Beca Rita Cetina 2025: quiénes faltan en recibir el pago de este mes de octubre

El depósito que se realizó este mes de octubre corresponde al primero del ciclo escolar 2025-2026

Por Omar Martínez

La Beca Rita Cetina va dirigida para estudiantes de secundaria pública en todo el país. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México, el cual beneficia a estudiantes de secundaria pública en todo el país.

La finalidad de esta ayuda económica es que los beneficiarios puedan comprar lo necesario para poder continuar su educación básica. Por lo tanto, el objetivo es comprar: libros, alimentos, útiles escolares, artículos de papelería, uniformes, pasajeros para acudir de su casa a la escuela y viceversa.

De manera bimestral, los beneficiarios reciben un total de mil 900 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

La Beca Rita Cetina es otorgada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

La Beca Rita Cetina pretende acabar con la deserción escolar para que alumnas y alumnos de secundaria pública puedan terminar sus estudios de educación básica. (Foto: Gobierno de México)

La Beca Rita Cetina pretende acabar con la deserción escolar para que alumnas y alumnos de secundaria pública puedan terminar sus estudios de educación básica.

Actualmente se hizo el pago de la Beca Rita Cetina a todos los beneficiarios de este programa social, el cual correspondió al mes de octubre.

Este depósito es el primero del ciclo escolar 2025-2026. Los pagos se llevan a cabo conforme a la primera letra del apellido paterno de los tutores de cada beneficiario.

Para ello, Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Beca para el Bienestar, reveló el calendario de pagos de depósitos de este programa social de este mes de octubre.

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, informó paso a paso para formar parte de este programa social. (Crédito: X/@Julio_LeonT)

De acuerdo con lo mencionado por la dependencia del Gobierno de México, los pagos para todos los beneficiarios finalizaron el pasado viernes 17 de octubre, por lo que algunas personas se preguntan si ya todos han recibido el depósito correspondiente.

¿Qué beneficiarios faltan en recibir el depósito de mil 900 pesos bimestrales de la Beca Rita Cetina?

Los beneficiarios que aún no han recibido el pago de la Beca Rita Cetina son los que apenas se registraron el pasado mes de septiembre a este programa social.

Por lo tanto, ellos fueron los únicos beneficiarios que no recibieron el depósito correspondiente de mil 900 pesos bimestrales.

El próximo depósito para todos los beneficiarios será en diciembre, de acuerdo a lo previsto por autoridades federales. Foto: Archivo/Infobae México.

De acuerdo a los tiempos previstos, será en el mes de diciembre cuando se lleve a cabo el pago de la Beca Rita Cetina para todos los beneficiarios, incluyendo los de nuevo ingreso.

Para ello, habrá que estar al pendiente de las cuentas de redes sociales oficiales de la Beca Rita Cetina, así como de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y de su titular Julio León, para conocer cuándo se llevará a cabo este proceso de depósitos masivos.

