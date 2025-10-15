La Luz del Mundo y CJNG: la alianza que estaría detrás del desplazamiento forzado en Chiapas

Foto: Jesús Aviles / Infobae México

La detención de 38 personas vinculadas al cuerpo de seguridad interna de La Luz del Mundo en un campamento de adiestramiento en Vista Hermosa, Michoacán, ha comenzado a mostrar la presunta alianza que esta iglesia tendría con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Jesús Lemus Barajas, periodista y experto en crimen organizado, reveló en el podcast Narcomundo que comparte con el comunicador José Luis Montenegro, que esta alianza no solo representa un entramado de beneficios para ambas organizaciones, sino que también estaría detrás del desplazamiento forzado en Chiapas.

Y es que en los últimos meses los habitantes de ese estado han comenzado a desplazarse hacia Guatemala derivado de la violencia generada por grupos criminales en la región de la Frontera Comalapa.

De acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), hasta el pasado 26 de septiembre realizaron 112 renovaciones de permanencia por razones humanitarias a personas mexicanas, lo cual se suma a los 248 estatutos de permanencia por las mismas razones solicitadas también por connacionales.

Cientos de habitantes de Chiapas huyeron a Guatemala a causa de la violencia y los grupos criminales. (EFE/Carlos López)

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, así como los titulares de la Fiscalía del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca y de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, negaron que exista desplazamiento forzado en la Frontera Comalapa por la violencia generada por grupos criminales y señalaron que podría deberse a que tienen parentesco con personas generadoras de violencia en Guatemala.

Al respecto, Lemus Barajas detalló que La Luz del Mundo ha tenido gran crecimiento en Chiapas, y el también ingreso del Cártel Jalisco Nueva Generación, sería una muestra de sus alianzas.

“La Luz del Mundo ha tenido un crecimiento muy importante en la zona de Chiapas. La zona de Chiapas es donde justamente pudo entrar el Cártel Jalisco Nueva Generación para expandirse y extenderse en los grupos sociales más vulnerados. Los que no quisieron seguir el principio de La Luz del Mundo de asociarse con el CJNG, fueron los que salieron hacia Guatemala”, aseguró el periodista.

GUADALAJARA, JALISCO, 09AGOSTO2019.- Fieles de la Iglesia de la Luz del Mundo participaron la mañana de este viernes en la Ceremonia de Bienvenida de la edición 81 de la “Santa Convocación “, en la colonia de la Hermosa Provincia y a la que se dieron cita mas de 400 mil fervientes de esta congragación. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

Lemus reveló que gran parte de las personas desplazadas en el estado se fueron porque no estaban de acuerdo con los principios de la iglesia de relacionarse con el cártel.

“Mucha de la gente que salió huyendo a Guatemala no se fue huyendo en sí por el narcotráfico, se fue corrida por los líderes de La Luz del Mundo que los expulsaron de sus comunidades y tuvieron que irse hacia Guatemala", afirmó.

Cabe señalar que en Chiapas se mantiene una disputa entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG que han provocado hechos violentos en las comunidades.

Los presuntos vínculos con el CJNG y los beneficios mutuos

De acuerdo con experto, la iglesia de La Luz del Mundo tendría vínculos con este grupo criminal debido a que se puede desempeñar como un puente para reclutar personas que se sumen a la organización, esto a cambio de recibir dinero de ella.

Lemus detalló que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene una investigación iniciada por la presunta alianza que ambas organizaciones tendrían, ya que la iglesia sería la principal depositaria de lavado de dinero para el CJNG.

Esto también concuerda con las declaraciones realizadas a esta casa editorial en febrero de 2024 por Mike Vigil, exjefe de operativos internacionales de la DEA, quien informó que existe un expediente en dicha corporación y el FBI en contra de La Luz del Mundo por su probable cercanía con el cártel.

GUADALAJARA, JALISCO, 05JUNIO2019.- Feligreses de la congregación de la Luz del Mundo (LDM) acuden a la iglesia central ubicada en la colonia Hermosa Provincia, para orar por su máximo líder religioso Naasón Joaquín García, tras saber que fue detenido en Estados Unidos, acusado de trata de personas, producción de pornografía infantil, abuso sexual entre otros delitos que se le imputan. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

El lavado de dinero para la organización habría comenzado luego de que uno de sus principales operadores financieros, Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, se encuentre en los Estados Unidos enfrentando un proceso legal en el que tendría que revelar la manera en que realizaba el blanqueo de activos para el cártel de la mano del grupo de “Los Cuinis”.

Ante este panorama, la organización criminal ha comenzado a ampliar la manera en la que lleva a cabo sus actividades ilícitas, por lo que esta alianza la beneficiaría en gran medida.