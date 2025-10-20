Caen seis presuntos miembros del Cártel de Sinaloa con 12 armas largas en Chiapas: dos son extranjeros

(SSP Chiapas)

Agentes de seguridad realizaron la detención en Chiapas de seis personas que manifestaron pertenecer al Cártel de Sinaloa y de los cuales dos son de origen extranjero. Los ahora capturados llevaban una docena de armas de fuego y otros indicios.

Los seis hombres fueron capturados en el tramo cartero Tapilula a Rayón, en inmediaciones del hotel Las Cabañitas y viajaban en una camioneta Nissan Frontier con la que trataron de huir de los agentes.

Fueron identificados como Juan “N”, Hernán “N”, Eduardo “N” y Luis “N”, todos ellos mexicanos, mientras que Adolfo “N” y Junior “N” son originarios de Guatemala.

“Los detenidos manifestaron ser presuntos integrantes del cártel de Sinaloa”, refiere el informe de la institución compartido el 19 de octubre.

Más de mil 800 cartuchos y decenas de cargadores incautados

Llevaban una docena de armas conocidas como cuerno de chivo, además del mismo número de chalecos balísticos con placas, un par de cascos, dos pantalones y 220 artefactos ponchallantas.

Diversas instituciones de seguridad participaron ene el operativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, llevaban mil 839 cartuchos, de los cuales la mayoría (mil 640) eran calibre 7.62x39, 110 calibre 5.56x39 y 89 calibre 7.62x51. De igual manera, los uniformados hallaron 63 cargadores, entre metálicos y plástico, con diferentes capacidades.

Los seis sujetos fueron detenidos como resultado de un operativo en el que participaron la SSP del estado y la Guardia Estatal, quienes mantuvieron coordinación con efectivos de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, el Ejército y la Guardia Nacional.

Un par de pantalones de color caqui, dos guerreras color verde militar y un marro brechador es parte de lo asegurado por los uniformados. Tanto la media docena de personas detenidas como los objetos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que sea resulta la situación jurídica de los capturados.

El material compartid por la SSP muestra a los sujetos capturados junto con el material incautado.

Incautan avioneta con más de 200 paquetes de droga

(FGR)

Por su parte, el mismo 19 de octubre la FGR informó el aseguramiento de una avioneta en un inmueble usado como aeródromo en Tapachula, ubicado en el kilómetro 5 de la carretera Jaritas – Ciudad Hidalgo. Tras un cateo en el lugar fueron hallados 203 paquetes de presunta cocaína, tres camionetas, además de que fue asegurado el aeródromo y el vehículo aéreo.

Por estas acciones no fueron reportadas personas detenidas en el lugar.