a nivel diplomático. El pasado 16 de octubre, Takeshi Iwaya, ministro de Asuntos Exteriores, dirigió un mensaje de solidaridad al secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Juan Ramón De La Fuente.

El ministro Takeshi Iwaya expresó pesar y esperanza por las víctimas mexicanas ante las lluvias. Foto: x.com/@armentapuebla_

Iwaya expresó su pesar por la situación tras las lluvias torrenciales, mencionando su “gran tristeza al escuchar la noticia de que se han perdido muchas vidas preciosas debido a las inundaciones”, según recogió el comunicado en la cuenta oficial de la Embajada.

El ministro japonés remarcó también la esperanza de que “la recuperación de las personas afectadas y la reconstrucción de las zonas impactadas con la mayor celeridad posible” se conviertan en una realidad para México, reflejando el aprecio y compromiso entre ambos países.

Cerró el mensaje de Takeshi Iwaya con un deseo dirigido a que quienes permanecen en calidad de desaparecidos “se rescate lo antes posible”.

La asistencia de Japón se materializa en dos niveles: la entrega de insumos esenciales y la solidaridad gubernamental formal con las autoridades mexicanas. Al canalizar la ayuda a través de la JICA, el país oriental busca aportar al proceso de recuperación con recursos que atienden necesidades urgentes de los damnificados.